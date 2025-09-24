Schiffer András: Ki kell mondani, ez a csőcselék a saját diktatúráját akarja érvényesíteni

Alkotmányjogász mondta ki: Hadházy és a tüntetői nem tehetnek meg akármit a gyülekezési jogra hivatkozva
Az alkormányjogász elmondta véleményét a Hadházy Ákos-féle tüntetésről, amelyen egy szerzetest körülállva mocskoltak.
A volt országgyűlési képviselő a lenini, vagy a nyilasi diktatúra kezdeti időszakához hasonlította Hadházyék tüntetését.
„A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy »szégyelld magad«” – fogalmazott Schiffer András ügyvéd, a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tegnapi tüntetés botrányos jelenetei kapcsán.
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni a papot, miért harangoznak a tüntetés ideje alatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az alkormányjogász elmondta véleményét a Hadházy Ákos-féle tüntetésről, amelyen egy szerzetest körülállva mocskoltak.
A tüntetők egyházellenes rigmusokat is skandáltak.
„Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója” – figyelmeztet az ügyvéd.
Vagy tiszteljük azt a hagyományrendszert, amitől ez a nemzet egy közösség az egész Kárpát-medencében, vagy pedig nyíltan ki kell mondani ennek a csőcselékként viselkedő tömegnek, hogy ők nem demokráciát akarnak helyreállítani, hanem a saját diktatúrájukat akarják érvényesíteni”
– magyarázta gondolatait Schiffer András.
„Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet (...) tökmindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez, (...) az tényleg ’19 és ’44 – fogalmazott az ügyvéd.
Nyitókép: Facebook / Schiffer András
***