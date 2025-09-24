Ft
Hadházy Ákos Schiffer András szerzetes diktatúra plébános

Schiffer András: Ki kell mondani, ez a csőcselék a saját diktatúráját akarja érvényesíteni

2025. szeptember 24. 22:05

A volt országgyűlési képviselő a lenini, vagy a nyilasi diktatúra kezdeti időszakához hasonlította Hadházyék tüntetését.

2025. szeptember 24. 22:05
null

A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy »szégyelld magad«” – fogalmazott Schiffer András ügyvéd, a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tegnapi tüntetés botrányos jelenetei kapcsán.

@latteavokado A '19-es Lenin-fiúk és a '44-es nyilasok tempóját idézi Hadházyék viselkedése. #hadházy #templom #magyarpéter #orbanviktor #schifferandrás ♬ The Dark Sorcerers Trial - Perfect, So Dystopian

Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni a papot, miért harangoznak a tüntetés ideje alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A tüntetők egyházellenes rigmusokat is skandáltak.

Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója” – figyelmeztet az ügyvéd.

Vagy tiszteljük azt a hagyományrendszert, amitől ez a nemzet egy közösség az egész Kárpát-medencében, vagy pedig nyíltan ki kell mondani ennek a csőcselékként viselkedő tömegnek, hogy ők nem demokráciát akarnak helyreállítani, hanem a saját diktatúrájukat akarják érvényesíteni”

– magyarázta gondolatait Schiffer András.

„Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet (...) tökmindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez, (...) az tényleg ’19 és ’44 – fogalmazott az ügyvéd.

 Nyitókép: Facebook / Schiffer András

***

mondeos
2025. szeptember 24. 23:10
Máté 18:6-7 6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. 7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat."
salátás
2025. szeptember 24. 23:05
regi-nyarakon21>salátás 2025. szeptember 24. 22:43 Sajnos erre várnak. Ezt nem szabad megtennünk, ma szembejött velem ez az agresszió, ezek zavargásokat akarnak kiprovokálni ------------ ha meg hagyjuk, akkor folyamatos terror lesz. te majd csak ülj otthon szomorkodva, hogy jajmitfognakszólniazemberek.
yalaelnok
2025. szeptember 24. 23:01
Nem Sifiről lenne szó, ha nem nyilasozhatna egyet teljesen értelmetlenül, bután és történelmietlenül. A nyilasok a német megszállókat szolgálták ki, de ennyire aljasok nem voltak, mint ez a csürhe.
FeketeFehér
2025. szeptember 24. 22:58
Schiffer melyik mozit nézte? :))
