Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus Tisza Magyar Péter Kéthly Anna csoda politika

Nem csoda, hogy alig látogatják a tiszás rendezvényeket!

2025. szeptember 08. 13:04

Kéne egy oktatóvideó, amiben Mucsi elmagyarázza, hogyan illene viselkedni politikai rendezvényeken!

2025. szeptember 08. 13:04
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Én is szeretem a politikát, de inkább a tévéből követem már egy ideje. Emlékszem, gyerekkoromban simán lehetett úgy egymás mellett gyülekezni úgy egy dupla rangadó keretében, hogy semmi balhé nem volt. A két tábor együtt sörözött utána. De aztán szűk, szélsőséges, primitív emberállatokból álló csoport kisajátította az ellenzéki gyűléseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Régebben tele voltak a tüntetések fiatalokkal, de most tényleg, ki vinné ki a gyerekét ezek közé?!! Undorító, felháborító rigmusokat ordítoznak magukból kikelve, megfélemlítik a józan, épelméjű polgárt, aki csak élvezni akarta a felszólalásokat. Mindenhol uszítás, homoszekszuálozás, cigányozás, parasztozás és trágárság. Nem csoda, hogy a csendes többségnek elment a kedve az egésztől.

Ezt is ajánljuk a témában

Kéne egy oktatóvideó, amiben Mucsi elmagyarázza, hogyan illene viselkedni politikai rendezvényeken!

És akkor még nem is beszéltünk a színvonalról. Régebben Varga Bélák és Kéthly Annák szerepeltek a kisebb pártokban is, most meg olyan erőszakos bunkókért kéne lelkesedni, mint Magyar Péter. Meg olyanokért, mint Tarr Zoltán és Kulja András, az élvonalbeli politizálás legalapvetőbb és legszükségesebb képességeivel sem rendelkeznek. Egy pontos hosszú felszólalást nem adtak soha. Hát, kösz, ezeknek én nem fogok tapsolni, nem fogok szurkolni! 

Nem véletlen, hogy lassan több a rendőr, mint a tüntető. A kemény mag kiszorította a kisgyermekes apukákat és a családokat. Ők politika helyett inkább mást választanak, valami olyan tevékenységet, ahol nincs erőszak, nincs trágárság, amivel fel lehet töltődni. És akkor senki ne csodálkozzon, hogy a gyerekek nem politikusok, hanem influenszerek szeretnének lenni. 

Üdv: egy nevét nem vállaló foDball ultra és huligán”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. szeptember 08. 14:52
Jó írás.
Válasz erre
0
0
kispufi-2
2025. szeptember 08. 14:40
Egyébként ezt egy troll oldal hozta létre, kifejezetten trollkodásból, mintegy rámutatva, hogy működik a Tiszar. Mit ad Isten, hát nem le is csaptak rá egyből, mint alternatív valóságra? Úgyhogy bejött az akció.
Válasz erre
2
0
namivan-2
2025. szeptember 08. 14:32
Igen. Más időket élünk. Akkor még egy viszonylag eseménytelen kiegyensúlyozott élet elfogadott volt. Közhely, hogy felgyorsult a világ, de ki néz meg egy (talán amerikai) filmet, amelyben nincs halott. Természetesen az RTL megfelelő mennyiségű áldozatot biztosít színvonalas tv csatornáin. Na, ezek a mai oktató videók. Szerintem a kemény mag itt tanulja meg a viselkedést. Szendi Romulusz is a tv előtt szocializálódott, de biztonsági őr kiképzést nem kapott (minek az egy tábornoknak), hogy testi erejét csak tolásra használhatja, kézzel lökni nem szabad. Szóval Ön nyitott kapukat dönget, amikor oktató videókat hiányol.
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. szeptember 08. 14:31
Kiváló írás Ambrózytól, telitalálat. Biztos hogy jönnek majd sivalkodni a libkányszar trollok ehhez is, hiszen nekik ez a dolguk. Mi pedig továbbra is jókat röhögünk a picsogásukon és a segghülye szektájukon egyszerre.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!