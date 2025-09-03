„Az alaphír úgy szólt, hogy Kolozsváron megtámadtak két nepáli vendégmunkást, és súlyosan bántalmazták az egyiket. Az indíték: gyűlölet. Aztán a hír kapott egy vajszínű árnyalatot! Ugyanis kiderült, hogy a két megtámadott nepáli előzőleg erőszakoskodott két nővel, akik értesítették a testvérüket, és ő, illetve egy másik rokon érkezett a helyszínre, és a testvér verte meg a húgával erőszakoskodó nepálit, míg a másik nepáli elmenekült.

S hogy el ne felejtsük: a nepálit megverő vádlott egy magyar cigány! Na, most legyél okos meg polkorrekt, tesó! Amúgy pedig: hajrá, Lakatos úr!”

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement