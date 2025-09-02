Ft
09. 02.
kedd
Tarr Zoltán Tisza Párt Orbán Árpád

„Mindenről lehet beszélni” – egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt kommunikációjában (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 20:24

Orbán Árpád szerint mindenről lehet beszélni, mégis rejtély, miről nem beszélnek a Tisza Pártban.

2025. szeptember 02. 20:24
null

Hatalmas fejetlenség uralkodik a Tisza párt körül, mióta Tarr Zoltán azt mondta, „vannak dolgok, amikről nem beszélhetek, mert megbukunk”. Az utólagos kríziskommunikációval kapcsolatban is egyet nem értés uralkodik a Tisza párt és annak fővárosi önkormányzati képviselői között. Ezt bizonyítja, hogy hétfőn Balogh Balázs még azt állította, hogy nem tud semmilyen Tarr Zoltán által említett dologról, a HírTV riporterének Orbán Árpád azonban már nem tagadta a Tisza párt alelnökének kijelentéseit.

Azt a tiszás fővárosi képviselő sem árulta azonban el, mik azok a dolgok, amikről a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyilvánosan.

Mindenről lehet beszélni”

– fogalmazott Orbán Árpád. 

Szerinte arról, hogy mik is azok a témák, amiket titok fed, arról magát Tarr Zoltánt kellene megkérdezni.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***

 

 

gullwing
2025. szeptember 02. 21:57
Szar hazug patkányok. MIND.
Válasz erre
2
0
ujelet-mgtsz
2025. szeptember 02. 21:54
A Tisza tényleg titkolózik. Nem tesznek említést, hogy arany, gyémánt, vagy esetleg kifogyhatatlan olajmezőt találtak. Ez nyilvánvaló, mert enélkül nem vállalhatnák az életszínvonal drasztikus visszaesése ellenében a migránsáradat pénzelését, az ukránoknak beigért százmilliárdok és fegyverek meg katonák küldését. Valamint a magyar mezőgazdaság megszűnését az Eu által pénzelt satnya, de mérhetetlen ukrán behozatal miatt. De én úgy gondolom, hogy szarospeti csak húzott egy lapot húszra.
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. szeptember 02. 21:22
Ezek már egymást hazudtolják meg. Arra emlékeztető ez, hogy mikor a kommunisták akasztgatták egymást.
Válasz erre
7
0
red-bullshit
2025. szeptember 02. 20:48
Azért mondta, hogy nem nyilatkozik, mert rájött, hogy amit egy mondattal korábban sajátmaga mondott, az csak egy összevágott fideszes propaganda videó. Mi köze hozzá? Ott se volt.
Válasz erre
5
0
