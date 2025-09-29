Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Hány kell még, hogy ezt észrevegyék az emberek?
„Peti ma délelőtt bejelentette, hogy mindjárt pert nyer az Index ellen, akik »futnak, gyávák« meg minden. Szokásos agymenés.
Mert az igazságszolgáltatás még a helyén van! Független – gondolta az ideges kisember még reggel. Petike édesanyja az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese – csak tudja a família.
Aztán a Tisza vezére elvesztette a pert az Index ellen.
Annak ellenére, hogy beküldött a tárgyalásra 30 őrjöngő tiszás aktivistát, akiknek a bíró t€r.0r.z@lá.a volt a dolguk.
Nem jött be. Bukta a pert.
Ezután bejelentette, hogy az ítélet a jogállam megcsúfolása. Ami délélőtt még volt. És majd ő független bíróságot csinál. El tudjátok képzelni…
Nem tudom, hogy ez hányadik eset, ami bizonyítja: ez az ember gatya. Hány kell még, hogy ezt észrevegyék az emberek?”
Nyitókép: Facebook / Bohár Dániel
***