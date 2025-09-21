Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt John McLaughlin Magyar Péter Donald Trump Fidesz Orbán Viktor

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

2025. szeptember 21. 06:35

Amerikából érkezett a tasli.

2025. szeptember 21. 06:35
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

A kutatást végző és egyébként Trumpnak is dolgozó,  John McLaughlin az eredményei alapján arra a következtetésre jutott, – amit Trump elnök esetében is látni lehetett –, hogy az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is. 

Ez igazi mélyütés Magyar Péternek, mert most már nem mondhatja, hogy kizárólag a kormányközeli intézeteknél mért adatok tükrében áll csak vereségre, immár egy neves amerikai közvélemény-kutató cég is alátámasztotta, hogy vesztésre áll – gondolta magában Felhévizy és belekortyolt a forró teájába.”

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2025. szeptember 21. 09:05
Ennyikeee!!!! Csak a FIDESZ!!!
Válasz erre
1
0
Toma78
2025. szeptember 21. 08:54
Én arra is kíváncsi lennék ha arra csinálnának közvélemény kutatást, hogy Orbán Viktor kihívója mondjuk egy vécé kefe lenne arra mennyien szavaznának. Szerintem nagyjából hasonló szavazatot kapniint ez a nyomorult harci tacskó... Az Orbán fóbiásoknak még csak annyit ha nem tetszik, hogy itt ez van meg fogod a kis bőröndöt azt meg indulsz a kánaánba...Nem kell tovább itt szenvedni ..👉
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 21. 08:38
A politika kegyetlen, s mint tapasztaljuk, vérre megy! Életre- halálra! -vannak akinek ez tetszik, vannak akinek ez nem! Nekem nem tetszik, de ellene, sajnos, semmit nem tehetek..! Így csak együttérzésemet fejthetem ki Magyar Péter felé, akit alaposan meggyötört a sors! -megértem frusztráltságát! Végül is, beláthatjuk, nem volt felkészülve a váratlanul jött celebségre, nem készítették fel, nem készülhetett fel, a nagykabátnak bizonyult politikai szerepre! Ily nehézségei mellett igazán értékelendő, hogy részben belátta alkalmatlanságát, s megszellőztette, hogy esetleg nem is ő lesz miniszterelnök..! -de akkor ki lehet a szerencsés, akiért dolgozik..?! -bizony, bizony nem zárom ki, hogy Gyurcsányért tevékenykedik! -bízzatok a legendás politikai éleslátásomba! -és sajnáljuk közösen a szegény megviselt Magyar Pétert, kinek igazán adhatnánk egy esélyt, hiszen olyan lelkes, elkötelezett Brüsszel mellett, mely minden magyarnál előnyt jelenthet...
Válasz erre
0
1
wadcutter
2025. szeptember 21. 08:25
Tóóóóni fizeti ezeket is, sőt még Donald is az ő embere!!!!!!!!!!!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!