Schiffer újra célba vette Magyar Pétert: „A Tisza Párt a NER paródiája!”

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő volt az eheti Öt csatorna Közelkép műsorának vendége, ahol Gavra Gábor műsorvezetővel a kötcsei eseményekről beszéltek. Az LMP korábbi elnöke Orbán kötcsei beszédével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nemzeti konzultációs bejelentése ismét megsértett egy demokratikus normát.

A volt politikus szerint azzal, hogy a kormány a legfőbb ellenzéki kihívóról rendez egy nemzeti konzultációt, gyakorlatilag alátámasztja azokat a bel- és külföldi célzott kritikákat, amelyek a demokratikus deficitről szólnak.

Ezért érzem ezt nagyon durvának, függetlenül attól, hogy a Tiszának az állítólagos terveiről egyébként mit gondolok. Egyébként az a rémísztő, hogy nincsenek tervei”

– emelte ki.