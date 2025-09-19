Előbb-utóbb biztosan el kell majd engednie a kezét – politikai elemző a Ruszin-Szendi Romulusz-ügyről

Ez pedig már rendkívül súlyos dolog, nem csoda, hogy kiverte a biztosítékot a közvéleménynél is. Ennek ellenére a Tisza Párt elnöke látszólag teljesen mértékig kitart embere mellett, hiába tűnik egy elszabadult hajóágyúnak.

Kiszelly Zoltánt épp emiatt kérdeztük meg, hogy meddig lehet ezt így tűrni?

„Magyar Péter nem igazán tud mit csinálni, mert ha elengedné Ruszin-Szendi Romulusz kezét, akkor beismerné minden hibáját. Így kénytelen várni és közben kommunikációs golyófogót is faragott belőle: amíg az ő botrányaival foglalkozik a sajtó, úgy érezheti, más botrányos ügyekre kevesebb figyelem jut” – fogalmazott a politológus, aki szerint elképzelni is nehéz, mire gondolhatott Ruszin-Szendi, amikor töltött fegyverrel ment a saját szimpatizánsai közé.

„Előbb-utóbb tehát biztosan el kell majd engednie a kezét, de a választásokig kitartanak majd mellette. Maximum már nem rakják olyan magasra a listán, hogy látszódjon is, csak éppen befutó helyre. Persze csak akkor, ha addig nem derülnek ki még súlyosabb ügyek is. Magyar Péternek most egyébként is főhet majd a feje a 106 egyéni jelölt miatt, hiszen akiket ott kiválasztanak, azok potenciálisan 106 újabb Ruszin-Szendi Romulusszá válhatnak” – tette hozzá.