Schiffer újra célba vette Magyar Pétert: „A Tisza Párt a NER paródiája!”

Schiffer szerint ahhoz hozzászokhattunk már, hogy a kormány egy pártpolitikai eszközt, a nemzeti konzultációt önálló állami intézménnyé formálta, azonban véleménye szerint eddig legalább az a „vékonyka védelem állt mögötte, hogy a konzultációra bocsátott kérdések legalább érintőlegesen nemcsak a Fidesz, hanem a kormány és állam hatáskörét is érintették: ilyen volt az úgynevezett „migránskvóta”, vagy Ukrajna EU-csatlakozásának ügye is”.
Schiffer elmondta, szerinte miért „a NER paródiája” a Tisza Párt, valamint miért nem megfelelő sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter válasza a globális válságok sorára.