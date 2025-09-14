Egyáltalán nem példa nélküli, hogy szentek vezessenek országokat

A napokban bemutatták a Magyar Szemle folyóirat Kultúr-és politikai kereszténység című különszámát az Eötvös10 közösségi házban. A lapbemutatón Stamler Áber főszerkesztő beszélgetett a szám két szerzőjével, Horváth Róbert vallásfilozófussal, a magyar össztradicionális iskola egyik legismertebb írójával, valamint Filemon Norberttel, az Axióma Központ keresztény agytröszt kutatási vezetőjével.

Részlet a Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitával készített interjújából a Magyar Szemle kultúr- és politikai kereszténységgel foglalkozó számából (Forrás: Facebook/Magyar Szemle)

Politikai kereszténység vagy keresztény politika?

Hogyan jelenik meg a politikai kereszténység ma Magyarországon, Európában vagy a világ más részein? – először erre a kérdésre keresték a választ a szerzők.

Válaszában Filemon Norbert a Magyar Szemle különszámában megjelent, Kocsis Fülöppel készült interjúra hivatkozott. Az érsek-metropolita ugyanis abban kifejtette, hogy ő inkább keresztény kultúráról és keresztény politikáról szeretne beszélni, amelyek pozitív fogalmak a politikai kereszténység és a kulturális kereszténységgel ellentétben.