09. 18.
csütörtök
Állami Számvevőszék csőd Budapest Latorcai Csaba Karácsony Gergely

Pengeélen táncol Budapest: az ÁSZ már azt is belengette, mikor üthet be a csőd

2025. szeptember 18. 16:42

Az ÁSZ elárulta, mikorra válhat fizetésképtelenné Budapest.

2025. szeptember 18. 16:42
null

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb jelentése szerint Budapest pénzügyi helyzete 2019 óta folyamatosan romlik, és amennyiben nem születnek érdemi intézkedések, a főváros 2025 negyedik negyedévében fizetésképtelenné válhat. Ez pedig a közfeladatok ellátását is veszélybe sodorhatja – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Romló pénzügyi mutatók

Ismert tény, hogy a főváros költségvetése 2020 óta komoly nyomás alá került: a koronavírus-járvány, az energiaár-robbanás, a magas infláció, valamint a növekvő állami befizetési kötelezettségek egyaránt hozzájárultak a helyzet súlyosbodásához.

2019 és 2024 között összesen 193,4 milliárd forintos hiány keletkezett.

Ezt tovább terhelte a 45,7 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás, amely nem jelent meg a költségvetési kiadások között.

A 2019 végén meglévő 214,2 milliárd forintos megtakarítás 2022-re szinte teljesen elfogyott.

2023-tól a főváros már csak átmeneti megoldásokkal tudta kezelni likviditási gondjait: kiadások átütemezésével, más célra elkülönített pénzek átcsoportosításával, illetve gazdasági társaságaitól visszavett forrásokkal. 2025-ben a helyzet odáig fajult, hogy a megnövelt folyószámlahitelt is szinte teljes egészében fel kell használni a kifizetések teljesítésére.

Kockázatos költségvetés

Az ÁSZ szerint a főváros 2025-ös költségvetése több ponton kockázatos:

  • nem minden kiadás mögött áll reálisan biztosítható bevétel,
  • hiányoznak a hosszabb távú, hatékonyságot növelő intézkedések,
  • a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében tett lépések csak átmeneti könnyítést hoztak.

A szolidaritási hozzájárulás kiemelt tételként jelenik meg: míg 2019-ben 10 milliárd forint volt, 2024-re 69,5 milliárdra emelkedett, hat év alatt pedig összesen 230,2 milliárd forintot fizetett be a főváros.

Az ÁSZ kifogásolta, hogy a főváros a 2025-ös költségvetésben olyan bevételt tervezett be, amelyhez nem rendelkezik jogerős bírósági döntéssel. A Kúria is megállapította, hogy a betervezett szolidaritási hozzájárulás összege jogszabályba ütközött, ezért június 30-án módosítani kellett a költségvetést.

A főváros 2025 júniusában tárgyalásokat kezdett a kormánnyal a pénzügyi helyzet rendezése érdekében, de a folyamat akadozik. 

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Latorcai Csaba a napokban arról beszélt: a kormány és a városvezetés együttműködése nem zökkenőmentes.

A jelentés külön is felhívta a figyelmet a Rákosrendező-projekt kockázataira, amelynek finanszírozása újabb terheket róhat a városra.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

