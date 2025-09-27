„Ne járasd le magad!” – kemény üzenetet küldött ukrán kollégájának Szijjártó Péter

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter X-közösségi oldalán reagált röviden és tömören ukrán kollégája azon bejegyzésére, melyben Andriij Szibiha egy térképen mutatta be, hogy szerinte a pénteki drónbehatolás Magyarországról történt az ukrán légtérbe.

„Fegyveres erőink összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tett ez a tárgy a légterünkben” – írta az ukrán diplomácia vezetője.

Erre a magyar tárcavezető annyit írt:

Ez nem igaz! Ne járasd le magad!”