„Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka” – az elemző szerint nem jött össze Magyar Péternek a kötcsei provokáció

Mozgalmasan indul az őszi politikai idény Kötcsén. Míg a Fidesz az ilyenkor szokásos piknikjét tartja a Dobozy-kúria parkjában, addig Magyar Péter és szimpatizánsai a település központi terén gyűltek össze.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető közösségi oldalán Magyarék megmozdulása kapcsán azt írta,

Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka – így írható le Magyar Péter kötcsei rendezvénye röviden”.

Deák szerint a Tisza Párt mozgósítási kudarcot vallott, hiszen hiába a hatalmas reklám, a drónfotók is mutatják, hogy kevesen voltak Magyar Péter rendezvényén, a párt aktivistáinak keménymagja vonult fel csupán.

Majd az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a Tisza belebegtette, nem újított be nagy új neveket. A Tisza-vezér csupán két teljesen ismeretlen embert hozott fel a színpadra, és mind emellett továbbra sincs komolyan vehető ember a Tiszában, akikről el tudná hitetni, hogy tudnának kormányozni.

A „ripacskodás” megy, a pártszervezés nem

Deák arra is rámutatott, hogy az ellenzéki párt vezető rosszul áll a pártszervezéssel. Ez vasárnap abban is megmutatkozott, hogy

Magyar Péter csak azzal foglalkozik, hogy a színpadon „ripacskodik”, ugyanakkor a pártépítést teljesen elhanyagolja.

Nem csoda, hogy már a Tisza-közeli véleményformálók szerint sem kormányképes alternatíva a Tisza – idézte fel korábbi értesüléseit.

A szakértő a posztban arra is kitért, hogy Magyarék el akarták terelni a figyelmet az adóemelési tervükről és Tarr Zoltán önleleplező mondatairól, amiben bevallotta, hogy nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának. Ugyanakkor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mozgó plakátokkal hekkelte meg a Tisza-rendezvényt, így Magyar nem tudta elterelni a figyelmet minderről.

Deák Dániel gondolatait végül azzal zárta, hogy még mindig Orbán Viktor miniszterelnököt övezi a legnagyobb figyelem. Mint fogalmazott, a Tisza Párt kötcsei akciójának köszönhetően még a korábbinál is nagyobb figyelmet kapnak az itteni események, ezt pedig a Fidesz ki is használta,

élőben adják Orbán Viktor beszédét, akinek az üzenetei így még inkább célba érhetnek.

A Tisza szemszögéből tehát ez meglehetősen kontraproduktív lépés volt – szögezte le a vezető elemző.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala