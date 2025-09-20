Pánikba esett a neves történész: Amerika rendkívül gyorsan rohan az „orbáni úton”

Az amerikai demokratáknak négyszáz napjuk van arra, hogy megmentsék az amerikai demokráciát – írta hosszú véleménycikkében a The Guardian hasábjain Timothy Garton Ash.

A brit történész szerint ha a jövő őszi félidős választások eredményeként olyan kongresszus alakul, amely korlátozni kezdi Donald Trump hatalmát, akkor további 700 nap áll rendelkezésre a végrehajtó hatalom békés átadásának előkészítésére,

amely egyedül biztosíthatja a köztársaság jövőjét.

Ezt a történész az amerikai demokrácia megmentése első és második fázisának nevezte.

Timothy Garton Ash mindezt az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban tett körutazása alapján jelentette ki, miután „minden nap megrázta őt Trump elnök gyors és brutális támadása az amerikai demokrácia állítólagosan letisztult normái ellen”, valamint az ellenállás kétségbeesett gyengesége. Egyre több nemzetközi bizonyíték utal arra, hogy ha a liberális demokrácia egyszer meggyengül, nagyon nehéz helyreállítani – állapította meg írásában Ash.