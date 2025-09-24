Schiffer András: Ki kell mondani, ez a csőcselék a saját diktatúráját akarja érvényesíteni

„Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója” – figyelmeztet az ügyvéd.

Vagy tiszteljük azt a hagyományrendszert, amitől ez a nemzet egy közösség az egész Kárpát-medencében, vagy pedig nyíltan ki kell mondani ennek a csőcselékként viselkedő tömegnek, hogy ők nem demokráciát akarnak helyreállítani, hanem a saját diktatúrájukat akarják érvényesíteni”

– magyarázta gondolatait Schiffer András.

„Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet (...) tökmindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez, (...) az tényleg ’19 és ’44 – fogalmazott az ügyvéd.

