„Milyen jó és megnyugtató, hogy ez itt van köztünk, velünk él, veszi a levegőt – létezik. Mennyivel szegényebb lenne a világ nélküle...

Igen. Ez korunk hőse. Egészen biztos vagyok benne, hogy akad majd több »jogvédő« szervezet és NGO, aki majd mellé áll, segíti, támaszt nyújt neki, babusgatja.”