„A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

A kutatást végző és egyébként Trumpnak is dolgozó, John McLaughlin az eredményei alapján arra a következtetésre jutott, – amit Trump elnök esetében is látni lehetett –, hogy az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is.

Ez igazi mélyütés Magyar Péternek, mert most már nem mondhatja, hogy kizárólag a kormányközeli intézeteknél mért adatok tükrében áll csak vereségre, immár egy neves amerikai közvélemény-kutató cég is alátámasztotta, hogy vesztésre áll – gondolta magában Felhévizy és belekortyolt a forró teájába.”

