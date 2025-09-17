Ft
09. 17.
szerda
Most már Brüsszelben sem tagadhatják le: robbanásszerű fejlődésen esett át Magyarország

2025. szeptember 17. 20:10

A tények makacs dolgok.

2025. szeptember 17. 20:10
null

Az Európai Unió és Albánia újabb csatlakozási tárgyalásokat kezdtek, amelyet Marta Kos bővítési biztos és Edi Rama albán miniszterelnök is jelentős előrelépésnek nevezett – írja a Brussels Signal.

Ugyanakkor a nyugat-balkáni országokban – különösen Szerbiában – egyre nő a szkepticizmus az EU-tagság realitását illetően; friss felmérések szerint kevesebb mint a szerbek fele hiszi el, hogy országuk valaha tag lesz. Yana Myachenkova balkáni szakértő szerint a jelenlegi folyamat túlságosan bürokratikus, emiatt még az uniós reformokat korábban támogató civil szereplők is elvesztik hitüket.

Magyarország helyzete

A konferencián bemutatták az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy

Magyarország 20 év alatt megduplázta reálbéreit és GDP-je közelíti az EU-átlagot,

de globális sokkok lassíthatják ezt a konvergenciát. Grúber Károly magyar bővítési tisztviselő kiemelte: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia tíz éve várnak ígért tagságukra, miközben alig haladnak előre.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Elena COVALENCO / AFP

akitiosz
2025. szeptember 17. 20:47
Igen, a tények makacs dolgok. Évtizedek óta sem nőnek Magyarországon a reálbérek reálértéken, azaz aranysúlyban. Az sem igaz, hogy Magyarország GDP-je közelítené az EU átlagot. EU átlag GDP/fő 44 220 dollár Magyarország GDP/fő 24 809 dollár. Azaz Magyarország az EU átlag 56,1%-án van, azaz nagyon messze lemaradva attól. Ez is csak Románia és Bulgária felvétele miatt.
Válasz erre
0
2
Szarvasbika
2025. szeptember 17. 20:41
Másnál is szarakodik a Mandi?
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 17. 20:30
Kanmacska Szerintem Macedonia fejlettebb Romániánál és Bulgáriánál, sokkal európaibb. Egyik kedvenc országom, három hét múlva újra megyek. Szerintem a három legjobb európai főváros az Budapest, Prága és Szkopje.Most Boszniában voltam, szerencséjükre sosem lesznek uniós tagok. A legjobb hely Európában. Olyan mint Svájc, csak sokkal olcsóbb és kedvesek az emberek.
Válasz erre
0
1
Kanmacska
2025. szeptember 17. 20:17
Pedig Észak-Macedónia jó hely .Annak ellenére, hogy sok az albán, akik muszlimok, mégis nyugodt, békés hely a fővárosa, Szkopje. Rendesek, kedvesek az emberek és sokkal inkább európaiak, mint a korrupt, neonáci ukránok.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!