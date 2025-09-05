Megvadult gímszarvas támadt rá egy képviselőre (VIDEÓ)

Gímszarvas tartotta rettegésben Mezőfalva lakóit szeptember 2-án, kedden reggel. Pethes Bálint önkormányzati képviselő – aki önkéntes tűzoltó és tapasztalt állatmentő is – azonnal a helyszínre sietett, hogy beavatkozzon, és miközben igyekezett segítséget kérni, az állat rátámadott, írja a Sokszínű Vidék.

A lap beszámolója szerint: a férfi tudta, hogy veszélyes lehet, ha hátat fordít a szarvasnak, és próbált úgy helyezkedni, hogy ne érjen létfontosságú szerveket az agancsa.

Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt, de nem számoltam, szerencsére a szarvakat végig tudtam fogni ezért csak a kezemet tudta megdöfni”

– idézte fel a történteket Pethes Bálint, aki azután tudott csak felállni, miután ketten segítettek neki lefogni az állatot.