Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna légtér Magyarország üzenet Andrij Szibiha drón Magyar Honvédség Szijjártó Péter

„Ne járasd le magad!” – kemény üzenetet küldött ukrán kollégájának Szijjártó Péter

2025. szeptember 27. 20:08

Úgy tűnik, nem csitulnak az indulatok a magyar és az ukrán fél között.

2025. szeptember 27. 20:08
null

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter X-közösségi oldalán reagált röviden és tömören ukrán kollégája azon bejegyzésére, melyben Andriij Szibiha egy térképen mutatta be, hogy szerinte a pénteki drónbehatolás Magyarországról történt az ukrán légtérbe. 

„Fegyveres erőink összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tett ez a tárgy a légterünkben” – írta az ukrán diplomácia vezetője.

Erre a magyar tárcavezető annyit írt:

Ez nem igaz! Ne járasd le magad!”

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij is fenyegető üzenetet küldött

Mint arról korábban beszámoltunk a pénteki, ukrajnai dróncsapások miatt Volodimir Zelenszkij is megfenyegette Magyarországot. Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítődrónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe, majd 

Zelenszkij katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

Az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták: „2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.
Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a »potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében« az ukrán hadsereg Csaklun–KM nevű drónjával járőröztek a térségben.” 

Reagált a Magyar Honvédség az ÉKM is

A Magyar Honvédség (MH) is visszautasította azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.

Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan

elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

Míg az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Telex megkeresésére azt válaszolta, „az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen, ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra”.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2025. szeptember 27. 21:07
Magyarország elleni agresszió előkészitése folyik, A hoholok - Brüsszellel karöltve - a nemzetközi (közösség) médiában már a legszélesebb körben teritik az "Ukrajnát provokáló magyar drón-berepülés" koholt mitoszát.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. szeptember 27. 21:02
A múltkori drónok oroszok voltak, ezek meg magyar drónok...aha....ugye, jól tudtam már régtől, itt az oroszok segíthetnek !.... Bombázzák már le ezt a náci geci csökevény fajt!....akkor lelünk békére... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. szeptember 27. 20:45
Amikor egy lényegében ártatlan kínai meteorológiai lufi elszabadult, az egész világ pfujjolt. Ezeket a bombákat meg ki tudja merre fújja majd az El Nina? index.hu/kulfold/2025/09/27/ukrajna-oroszorszag-orosz-ukran-konfliktus-robbanoanyag-leggomb/
Válasz erre
3
0
pemahe
2025. szeptember 27. 20:38
mit tett ez a tárgy a légterünkben----- megnézte, hogy vagytok-e még... de az is lehet, hogy ukrán önprovokátor röptette. (mert amúgy a szart se érdekeltek kémügyileg)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!