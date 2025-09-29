„Nem ismerem a konkrét ügy iratait, anélkül pedig nem fogok ítéleteket kommentálni. Azon sem rugóznék most, hogy mennyire koherens Messiás úr mondandója, a sűrű önellentmondás, az összevissza-vádaskodás bölcsőjétől, a NER-től sem idegen. Sőt.

Azt azonban ideje volna eldönteni, nem csupán a Megváltóelnöknek, de a teljes zakkant hisztibrigádnak ( =felvilágosult, racionális, igazi egyéniségek), hogy akkor a bíróságok a jogállamiság ostromlott várai, amelyekért tüntetni kell, avagy az önkény csápjai, amelyeknek a döntései ellen kell tüntetni (ld lúgos ítélet). Amennyiben a megítélt sajtó-helyreigazítások az igazság bizonyítékai, akkor az elutasítások nem lehetnek a diktatúra megnyilvánulásai, és fordítva.

Főként nem ártana ezt annak tisztáznia, akinek édesanyja a legutóbbi időkig a bírói szervezet egyik vezetője volt, a felesége meg az igazságszolgáltatásért felelt a kormányban. Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják.”