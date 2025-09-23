Megszólalt a rendőrség a hódmezővásárhelyi kapitány öngyilkosságának ügyében (VIDEÓ)

Egy rendőr arra esküszik, hogy másokat megvédjen, ha kell az életét kockáztatva is”

– húzta alá a szóvivő.

Gál ezután ismertette, hogy Szabó Zsolt számára mindig is fontos volt a hivatása, önmaga és az általa vezetett szakmai szervezet tevékenysége. „Szerette a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg” – fogalmazott.

Az ORFK szóvivője felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy név nélküli írásban támadták meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságot, melyben többek között az állították, hogy azért uralkodnak a városban olyan közállapotok, amilyenek, mert a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrált, mivel a magánélete fontosabb neki.

„Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak szerzőjét, és az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük” – jelentette ki.