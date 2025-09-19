Ft
09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz botrány Magyar Péter katona sajtó politológus

Előbb-utóbb biztosan el kell majd engednie a kezét – politikai elemző a Ruszin-Szendi Romulusz-ügyről

2025. szeptember 19. 17:08

Folyamatosak a volt katona botrányai, de egyelőre nem veheti le a palettáról Magyar Péter. A választásokig valahogy megpróbálják elhúzni Ruszin-Szendi Romulusz nemlétező politikai pályafutását.

2025. szeptember 19. 17:08
null

A senki földjén rekedt Ruszin-Szendi Romulusz, így látja a Mandinernek nyilatkozó politikai elemző az egykori vezérkari főnök botrányait. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint mivel Ruszin-Szendi már nem katona, de még nem is politikus, így nem tudja kezelni ezt az átmenetet, amiből sorra jönnek a bakik.

Ruszin-Szendi Romulusz már februártól sorra halmozza a botrányokat, kezdve a luxusvillával
Ruszin-Szendi Romulusz már februártól sorra halmozza a botrányokat, kezdve a luxusvillával Forrás: Ripost

Meddig tart ki Ruszin-Szendi Romulusz?

Mint ismert: a Tisza Párthoz köthető exkatona sorra halmozta a botrányokat. Kezdődött a villaüggyel, amikor februárban kiderült, hogy még katonai vezetőként milliárdos luxusvillát építtetett magának az állam pénzén. 

Márciusban aztán az is napvilágot látott, hogy zsírleszívást is rendelt magának

Szeptemberben pedig Kötcsén okozott botrányt, amikor kollégánkat, Móna Márkot kezdte el lökdösni, miközben riporterünk kérdéseket próbált neki feltenni. Sajtóértesülések szerint ebből még komoly baja is lehet

Ezek önmagában is elegendőek lennének ahhoz, hogy egy politikai aspiránsnak véget érjen a pályafutása, ám a talán legsúlyosabb csak a napokban látott napvilágot, amikor kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz töltött fegyverrel ment egy politikai rendezvényre. Az árulkodó felvételek láttán a Tisza elsőre teljes hallgatásba burkolózott, majd előbb maga Ruszin-Szendi, majd pedig Magyar Péter is lazán bevallotta: a hír igaz, de szerintük nincs itt semmi látnivaló.

Ez pedig már rendkívül súlyos dolog, nem csoda, hogy kiverte a biztosítékot a közvéleménynél is. Ennek ellenére a Tisza Párt elnöke látszólag teljesen mértékig kitart embere mellett, hiába tűnik egy elszabadult hajóágyúnak. 

Kiszelly Zoltánt épp emiatt kérdeztük meg, hogy meddig lehet ezt így tűrni?

„Magyar Péter nem igazán tud mit csinálni, mert ha elengedné Ruszin-Szendi Romulusz kezét, akkor beismerné minden hibáját. Így kénytelen várni és közben kommunikációs golyófogót is faragott belőle: amíg az ő botrányaival foglalkozik a sajtó, úgy érezheti, más botrányos ügyekre kevesebb figyelem jut” – fogalmazott a politológus, aki szerint elképzelni is nehéz, mire gondolhatott Ruszin-Szendi, amikor töltött fegyverrel ment a saját szimpatizánsai közé. 

„Előbb-utóbb tehát biztosan el kell majd engednie a kezét, de a választásokig kitartanak majd mellette. Maximum már nem rakják olyan magasra a listán, hogy látszódjon is, csak éppen befutó helyre. Persze csak akkor, ha addig nem derülnek ki még súlyosabb ügyek is. Magyar Péternek most egyébként is főhet majd a feje a 106 egyéni jelölt miatt, hiszen akiket ott kiválasztanak, azok potenciálisan 106 újabb Ruszin-Szendi Romulusszá válhatnak” – tette hozzá. 

FeketeFehér
2025. szeptember 19. 17:59
"amikor februárban kiderült, hogy még katonai vezetőként milliárdos luxusvillát építtetett magának az állam pénzén" Az eddigi információk szerint nem magának építtette, mert szolgálati ingatlan. Ráadásul a hivatalos építtető sem Ruszin volt. De majd szóljon valaki, ha tévedek.
melybuvar
•••
2025. szeptember 19. 17:45 Szerkesztve
Én is elkezdek óvatosabban kommentelgetni, nehogy jól megpisztolyozzon, vagy belelökjön az árokba zsírmirigy tábornok , ha nem nézek oda.
machet
2025. szeptember 19. 17:42
Azért nem tudja kezelni mert egy bunkó ukrán lelenc.
Chekke-Faint
2025. szeptember 19. 17:40
Csak szólok, Tokanix tábornok nemzetbiztonsági kockázat.
