És akkor még nem is beszéltünk a színvonalról. Régebben Varga Bélák és Kéthly Annák szerepeltek a kisebb pártokban is, most meg olyan erőszakos bunkókért kéne lelkesedni, mint Magyar Péter. Meg olyanokért, mint Tarr Zoltán és Kulja András, az élvonalbeli politizálás legalapvetőbb és legszükségesebb képességeivel sem rendelkeznek. Egy pontos hosszú felszólalást nem adtak soha. Hát, kösz, ezeknek én nem fogok tapsolni, nem fogok szurkolni!

Nem véletlen, hogy lassan több a rendőr, mint a tüntető. A kemény mag kiszorította a kisgyermekes apukákat és a családokat. Ők politika helyett inkább mást választanak, valami olyan tevékenységet, ahol nincs erőszak, nincs trágárság, amivel fel lehet töltődni. És akkor senki ne csodálkozzon, hogy a gyerekek nem politikusok, hanem influenszerek szeretnének lenni.

Üdv: egy nevét nem vállaló foDball ultra és huligán”