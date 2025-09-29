„Peti ma délelőtt bejelentette, hogy mindjárt pert nyer az Index ellen, akik »futnak, gyávák« meg minden. Szokásos agymenés.

Mert az igazságszolgáltatás még a helyén van! Független – gondolta az ideges kisember még reggel. Petike édesanyja az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese – csak tudja a família.

Aztán a Tisza vezére elvesztette a pert az Index ellen.

Annak ellenére, hogy beküldött a tárgyalásra 30 őrjöngő tiszás aktivistát, akiknek a bíró t€r.0r.z@lá.a volt a dolguk.

Nem jött be. Bukta a pert.