„»Nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza Párt, de ennek a választásokig nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza-párt győzzön-e, hanem, hogy menjen-e Orbán Viktor. De ez csak a választásokig van így, amint az ő kezébe kerül a hatalom, mármint a győztes kezébe, ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk.«

Tölgyessy Péter

Verebes István szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen »megfojtja«

Szóval értem én, hogy nem nagyon bíznak a Tisza szavazók Magyar Péterben, hogy mit fog tenni, sőt borzalmas baj lehet belőle. Tarr alelnök úrtól annyit tudunk, hogy »választást kell nyerni, és utána mindent lehet« és a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

Hát…., nehéz lehet Tisza-szavazónak lenni, pláne, ha gondolkodik is valaki.”