Pengeélen táncol Budapest: az ÁSZ már azt is belengette, mikor üthet be a csőd

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb jelentése szerint Budapest pénzügyi helyzete 2019 óta folyamatosan romlik, és amennyiben nem születnek érdemi intézkedések, a főváros 2025 negyedik negyedévében fizetésképtelenné válhat. Ez pedig a közfeladatok ellátását is veszélybe sodorhatja – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Romló pénzügyi mutatók

Ismert tény, hogy a főváros költségvetése 2020 óta komoly nyomás alá került: a koronavírus-járvány, az energiaár-robbanás, a magas infláció, valamint a növekvő állami befizetési kötelezettségek egyaránt hozzájárultak a helyzet súlyosbodásához.

2019 és 2024 között összesen 193,4 milliárd forintos hiány keletkezett.

Ezt tovább terhelte a 45,7 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás, amely nem jelent meg a költségvetési kiadások között.