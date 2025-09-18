Pengeélen táncol Budapest: az ÁSZ már azt is belengette, mikor üthet be a csőd

A szolidaritási hozzájárulás kiemelt tételként jelenik meg: míg 2019-ben 10 milliárd forint volt, 2024-re 69,5 milliárdra emelkedett, hat év alatt pedig összesen 230,2 milliárd forintot fizetett be a főváros.
Az ÁSZ kifogásolta, hogy a főváros a 2025-ös költségvetésben olyan bevételt tervezett be, amelyhez nem rendelkezik jogerős bírósági döntéssel. A Kúria is megállapította, hogy a betervezett szolidaritási hozzájárulás összege jogszabályba ütközött, ezért június 30-án módosítani kellett a költségvetést.
A főváros 2025 júniusában tárgyalásokat kezdett a kormánnyal a pénzügyi helyzet rendezése érdekében, de a folyamat akadozik.
A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Latorcai Csaba a napokban arról beszélt: a kormány és a városvezetés együttműködése nem zökkenőmentes.