09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Bayer Zsolt bántalmazás erőszak Kolozsvár rasszizmus gyűlölet Románia

Na most légy polkorrekt, tesó

2025. szeptember 03. 18:29

Hajrá, Lakatos úr!

2025. szeptember 03. 18:29
Románia
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Az alaphír úgy szólt, hogy Kolozsváron megtámadtak két nepáli vendégmunkást, és súlyosan bántalmazták az egyiket. Az indíték: gyűlölet. Aztán a hír kapott egy vajszínű árnyalatot! Ugyanis kiderült, hogy a két megtámadott nepáli előzőleg erőszakoskodott két nővel, akik értesítették a testvérüket, és ő, illetve egy másik rokon érkezett a helyszínre, és a testvér verte meg a húgával erőszakoskodó nepálit, míg a másik nepáli elmenekült.

S hogy el ne felejtsük: a nepálit megverő vádlott egy magyar cigány! Na, most legyél okos meg polkorrekt, tesó! Amúgy pedig: hajrá, Lakatos úr!”

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

counter-revolution
•••
2025. szeptember 03. 18:55 Szerkesztve
Magyarul beszélő cigány van, magyar cigány nincs. Most ezzel próbálja a Fidesz enyhíteni a két gyermekgyilkos cigány miatt keletkezett jogos felháborodást? Ez édeskevés lesz. Különben is, cigánynak az hisz, aki megbolondult.
Válasz erre
4
1
karcos-2
2025. szeptember 03. 18:49
Bayer olyan nincs hogy magyar cigány! Csak olyan hogy magyarországi cigány vagy romániai cigány.
Válasz erre
2
1
