Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ilaria Salis bűncselekmény Parászka Boróka terrorszervezet antifa

Parászka Boróka bedöntötte Magyar Péterék ördögi tervét, ez nem jött jól a Tiszának

2025. szeptember 24. 06:17

Parászka szerint betiltani az Antifát a fasizmus legalizálásának a szinonimája.

2025. szeptember 24. 06:17
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„De a baj nem jár egyedül. Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. Parászka a következőket írta, arra reagálva, hogy Orbán Viktor is helyeselte Donald Trump döntését,  hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát:

»Betiltani az Antifát, az a fasizmus legalizálásának a szinonimája. Egyértelmű beszéd, ha egyenesnek nehéz is nevezni.«

Ez igen! Parászka Boróka kimutatta a foga fehérjét, kibukott a bolsevik vére.

Mint ismert, utóbbi időszakban több hazánkat érintő támadást hajtott végre az Antifa. Ezek közül a legbrutálisabb az volt, amikor 2023-ban valóságos embervadászatot tartottak külföldi szélsőbaloldali aktivisták Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez. Ezzel segíti őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

Ennek fényében különösen érdekes az, hogy Magyar Péter szánalmas erdélyi haknijáról az alábbiakat írta az erőszakos szélsőbaloldali terrorszervezetet támogató újságíró:

»Boldog békeidőnek tűnik visszatekintve, amikor még forrásmegvonással, kirúgással, kiszorítással fenyegették meg a Fidesz kritikusait. Ma már ostromállapot van a tereken és a digitális fórumokon egyaránt. És ezt immár exportálja is a kormánypárt, ahogy az Magyar Péter nagyadorjáni látogatása alatt Erdélyben is egyértelművé vált.«

Nincs új a nap alatt. Letisztult a kép, bár ennek Magyar Péter nem nagyon örül.

A végén mindig összenő, ami összetartozik.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Koskovics Zoltán

Facebook

Idézőjel

Szembeszállunk az Antifa vörös fasizmusával

Ők keresztényellenesek. Konzervatívellenesek. Fehérellenesek. Zsidóellenesek. A klasszikus liberálisokat is gyűlölik.

Nyitókép: képernyőfelvétel 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 24. 08:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
pulsarito
•••
2025. szeptember 24. 08:22 Szerkesztve
Tipikus kommunista egybites logika. Aki nincs velünk az ellenünk. Tehát ha betiltjuk az Antifát (jogosan) akkor a fasizmust támogatjuk. Ostoba egy némber. Amúgy a fasizmus, nácizmus (már ha tudja, hogy mi a különbség a kettő között ez a "félművelt segéderő") már be van tiltva! Akkor mi ellen is harcol az Antifa? Ja a békés, és másként gondolkodó emberek ellen, akik nem fogadják el a vörös-zöld eszement ideológiát! A szélsőbalosok, liberálisok harci kutyái a megfélemlítés eszközei!
Válasz erre
3
0
ravaszparasztnemparaszt
2025. szeptember 24. 07:29
inkább Zsolit Bácsiról irjatok. Semjén zsolti most akkor pedofil? Tényleg vadászházba vitte a gyerekeket a javitóintézetből? Ha gyerekei vannak hogy tehet ilyen embertelen dolgokat egy kiskorúval? Enje enje zsolti bácsi. Hát nem tudja, hogy a börtönbe a pedofilokat nagyon csunyán megalázzák? Zzóti zsóti.. Miért remegett miközben beszélt a parlamentben? miért volt tiszta ideg? miért egy cetliről olvasta "tagadást" Miért nézett ki úgy mint aki hazudott? Zsolti ha nincs hozzá közöd akkor vállald fel.. ha van akkor meg készülj a nép haragjára :) Zsolt a nép nem szereti a pedofilokat.. Lehet, hogy a fidesz igen. De mások nem... Zsolti Zsolti... Baj lesz ebbű
Válasz erre
0
6
szilvarozsa
2025. szeptember 24. 07:15
Ennek mi a szakterülete? Pisi? Kaki? Pú?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!