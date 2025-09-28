Megrázó felvételek: hatalmas pusztítást okozott Kijevben az orosz hadsereg támadása (VIDEÓK)

Ahogy lapunk korábban megírta, az orosz hadsereg szombat este nagy erejű nehézbombázó- és dróntámadást indított Kijev ellen. A jelentős pusztítást okozó támadásról most megrázó videófelvételek kerültek elő – írta meg az Index.

Ideje felébredni, pedig még mindig nem aludtunk. Kijev – véget nem érő robbanások az éjszakában. Több tucat orosz drón még mindig a város felett tartózkodik. Nevezzük nevén: nem háború, hanem államilag támogatott terror a civilek ellen

– ezzel a gondolattal kísérte egy ukrán X-fiók azt a felvételt, amelyen a Kijevet ért támadásban találatot kapott ötemeletes lakóépület oltása látható.

Time to wake up, and we still haven’t slept.



Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.



Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.



Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Mario Nawfal, a közismert konzervatív közszereplő is közzétett egy felvételt, amelyen a hatóság emberei a pusztítás nyomán lángokat oltanak és kimenekítik az embereket az épületből.