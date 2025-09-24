Ellenzéki tüntető a gyűlöletellenes tüntetésen: „Szarrágó férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni”
Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.
Parászka szerint betiltani az Antifát a fasizmus legalizálásának a szinonimája.
„De a baj nem jár egyedül. Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. Parászka a következőket írta, arra reagálva, hogy Orbán Viktor is helyeselte Donald Trump döntését, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát:
»Betiltani az Antifát, az a fasizmus legalizálásának a szinonimája. Egyértelmű beszéd, ha egyenesnek nehéz is nevezni.«
Ez igen! Parászka Boróka kimutatta a foga fehérjét, kibukott a bolsevik vére.
Mint ismert, utóbbi időszakban több hazánkat érintő támadást hajtott végre az Antifa. Ezek közül a legbrutálisabb az volt, amikor 2023-ban valóságos embervadászatot tartottak külföldi szélsőbaloldali aktivisták Budapesten.
Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez. Ezzel segíti őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.
Ennek fényében különösen érdekes az, hogy Magyar Péter szánalmas erdélyi haknijáról az alábbiakat írta az erőszakos szélsőbaloldali terrorszervezetet támogató újságíró:
»Boldog békeidőnek tűnik visszatekintve, amikor még forrásmegvonással, kirúgással, kiszorítással fenyegették meg a Fidesz kritikusait. Ma már ostromállapot van a tereken és a digitális fórumokon egyaránt. És ezt immár exportálja is a kormánypárt, ahogy az Magyar Péter nagyadorjáni látogatása alatt Erdélyben is egyértelművé vált.«
Nincs új a nap alatt. Letisztult a kép, bár ennek Magyar Péter nem nagyon örül.
A végén mindig összenő, ami összetartozik.”
Ők keresztényellenesek. Konzervatívellenesek. Fehérellenesek. Zsidóellenesek. A klasszikus liberálisokat is gyűlölik.
Nyitókép: képernyőfelvétel