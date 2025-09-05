Megvadult gímszarvas támadt rá egy képviselőre (VIDEÓ)

Brutális állatkínzás: vontatókötéllel húzta maga után a kutyát egy autós
Pethes Bálint önkormányzati képviselő, aki emellett önkéntes tűzoltó és tapasztalt állatmentő is, azonnal a helyszínre sietett, hogy beavatkozzon.
Gímszarvas tartotta rettegésben Mezőfalva lakóit szeptember 2-án, kedden reggel. Pethes Bálint önkormányzati képviselő – aki önkéntes tűzoltó és tapasztalt állatmentő is – azonnal a helyszínre sietett, hogy beavatkozzon, és miközben igyekezett segítséget kérni, az állat rátámadott, írja a Sokszínű Vidék.
A lap beszámolója szerint: a férfi tudta, hogy veszélyes lehet, ha hátat fordít a szarvasnak, és próbált úgy helyezkedni, hogy ne érjen létfontosságú szerveket az agancsa.
Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt, de nem számoltam, szerencsére a szarvakat végig tudtam fogni ezért csak a kezemet tudta megdöfni”
– idézte fel a történteket Pethes Bálint, aki azután tudott csak felállni, miután ketten segítettek neki lefogni az állatot.
Az esetről egy autó fedélzeti kamerája videót is készített:
Az állat a támadás után tovább bolyongott az utcán, mindeközben a helyszínre a rendőrökkel együtt megérkezett egy hivatásos vadász is, és kilőtték az állatot.
Sajnáljuk, de ennél többet szarvasbika életéért szerintem még nem küzdöttek”
– írta bejegyzésében Pethes, aki már a kórházban értesült arról, hogy mi lett a szarvas sorsa. A férfinak a Blikk szerint a bicepszét kellett összevarrni, és ezt leszámítva csak kisebb sérülései és zúzódásai lettek.
A negatív visszajelzések tükrében, a beszámolójához következőket fűzte hozzá:
Most beszéltem az állatkerttel, elméletileg megoldható a kábítás, de sehol nem csinálják, mert a mi esetünkben ha épp ráér az állatorvos, akkor is több óra, mire van az adott állatra szer és ideér, de az sem oldja meg az ilyen helyzetet….ha ez opció lett volna, mert például csapdába esik egyik udvarba menekülés közben, akkor ezt meg is oldottuk volna.
Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a Blikknek azt nyilatkozta, előfordulhat, hogy emberek között nőtt fel a mezőfalvai szarvas, majd egyúttal arra kért mindenkit, hogy ne tegyenek olyat, amitől egy vad úgy érezheti, veszélyben van, mert támadhat.
