Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gavra Gábor Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Schiffer újra célba vette Magyar Pétert: „A Tisza Párt a NER paródiája!”

2025. szeptember 10. 13:47

A volt országgyűlési képviselő kendőzetlenül elmondta véleményét az új nemzeti konzultációról is.

2025. szeptember 10. 13:47
null

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő volt az eheti Öt csatorna Közelkép műsorának vendége, ahol Gavra Gábor műsorvezetővel a kötcsei eseményekről beszéltek. Az LMP korábbi elnöke Orbán kötcsei beszédével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nemzeti konzultációs bejelentése ismét megsértett egy demokratikus normát.

A volt politikus szerint azzal, hogy a kormány a legfőbb ellenzéki kihívóról rendez egy nemzeti konzultációt, gyakorlatilag alátámasztja azokat a bel- és külföldi célzott kritikákat, amelyek a demokratikus deficitről szólnak.

Ezért érzem ezt nagyon durvának, függetlenül attól, hogy a Tiszának az állítólagos terveiről egyébként mit gondolok. Egyébként az a rémísztő, hogy nincsenek tervei”

– emelte ki. 

Schiffer szerint ahhoz hozzászokhattunk már, hogy a kormány egy pártpolitikai eszközt, a nemzeti konzultációt önálló állami intézménnyé formálta, azonban véleménye szerint eddig legalább az a „vékonyka védelem állt mögötte, hogy a konzultációra bocsátott kérdések legalább érintőlegesen nemcsak a Fidesz, hanem a kormány és állam hatáskörét is érintették: ilyen volt az úgynevezett „migránskvóta”, vagy Ukrajna EU-csatlakozásának ügye is”.

Schiffer elmondta, szerinte miért „a NER paródiája” a Tisza Párt, valamint miért nem megfelelő sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter válasza a globális válságok sorára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőmentés

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 10. 15:04 Szerkesztve
-:))) Azért bukott meg mindenütt,most itt is,mert azt hiszi magáról,hogy Ő a mindentudó, Jolly Joker! Valójában komenista szakszervezeti maradvány! Véleménye egy kalapszart sem ér a mezőgazdaságnak . Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter eszme és bajtársak!
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 10. 15:03 Szerkesztve
Z. Nem tetszik neki a Nemzeti konzultáció a mocskolódó, hazug, gyűlölködő tisza szja adóemelésről... Annyira azért ne nézze már hülyének Schiffer okostojás a Fideszt, hogy egy ilyen magas labdát nem csap le... A pályáról kívülről osztja az észt, minden felelősség nélkül mindenkinek!!! 💯❗👎😎
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 10. 14:49
Ami tény: Schiffer megbukott mint politikus még a szánalmasan gyenge ballibcsi hordájának SEM kellett. Lassan egy évtizede a partvonalról a politikán kívülről mondja meg a tutit, egy olyan alak aki a döglött kutyának sem kell. Több szerénység elvtárs! Persze egy mszp-s főpolgármester-helyettes nagybácsival, és a a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának első elnökének unokájaként ez úgy látszik nem igazán megy...
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 10. 14:49
"a kormány a legfőbb ellenzéki kihívóról rendez egy nemzeti konzultációt" nem vagy olyan hülye mint a többi balos, de majdnem. Miért lenne konzultáció a kiskakasról mikor még a kérdést se ismerjük? Lehet, hogy az egy/többkulcsos adóról fog szólni a kérdés. Inkább figyeljetek és ne rohanjatok tátott szájjal a f@szerdőbe ahogy szoktatok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!