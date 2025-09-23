Ft
Tisza Párt 2006-os parlamenti választások Schiffer András közvélemény-kutatás Fidesz

Schiffer András elmondta, amit a Tisza minden áron el akart titkolni a párt választási esélyeiről

2025. szeptember 23. 09:20

Az elmúlt két választás tanulsága ugyanis az, hogy a közvélemény-kutatások sokszor torz képet adnak.

2025. szeptember 23. 09:20
null

Az elmúlt hónapokban a közvélemény-kutatók rendre jelentős előnyt mérnek a Tisza Pártnak a Fideszhez képest, és egyes elemzések már 2026 tavaszára akár alkotmányozó többséget is valószínűsítenek az új erőnek. 

Schiffer András ügyvéd, volt LMP-s politikus azonban óvatosságra int az Index hasábjain: szerinte a korábbi választási tapasztalatok alapján korántsem biztos, hogy a mai számok a tényleges erőviszonyokat tükrözik.

A 2018-as tanulság: a közvélemény-kutatók mellélőttek

Schiffer emlékeztetett, hogy a 2017-es mérések jelentős ellenzéki előnyt mutattak, ám a 2018-as választáson a Fidesz 34, az ellenzéki pártok összességében 33 százalékot szereztek a teljes népességre vetítve – vagyis a Medián előrejelzése bizonyult a legpontosabbnak, 

míg más intézetek túlbecsülték az ellenzéket.

2022: az összefogás kudarca

A 2021-es kampány során a legtöbb kutató a közös ellenzéki lista győzelmi esélyeiről írt. A Závecz, a Publicus, a Republikon és az IDEA több mérésben is ellenzéki előnyt mutatott. Ennek ellenére 2022-ben a Fidesz 37, az ellenzéki összefogás viszont csupán 24 százalékot ért el. 

Schiffer szerint ez világosan jelezte, hogy a támogatottságot nem lehet egyszerűen „mechanikusan összeadni”.

2025: valóban elsöprő Tisza-előny?

Az idei számokban a legtöbb intézet a Tisza 30–37 százalékos támogatottságát mérte, miközben a Fidesz rendre 24–30 százalék között szerepelt. Schiffer ugyanakkor felhívja a figyelmet: a Fidesz tábora kisebb lehet, mint 2021-ben, de nem biztos, hogy gyengébb a 2017-esnél; 

a Tisza jelenlegi támogatottsága pedig elmarad mind a 2021-es ellenzéki összefogás, mind a 2017-es ellenzéki összesített számoktól.

„Nem kötnék fogadást”

Schiffer végkövetkeztetése szerint a jelenlegi trendek alapján túl korai lenne biztos győzelmet vagy történelmi áttörést vizionálni a Tisza Párt számára. Az elmúlt két választás tanulsága ugyanis az, hogy a közvélemény-kutatások sokszor torz képet adnak, különösen akkor, ha a teljes népesség adatait próbálják egy az egyben választási eredményként értelmezni.

Arra, hogy a 2026-os eredmény hogyan fog viszonyulni a 2018-as és a 2022-es számokhoz, én ma nem kötnék fogadásokat” – zárja elemzését Schiffer András.

Kapcsolódó videónkat alább nézheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

sagirdilsiz-2
2025. szeptember 23. 11:36
Nem gondolom, hogy MP miniszterelnök szeretne lenni, könnyebb a pálya széléről ugatni.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 11:23
»coyote-0 2025. szeptember 23. 11:18 Mindenhol a Tisza meg a Fidesz, a csapból is Slimfit Peti folyik.« A PR hatékonysága és a finanszírozási források szorosan összefüggnek.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 11:22
»totumfaktum-2 2025. szeptember 23. 09:34 A 21 Kutatóközpont esetében a külföldi finanszírozás nyilvánvaló« A nevezett intézményben találták ki és kezdtéknterheszteni az elhíresült tébolyszerű elméletet, ami elérhetetlen külföldi vizsgálatokra hivatkozva megállapítja, hogy a nagyvárosok agglomerációjában kevésbé értelmes létformák élnek, mint 3Km-rel odébb. Ezt a tudományosan megalapozatlan virális ostobaságot aztán a baloldali agitációs propagandagépezet tananyagként kezdte terjeszteni. Végül az érintett választói csoportok sértegetése a várt eredményt hozta. 🤣🤣🤣🤣
coyote-0
2025. szeptember 23. 11:18
Mindenhol a Tisza meg a Fidesz, a csapból is Slimfit Peti folyik. Pl. a Fészbúk állandóan a képembe nyomja a bejegyzéseit, de most végre letiltottam. De pl. a Mi hazánk meg sehol se jelenik meg magától, egyik honlapon vagy közösségi médiában sem, csak hogy ha konkrétan rákeresek. Ők pl. hogy állhatnak? DK dettó, de Klárika legalább 1-2 óriásplakáton megjelenik (nekünk baloldal kell, nekünk Klára kell felírattal)
