Pánikba esett a neves történész: Amerika rendkívül gyorsan rohan az „orbáni úton”

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Timothy Garton Ash szerint a demokratáknak négyszáz napjuk maradt.
Az amerikai demokratáknak négyszáz napjuk van arra, hogy megmentsék az amerikai demokráciát – írta hosszú véleménycikkében a The Guardian hasábjain Timothy Garton Ash.
A brit történész szerint ha a jövő őszi félidős választások eredményeként olyan kongresszus alakul, amely korlátozni kezdi Donald Trump hatalmát, akkor további 700 nap áll rendelkezésre a végrehajtó hatalom békés átadásának előkészítésére,
amely egyedül biztosíthatja a köztársaság jövőjét.
Ezt a történész az amerikai demokrácia megmentése első és második fázisának nevezte.
Timothy Garton Ash mindezt az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban tett körutazása alapján jelentette ki, miután „minden nap megrázta őt Trump elnök gyors és brutális támadása az amerikai demokrácia állítólagosan letisztult normái ellen”, valamint az ellenállás kétségbeesett gyengesége. Egyre több nemzetközi bizonyíték utal arra, hogy ha a liberális demokrácia egyszer meggyengül, nagyon nehéz helyreállítani – állapította meg írásában Ash.
Ezért szerinte – pártállástól és ideológiától függetlenül – minden demokratának reménykednie kell abban, hogy a demokraták visszanyerik az irányítást a Képviselőház felett a novemberi félidős választáson. Minderre szerinte egyszerűen azért van szükség, mert az amerikai demokráciának szüksége van arra, hogy a Kongresszus, mint az elnöki hatalom fő ellenőrző szerve, újra elvégezze a feladatát.
Ez pedig nem fog megtörténni, amíg a republikánusok irányítják mindkét házat.
Mint írja, sokat beszéltek az 1930-as évek Európájától Viktor Orbán Magyarországáig terjedő más autoriter hatalomátvételekkel való összehasonlításokról, de őt leginkább az amerikai eset sajátos jellemzői ragadnak meg. Ennek jellemzői a túlzott végrehajtói hatalom, a krónikus választókerület-manipuláció, az endemikus erőszak, valamint az, ahogyan egy leendő autoriter vezető kihasználhatja az amerikai élet minden területét átható intenzív kapitalista versenyt.
A történész szerint egyetlen európai társadalom sem hasonlítható az Egyesült Államokhoz az erőszak elterjedtségét tekintve.
Ash felidézte a jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolását, de ebből is azt emelte ki, hogy mielőtt kiderült volna a gyilkos kiléte, Elon Musk azt mondta, hogy „a baloldal a gyilkosság pártja”, Trump pedig a „radikális baloldal” gyűlöletbeszédét okolta.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Szerinte csoda lenne, ha az Egyesült Államok elkerülné a politikai erőszak lefelé irányuló spirálját, amely utoljára az 1960-as években volt tapasztalható.
Ez pedig ürügyül szolgálhatna Trumpnak az 1807-es lázadásról szóló törvény alkalmazásához, több katona bevetéséhez az amerikai utcákon és a vélelmezett szükségállapot további kihasználásához – írta.
Fotó: az amerikai Képviselőház (Fotó: Wikipédia)
Ezt is ajánljuk a témában
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását. Veczán Zoltán írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Az a helyzet, hogy ezekben a figurákban az eszme felülírja az emberséget, és csak azért nem akasztanak, nyaktilóznak és lövöldöznek még, mert ahhoz is gyávák. Ungváry Zsolt írása.