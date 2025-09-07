Ft
09. 07.
vasárnap
Tisza Párt reklám Magyar Péter Fidesz figyelem Orbán Viktor Deák Dániel provokáció Kötcse

„Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka” – az elemző szerint nem jött össze Magyar Péternek a kötcsei provokáció

2025. szeptember 07. 15:32

Hiába a nagy reklám, az üzengetés, a Tisza Párt lépése kontraproduktívnak bizonyult – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

2025. szeptember 07. 15:32
null

Mozgalmasan indul az őszi politikai idény Kötcsén. Míg a Fidesz az ilyenkor szokásos piknikjét tartja a Dobozy-kúria parkjában, addig Magyar Péter és szimpatizánsai a település központi terén gyűltek össze

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető közösségi oldalán Magyarék megmozdulása kapcsán azt írta, 

Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka – így írható le Magyar Péter kötcsei rendezvénye röviden”.

Deák szerint a Tisza Párt mozgósítási kudarcot vallott, hiszen hiába a hatalmas reklám, a drónfotók is mutatják, hogy kevesen voltak Magyar Péter rendezvényén, a párt aktivistáinak keménymagja vonult fel csupán.

Majd az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a Tisza belebegtette, nem újított be nagy új neveket. A Tisza-vezér csupán két teljesen ismeretlen embert hozott fel a színpadra, és mind emellett továbbra sincs komolyan vehető ember a Tiszában, akikről el tudná hitetni, hogy tudnának kormányozni.

A „ripacskodás” megy, a pártszervezés nem

Deák arra is rámutatott, hogy az ellenzéki párt vezető rosszul áll a pártszervezéssel. Ez vasárnap abban is megmutatkozott, hogy 

Magyar Péter csak azzal foglalkozik, hogy a színpadon „ripacskodik”, ugyanakkor a pártépítést teljesen elhanyagolja. 

Nem csoda, hogy már a Tisza-közeli véleményformálók szerint sem kormányképes alternatíva a Tisza – idézte fel korábbi értesüléseit.

A szakértő a posztban arra is kitért, hogy Magyarék el akarták terelni a figyelmet az adóemelési tervükről és Tarr Zoltán önleleplező mondatairól, amiben bevallotta, hogy nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának. Ugyanakkor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mozgó plakátokkal hekkelte meg a Tisza-rendezvényt, így Magyar nem tudta elterelni a figyelmet minderről.

Deák Dániel gondolatait végül azzal zárta, hogy még mindig Orbán Viktor miniszterelnököt övezi a legnagyobb figyelem. Mint fogalmazott, a Tisza Párt kötcsei akciójának köszönhetően még a korábbinál is nagyobb figyelmet kapnak az itteni események, ezt pedig a Fidesz ki is használta, 

élőben adják Orbán Viktor beszédét, akinek az üzenetei így még inkább célba érhetnek. 

A Tisza szemszögéből tehát ez meglehetősen kontraproduktív lépés volt – szögezte le a vezető elemző.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

CirmoS
2025. szeptember 07. 16:52
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Azzal a kakassal a kezében.....qrva jóóó!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Várható volt, hogy megint szopni fognak! A magyar nép nem hülye!!! Csak ez a tiszar csürhe nézi annak! Ezért is verjük rommá őket folyamatosan!
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. szeptember 07. 16:09
Belenéztem a műsorukba. jajjjjj! Mit szólnak ehhez a Spinóza házban? A szakértő hölgy szerethető, kedves embernek tűnik. De vajon hol élt eddig, Talán Marslakó A női jogokért ágál MP. árnyékában, aki egy pszichotrillert rendezett a felségének és három gyerekének? Aztán, kedves hölgyem, el kéne dönteni, hogy Bódi Magdolna szenté avatása, vagy a pride élén vonagló homár prostik diadalmenet a műsor. A kettő egyszerre hiteltelen. Nem szólva arról, hogy Orbán Viktor református, így szentéavatási ügyekben kevésbé kompetens, ahogy az egyháza vallja. A Bankár hozta, amit a beltenyészet. Nem is folytatom, mert reménytelen. MP. méretes közhelyeit, nagyzoló blöffjeit már csak a legedzettebbek bírják. "A szabadságért küzdeni kell " mondatnál feladtam.Bla-bla-bla... Az az érzése támad a gyanútlan nézőnek, hogy az út a börtönben program b verziója az út a Fidesszel való esetleges koalícióhoz, ha a matek úgy jönne ki.
Válasz erre
0
0
knvelt
•••
2025. szeptember 07. 16:00 Szerkesztve
@OFF Tisztelt mandiner! Miért van az, hogy néhány válaszkommentem egyszerűen nem jelenik meg, de a profile-om alatt megtalálható?? Ha itt megnézitek a hozzászólások számát, akkor jelenleg három hozzászólással kevesebbet láttok. Kérem, nézzétek meg, mi a hiba oka? Köszönettel: knvelt @ON
Válasz erre
2
0
Tegnap
2025. szeptember 07. 15:51
Az egész tiszafos Kötcsére áradt. Az egész választótábor ott volt. Egy kisegér is nagyobb tócsát pisil mint ez az áradó tiszafos !
Válasz erre
9
0
