Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
emlék család hivatás Hódmezővásárhely Szabó Zsolt ORFK videóüzenet

Megszólalt a rendőrség a hódmezővásárhelyi kapitány öngyilkosságának ügyében (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 19:58

Az ORFK szóvivője leszögezte, hogy elfogadják a kritikát, de a kollégáikat ért alaptalan célozgatást és vádaskodást, és a magánéletükben való vájkálást visszautasítják.

2025. szeptember 23. 19:58
null

Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozik a Magyar Rendőrség, és a magánéletet sem keverik össze a hivatással, most mégis kivételt tettek, mert egy kollégájukat érte nemtelen támadás, 

aki már nem védheti meg magát

 – írták közösségi oldalukon.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője videóüzenetben mondta el, hogy Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely tragikus sorsú rendőrkapitánya 24 éve állt közéjük. Elhangzott, hogy Szabó a ranglétrát végigjárva előbb a kisteleki rendőrkapitányságot vezette, majd hét éve lett Hódmezővásárhely első rendőre.

„Sajnos csak volt. 

Egy rendőr arra esküszik, hogy másokat megvédjen, ha kell az életét kockáztatva is” 

– húzta alá a szóvivő.

Gál ezután ismertette, hogy Szabó Zsolt számára mindig is fontos volt a hivatása, önmaga és az általa vezetett szakmai szervezet tevékenysége. „Szerette a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg” – fogalmazott.

Az ORFK szóvivője felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy név nélküli írásban támadták meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságot, melyben többek között az állították, hogy azért uralkodnak a városban olyan közállapotok, amilyenek, mert a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrált, mivel a magánélete fontosabb neki.

„Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak szerzőjét, és az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük” – jelentette ki. 

Gál Kristóf ezután ismertette a tényeket, mely szerint 

  • a rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt években többször is az élen végzett.
  • a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi adatokhoz képest 33 százalékkal csökkent,
  • miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett.

Az ORFK szóvivője végül arra is kitért, hogy elfogadják a kritikát, de a kollégáikat ért alaptalan célozgatást és vádaskodást, és a magánéletükben való vájkálást visszautasítják.

„Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együttérzünk, szakmai munkáját nagyra értékeltjük, emlékét megőrizzük”

– zárta videóüzenetét Gál Kristóf.

A videóüzenete alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csicseriborso3
2025. szeptember 23. 20:57
Senki nem csinált cirkuszt egy halálesetből, csak a MZP, leplezve azt, hogy a saját kolléganője volt az, akivel a kapitány félrelépett, és maga is sokszor fenyegette meg a kapitányt, ha nem úgy ugrált, ahogy ő szerette volna. Igaz , lázározni könnyebb, mint szembenézni a saját szerepünkkel az ügyben. Tehát a politikai cirkuszt a polgármester indította el , szégyelje magát! / Igaz, soha nem fogja megtenni. /
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 23. 20:22
Akik ezt tették, azokról csak akad valami a tarsolyban.
Válasz erre
1
0
m1nvth
2025. szeptember 23. 20:14
"steinamanger-2 2025. szeptember 23. 20:08 • Szerkesztve Mindenki tudja hogy mi történt." Ez csak feltételezés. Ellenben az, hogy te nem vagy épeszű, azt jelen kommented is egyértelműen bizonyítja.
Válasz erre
3
0
steinamanger-2
•••
2025. szeptember 23. 20:08 Szerkesztve
Mindenki tudja hogy mi történt. Engedélyezett egy tüntetést azon az útszakaszon amely Lázár kastélyához vezetett. Rá pár napra a fideszes sajtóhiénák nekiestek, a magánéletét teregették ki, alkalmatlannak bélyegezték és nem bírta a nyomást. Ezek mindenkivel ezt teszik, aki nem áll be a sorba, de szerencsére nem mindenki reagál így. Vére a lelkükön. Nyugodjon békében.
Válasz erre
2
15
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!