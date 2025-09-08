Napsütésből rémálom: hirtelen viharok csapnak le hétfőn

Fico lerántotta a leplet: Putyin meglepő ajánlattal készül Zelenszkijnek
Napos idő lesz hétfőn, de keleten és északkeleten percek alatt vihar támadhat felhőszakadással, erős széllel és kisebb jéggel.
A HungaroMet előrejelzése szerint országszerte napos idő ígérkezik hétfőn, de keleten és északkeleten bárhol kialakulhat zápor vagy zivatar. A nap nagy részében derült lesz az ég, helyenként csak fátyolfelhők szűrik a napsütést.
A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
Keleten és északkeleten erősebben gomolyosodik a felhőzet, és a HungaroMet szerint ezeken a tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A frissen kialakuló gócokat felhőszakadás, erős széllökések és kisebb méretű jég kísérheti. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, zivataroktól függetlenül is többnyire nyugodt lesz a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl a levegő.
