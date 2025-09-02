„Mindenről lehet beszélni” – egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt kommunikációjában (VIDEÓ)

Bohózat a Tisza-adó körül: futva menekült a képviselő Bohár Dániel kérdései elől (VIDEÓ)
Kergetve próbálta válaszra bírni a Tisza képviselőjét Bohár Dániel.
Orbán Árpád szerint mindenről lehet beszélni, mégis rejtély, miről nem beszélnek a Tisza Pártban.
Hatalmas fejetlenség uralkodik a Tisza párt körül, mióta Tarr Zoltán azt mondta, „vannak dolgok, amikről nem beszélhetek, mert megbukunk”. Az utólagos kríziskommunikációval kapcsolatban is egyet nem értés uralkodik a Tisza párt és annak fővárosi önkormányzati képviselői között. Ezt bizonyítja, hogy hétfőn Balogh Balázs még azt állította, hogy nem tud semmilyen Tarr Zoltán által említett dologról, a HírTV riporterének Orbán Árpád azonban már nem tagadta a Tisza párt alelnökének kijelentéseit.
Ezt is ajánljuk a témában
Kergetve próbálta válaszra bírni a Tisza képviselőjét Bohár Dániel.
Azt a tiszás fővárosi képviselő sem árulta azonban el, mik azok a dolgok, amikről a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyilvánosan.
Mindenről lehet beszélni”
– fogalmazott Orbán Árpád.
Szerinte arról, hogy mik is azok a témák, amiket titok fed, arról magát Tarr Zoltánt kellene megkérdezni.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI
***