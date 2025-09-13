Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Gerzsenyi Gabriella Móna Márk liberális Magyarország Ukrajna Magyar Péter ellenzék baloldal

Ne hagyja, hogy Magyar Péter kettőnk közé álljon!

2025. szeptember 13. 13:46

Itt az ideje őszintén beszélgetnünk!

2025. szeptember 13. 13:46
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Gerzsenyi Gabriella megint nekem üzenget! Kedves Képviselő Asszony!

Megtisztelő, ugyanakkor némileg zavarba hoz, hogy 3 napja velem van elfoglalva. Ruszin-Szendi »ölelésével« szemben talán még némi örömforrást is felfedezni vélek digitális szorításában, tekintve, hogy strasbourgi podcastjükben is velem volt elfoglalva.

A kölcsönös érdeklődést azonban nehezíti, hogy nem érzem azt, hogy Ön is megnyílna irányomba. Ne hagyja, hogy Magyar Péter kettőnk közé álljon! Itt az ideje őszintén beszélgetnünk!

Mire gondolt Tarr Zoltán, amikor arról beszélt, hogy nem beszélhet dolgokról a választás előtt, ugyanis belebukna a Tisza Párt? A rezsicsökkentés eltörlésére gondolt? Esetleg Ukrajna EU-tagságát támogatnák? Miért kell titkolózni? Miért tagadják, hogy adót emelnének, amikor kiszivárgott az erre vonatkozó javaslatuk és Dálnoki Áron is egyértelműen emellett érvelt? Kérem, hogy legyen őszinte velem és ne idegeskedjen, ugyanis az ártana a szépségének.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. szeptember 13. 15:08
Ugyan, ez is egy a kártékony s buta kvóta tyúkok közül!
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. szeptember 13. 14:59
Ez liba is egy aljas, sunyi, de agresszív, mint poloska!
Válasz erre
2
0
khomeini
•••
2025. szeptember 13. 14:44 Szerkesztve
"kimirszen 2025. szeptember 13. 13:59 Gerzsenyi válaszolja ezt: Újságírónak adok interjút propagandistának nem." és akkor hogyan kívánja eljuttatni az üzeneteit a propagandistákat olvasó polgárokhoz? Vagy róluk lemond a tisza a vietnami rajongók javára?
Válasz erre
3
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 13. 14:27
Tetszik Márk stílusa👍
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!