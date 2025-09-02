„Mindenről lehet beszélni” – egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt kommunikációjában (VIDEÓ)

Azt a tiszás fővárosi képviselő sem árulta azonban el, mik azok a dolgok, amikről a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyilvánosan.

Mindenről lehet beszélni”

– fogalmazott Orbán Árpád.

Szerinte arról, hogy mik is azok a témák, amiket titok fed, arról magát Tarr Zoltánt kellene megkérdezni.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***