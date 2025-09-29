Ft
09. 29.
hétfő
Magyar Pérer pert index Országos Bírósági Hivatal aktivista Tisza per Bohár Dániel

Nem tudom, hogy ez hányadik eset, ami bizonyítja: ez az ember gatya

2025. szeptember 29. 18:25

Hány kell még, hogy ezt észrevegyék az emberek?

2025. szeptember 29. 18:25
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Peti ma délelőtt bejelentette, hogy mindjárt pert nyer az Index ellen, akik »futnak, gyávák« meg minden. Szokásos agymenés.

Mert az igazságszolgáltatás még a helyén van! Független – gondolta az ideges kisember még reggel. Petike édesanyja az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese – csak tudja a família. 

Aztán a Tisza vezére elvesztette a pert az Index ellen. 

Annak ellenére, hogy beküldött a tárgyalásra 30 őrjöngő tiszás aktivistát, akiknek a bíró t€r.0r.z@lá.a volt a dolguk.

Nem jött be. Bukta a pert.

Ezután bejelentette, hogy az ítélet a jogállam megcsúfolása. Ami délélőtt még volt. És majd ő független bíróságot csinál. El tudjátok képzelni…

Nem tudom, hogy ez hányadik eset, ami bizonyítja: ez az ember gatya. Hány kell még, hogy ezt észrevegyék az emberek?"

Nyitókép: Facebook / Bohár Dániel

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

elmkov
2025. szeptember 29. 19:04
Miért tűz piros ennek a gatyának a füle + orra. Csak nem attól, hogy soha egy igaz mondat sem hagyja el a száját?
gullwing
2025. szeptember 29. 19:00
Szaros gatya!!🤣🤣🤣🤣 Ilyenkor nem csodálkozom hogy ez az alak még hátszéllel sem tudott karriert befutni, csak a tiszaszarban!
google-2
2025. szeptember 29. 18:50
Nem meztelen, hanem őrült a király.
massivement5
2025. szeptember 29. 18:43
Hiába vergődik a trollfidesznyik. A narancsrákosisták lassú, de biztos rothadása megindult, a kérdés csak az lesz, mennyire fogják magukkal rántani az országot.
