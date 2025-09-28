Megrázó felvételek: hatalmas pusztítást okozott Kijevben az orosz hadsereg támadása (VIDEÓK)

Brutális ostrom alá került Kijev: orosz nehézbombázók és drónok támadtak
Kijevben és Zaporizzsjában súlyos károk keletkeztek.
Az ukrán hatóság emberei a tűzoltásban és a civilek menekítésében is részt vesznek.
Ahogy lapunk korábban megírta, az orosz hadsereg szombat este nagy erejű nehézbombázó- és dróntámadást indított Kijev ellen. A jelentős pusztítást okozó támadásról most megrázó videófelvételek kerültek elő – írta meg az Index.
Ideje felébredni, pedig még mindig nem aludtunk. Kijev – véget nem érő robbanások az éjszakában. Több tucat orosz drón még mindig a város felett tartózkodik. Nevezzük nevén: nem háború, hanem államilag támogatott terror a civilek ellen
– ezzel a gondolattal kísérte egy ukrán X-fiók azt a felvételt, amelyen a Kijevet ért támadásban találatot kapott ötemeletes lakóépület oltása látható.
Mario Nawfal, a közismert konzervatív közszereplő is közzétett egy felvételt, amelyen a hatóság emberei a pusztítás nyomán lángokat oltanak és kimenekítik az embereket az épületből.
