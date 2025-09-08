Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
villámvihar zivatar szél felhőzet táj

Napsütésből rémálom: hirtelen viharok csapnak le hétfőn

2025. szeptember 08. 07:03

Napos idő lesz hétfőn, de keleten és északkeleten percek alatt vihar támadhat felhőszakadással, erős széllel és kisebb jéggel.

2025. szeptember 08. 07:03
null

A HungaroMet előrejelzése szerint országszerte napos idő ígérkezik hétfőn, de keleten és északkeleten bárhol kialakulhat zápor vagy zivatar. A nap nagy részében derült lesz az ég, helyenként csak fátyolfelhők szűrik a napsütést.

A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Keleten és északkeleten erősebben gomolyosodik a felhőzet, és a HungaroMet szerint ezeken a tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A frissen kialakuló gócokat felhőszakadás, erős széllökések és kisebb méretű jég kísérheti. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, zivataroktól függetlenül is többnyire nyugodt lesz a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl a levegő.

Nyitókép: AHMAD GHARABLI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 08. 08:11
Itt a világvége!
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. szeptember 08. 08:04
Olyan időjárás lesz, hogy egy nukleáris támadás templomi madrigálkórusnak fog tűnni mellette! A felhők gomolyak, a szándékaink komolyak, az újságíróink klikkvadászok, ti hülyék meg olvassátok!
Válasz erre
0
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 07:54
A zivatar is rémálom lett ti ócska szarszippantó propagandista bulvárszarok? A rohadt mocskos kurva anyátokat....
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 08. 07:46
Lendvai Ildikó, na ő rémálom.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!