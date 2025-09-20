Ft
09. 20.
szombat
Szerzőink
demokrácia Timothy Garton Ash Donald Trump Amerikai Egyesült Államok

Pánikba esett a neves történész: Amerika rendkívül gyorsan rohan az „orbáni úton”

2025. szeptember 20. 08:40

Timothy Garton Ash szerint a demokratáknak négyszáz napjuk maradt.

2025. szeptember 20. 08:40
null

Az amerikai demokratáknak négyszáz napjuk van arra, hogy megmentsék az amerikai demokráciát – írta hosszú véleménycikkében a The Guardian hasábjain Timothy Garton Ash.

A brit történész szerint ha a jövő őszi félidős választások eredményeként olyan kongresszus alakul, amely korlátozni kezdi Donald Trump hatalmát, akkor további 700 nap áll rendelkezésre a végrehajtó hatalom békés átadásának előkészítésére, 

amely egyedül biztosíthatja a köztársaság jövőjét. 

Ezt a történész az amerikai demokrácia megmentése első és második fázisának nevezte. 

Timothy Garton Ash mindezt az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban tett körutazása alapján jelentette ki, miután „minden nap megrázta őt Trump elnök gyors és brutális támadása az amerikai demokrácia állítólagosan letisztult normái ellen”, valamint az ellenállás kétségbeesett gyengesége. Egyre több nemzetközi bizonyíték utal arra, hogy ha a liberális demokrácia egyszer meggyengül, nagyon nehéz helyreállítani – állapította meg írásában Ash.

Ezért szerinte – pártállástól és ideológiától függetlenül – minden demokratának reménykednie kell abban, hogy a demokraták visszanyerik az irányítást a Képviselőház felett a novemberi félidős választáson. Minderre szerinte egyszerűen azért van szükség, mert az amerikai demokráciának szüksége van arra, hogy a Kongresszus, mint az elnöki hatalom fő ellenőrző szerve, újra elvégezze a feladatát. 

Ez pedig nem fog megtörténni, amíg a republikánusok irányítják mindkét házat. 

Mint írja, sokat beszéltek az 1930-as évek Európájától Viktor Orbán Magyarországáig terjedő más autoriter hatalomátvételekkel való összehasonlításokról, de őt leginkább az amerikai eset sajátos jellemzői ragadnak meg. Ennek jellemzői a túlzott végrehajtói hatalom, a krónikus választókerület-manipuláció, az endemikus erőszak, valamint az, ahogyan egy leendő autoriter vezető kihasználhatja az amerikai élet minden területét átható intenzív kapitalista versenyt.

A történész szerint egyetlen európai társadalom sem hasonlítható az Egyesült Államokhoz az erőszak elterjedtségét tekintve. 

Ash felidézte a jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolását, de ebből is azt emelte ki, hogy mielőtt kiderült volna a gyilkos kiléte, Elon Musk azt mondta, hogy „a baloldal a gyilkosság pártja”, Trump pedig a „radikális baloldal” gyűlöletbeszédét okolta. 

Szerinte csoda lenne, ha az Egyesült Államok elkerülné a politikai erőszak lefelé irányuló spirálját, amely utoljára az 1960-as években volt tapasztalható. 

Ez pedig ürügyül szolgálhatna Trumpnak az 1807-es lázadásról szóló törvény alkalmazásához, több katona bevetéséhez az amerikai utcákon és a vélelmezett szükségállapot további kihasználásához  – írta.

Fotó: az amerikai Képviselőház (Fotó: Wikipédia)

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sorostalanság
2025. szeptember 20. 11:17
Még egy angol hülye, lapozzunk...
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 20. 11:10
Rendet !
Válasz erre
0
0
RWG1
2025. szeptember 20. 11:01
Ez is a törtènelemhamisîtó történèszek sorát èkesîti.
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
•••
2025. szeptember 20. 10:49 Szerkesztve
Ezek az alig fedett ügynökök uszítják és bújtják fel a kisembereket erőszakos cselekedetek, (politikai) gyilkosságok elkövetelésére.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!