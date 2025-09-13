„Gerzsenyi Gabriella megint nekem üzenget! Kedves Képviselő Asszony!

Megtisztelő, ugyanakkor némileg zavarba hoz, hogy 3 napja velem van elfoglalva. Ruszin-Szendi »ölelésével« szemben talán még némi örömforrást is felfedezni vélek digitális szorításában, tekintve, hogy strasbourgi podcastjükben is velem volt elfoglalva.

A kölcsönös érdeklődést azonban nehezíti, hogy nem érzem azt, hogy Ön is megnyílna irányomba. Ne hagyja, hogy Magyar Péter kettőnk közé álljon! Itt az ideje őszintén beszélgetnünk!

Mire gondolt Tarr Zoltán, amikor arról beszélt, hogy nem beszélhet dolgokról a választás előtt, ugyanis belebukna a Tisza Párt? A rezsicsökkentés eltörlésére gondolt? Esetleg Ukrajna EU-tagságát támogatnák? Miért kell titkolózni? Miért tagadják, hogy adót emelnének, amikor kiszivárgott az erre vonatkozó javaslatuk és Dálnoki Áron is egyértelműen emellett érvelt? Kérem, hogy legyen őszinte velem és ne idegeskedjen, ugyanis az ártana a szépségének.”