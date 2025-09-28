Ft
09. 28.
vasárnap
gondolat Mario Nawfal dróntámadás Kijev hadsereg nyom felvétel

Megrázó felvételek: hatalmas pusztítást okozott Kijevben az orosz hadsereg támadása (VIDEÓK)

2025. szeptember 28. 13:19

Az ukrán hatóság emberei a tűzoltásban és a civilek menekítésében is részt vesznek.

2025. szeptember 28. 13:19
null

Ahogy lapunk korábban megírta, az orosz hadsereg szombat este nagy erejű nehézbombázó- és dróntámadást indított Kijev ellen. A jelentős pusztítást okozó támadásról most megrázó videófelvételek kerültek elő – írta meg az Index.

Ideje felébredni, pedig még mindig nem aludtunk. Kijev – véget nem érő robbanások az éjszakában. Több tucat orosz drón még mindig a város felett tartózkodik. Nevezzük nevén: nem háború, hanem államilag támogatott terror a civilek ellen

 – ezzel a gondolattal kísérte egy ukrán X-fiók azt a felvételt, amelyen a Kijevet ért támadásban találatot kapott ötemeletes lakóépület oltása látható.

Mario Nawfal, a közismert konzervatív közszereplő is közzétett egy felvételt, amelyen a hatóság emberei a pusztítás nyomán lángokat oltanak és kimenekítik az embereket az épületből.

Nyitókép forrása: Mario Nawfal X-oldala

***

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
snfbvksan
2025. szeptember 28. 14:42
"Megrázó felvételek" Az szlavaukraiiiniii-s mandinernek megrázó. Nekik mindegy, hogy fidesz vagy ukrán propaganda. A lényeg, hogy propaganda legyen.
Válasz erre
2
0
hlaci83
2025. szeptember 28. 14:12
8 sérült és hatalmas pusztítás. Valószínű mosógépeket hajigáltak át.
Válasz erre
7
0
dundi-fan3
2025. szeptember 28. 14:09
Emberek, ne dőljünk már be az ukrán propagandának. Ez is csak egy ukrán hamis zászlós hadművelet volt, amivel ki akarják provokálni a harmadik világháborút! Ezek a szemetek lassan a negyedik éve támadják saját magukat, kész szerencse, hogy Putyin elvtárs ilyen bátran állja a sarat, és védekezik az oroszok ellen katonai agressziót elkövető ukránok ellen!
Válasz erre
0
8
fortissima
2025. szeptember 28. 13:54
Tisztességes magyar ember erre csak annyit mondhat; Ruszkik haza! Meg kell fékezni az orosz birodalmi tudatból fakadó orosz expanziót! Kelet-Európa is az orosz étlapon van. "Előkerült egy 2023-as interjú az orosz szárazföldi erők új parancsnokával, Andrej Mordvicsevvel, amelyben a katonai vezető arról beszélt, Oroszországnak Kelet-Európával is foglalkoznia kell, Ukrajna csak az első lépés." portfolio.hu/global/20250528/kelet-europa-jon-ukrajna-utan-erdekes-felvetel-kerult-elo-az-orosz-hadsereg-uj-parancsnokarol-764267
Válasz erre
0
19
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!