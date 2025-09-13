Döbbenetes hangfelvétel szivárgott ki: Weber után Von der Leyen kegyeit keresik Magyar Péterék
A „merjünk kicsik lenni” szellemében a teljes behódolás mellett döntött a Tisza Párt.
Igen. Ez korunk hőse.
„Milyen jó és megnyugtató, hogy ez itt van köztünk, velünk él, veszi a levegőt – létezik. Mennyivel szegényebb lenne a világ nélküle...
Igen. Ez korunk hőse. Egészen biztos vagyok benne, hogy akad majd több »jogvédő« szervezet és NGO, aki majd mellé áll, segíti, támaszt nyújt neki, babusgatja.”
