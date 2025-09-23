Schiffer András elmondta, amit a Tisza minden áron el akart titkolni a párt választási esélyeiről

Az elmúlt hónapokban a közvélemény-kutatók rendre jelentős előnyt mérnek a Tisza Pártnak a Fideszhez képest, és egyes elemzések már 2026 tavaszára akár alkotmányozó többséget is valószínűsítenek az új erőnek.

Schiffer András ügyvéd, volt LMP-s politikus azonban óvatosságra int az Index hasábjain: szerinte a korábbi választási tapasztalatok alapján korántsem biztos, hogy a mai számok a tényleges erőviszonyokat tükrözik.

A 2018-as tanulság: a közvélemény-kutatók mellélőttek

Schiffer emlékeztetett, hogy a 2017-es mérések jelentős ellenzéki előnyt mutattak, ám a 2018-as választáson a Fidesz 34, az ellenzéki pártok összességében 33 százalékot szereztek a teljes népességre vetítve – vagyis a Medián előrejelzése bizonyult a legpontosabbnak,