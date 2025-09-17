Most már Brüsszelben sem tagadhatják le: robbanásszerű fejlődésen esett át Magyarország

Eljött ez a pillanat: végre mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter hajmeresztő tervéről
Az Európai Unió és Albánia újabb csatlakozási tárgyalásokat kezdtek, amelyet Marta Kos bővítési biztos és Edi Rama albán miniszterelnök is jelentős előrelépésnek nevezett – írja a Brussels Signal.
Ugyanakkor a nyugat-balkáni országokban – különösen Szerbiában – egyre nő a szkepticizmus az EU-tagság realitását illetően; friss felmérések szerint kevesebb mint a szerbek fele hiszi el, hogy országuk valaha tag lesz. Yana Myachenkova balkáni szakértő szerint a jelenlegi folyamat túlságosan bürokratikus, emiatt még az uniós reformokat korábban támogató civil szereplők is elvesztik hitüket.
A konferencián bemutatták az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy
Magyarország 20 év alatt megduplázta reálbéreit és GDP-je közelíti az EU-átlagot,
de globális sokkok lassíthatják ezt a konvergenciát. Grúber Károly magyar bővítési tisztviselő kiemelte: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia tíz éve várnak ígért tagságukra, miközben alig haladnak előre.
