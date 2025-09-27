„Ne járasd le magad!” – kemény üzenetet küldött ukrán kollégájának Szijjártó Péter

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe
Szijjártó Péter után a Honvédelmi Minisztérium is cáfolta a vádakat.
Úgy tűnik, nem csitulnak az indulatok a magyar és az ukrán fél között.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter X-közösségi oldalán reagált röviden és tömören ukrán kollégája azon bejegyzésére, melyben Andriij Szibiha egy térképen mutatta be, hogy szerinte a pénteki drónbehatolás Magyarországról történt az ukrán légtérbe.
„Fegyveres erőink összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tett ez a tárgy a légterünkben” – írta az ukrán diplomácia vezetője.
Erre a magyar tárcavezető annyit írt:
Ez nem igaz! Ne járasd le magad!”
Mint arról korábban beszámoltunk a pénteki, ukrajnai dróncsapások miatt Volodimir Zelenszkij is megfenyegette Magyarországot. Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítődrónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe, majd
Zelenszkij katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.
Az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták: „2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.
Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a »potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében« az ukrán hadsereg Csaklun–KM nevű drónjával járőröztek a térségben.”
A Magyar Honvédség (MH) is visszautasította azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.
Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan
elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.
Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.
Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.
Míg az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Telex megkeresésére azt válaszolta, „az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen, ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra”.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Állításukat térképekkel is alá támasztották.