Megölt egy szentet az ördög: Jókai Mór és Erzsébet királyné

Jókai Mór kiváló viszonyt ápolt az uralkodó Ferenc Józseffel, Rudolf trónörökössel és Erzsébet királynéval is. Azt tudta az udvari hírek alapján, hogy Sisi olvassa a regényeit, ám maga is meglepődött azon, mennyire tájékozott a királyné az irodalmi munkásságával kapcsolatban. Történt, hogy 1868-ban Jókai Mór is meghívást kapott egy udvari vacsorára, ahol Erzsébet királyné szólította meg a híres magyar regényírót: „Régen óhajtottam önt személyesen megismerni. Műveit régóta ismerem, azok között legszebbnek tartom Kárpáthy Zoltánt” – mondta Sisi. Jókai megörült a kedves véleménynek, és udvariasan válaszolt:

„Nagy kitüntetésnek veszem Felséged e magas nyilatkozatát, eddig is háromszoros tisztelője voltam. Mint királynőnek, mint nőnek, és mint irodalmunk pártolójának.”

A korabeli újságok szerint ezek után Sisi az iránt érdeklődött a hazai regényírás nagyságától, hogy A Honban részleteiben közölt új regénye mikor olvasható majd könyv formájában. „Töredékesen nem szeretem olvasni, szívesebben olvasom, ha az egész megjelenik” – indokolta a kérdést. Jókai erre megígérte, ha megjelenik a kötet, természetesen eljuttat egy példányt a királynénak. Így is tett, a következő esztendőben selyembe kötve küldte el A szerelem bolondjai című, kétkötetes munkáját, a címlapon pedig aranymetszéssel a következő állt: „Erzsébet királynénak.”

Erzsébet királyné és Ferenc József Budapesten. A kép 1897-ben készült. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye.

De visszatérve 1868-hoz és a beszélgetésükhöz. Később Sisi a politikát is szóba hozta, majd megjegyezte, ő nem ért hozzá. Jókai nem késett a kedves megjegyzéssel: „Legmagasabb politika egy ország szívét megnyerni, s ahhoz Fölséged bizony ért.” Erzsébet királyné olyannyira kedvelte Jókait és az írásait, hogy 1869-ben az író által szerkesztett A Hon című lapra is előfizetett, sőt, azt is tudni lehet, ebben az évben

a magyar napilapok közül a Fővárosi Lapok, a Pesti Napló és a Magyar Bazár írásait is olvasta a királyné.

Az előfizetést amúgy Ferenczy Ida intézte, akit felolvasónőként került az udvarba, ám idővel a királyné egyik legkedvesebb társalkodónője lett. Olyannyira, hogy Sisi, ha a gödöllői kastélyban időzött, ragaszkodott hozzá, hogy Ferenczy Ida hálószobája az övé mellett legyen.

Jókai öt évvel később, 1873-ban is találkozott a királynéval, aki az Ellenőr beszámolója szerint régi ismerősként fogadta őt: „Régen láttam önt” – jegyezte meg, mire Jókai így válaszolt: „Én pedig mindig magam előtt látom felségedet, azon pillanat óta, midőn megadatott a kegy serény munkámat felségednek átnyújtani.” A királyné sem maradt el a kedvességben Jókaitól:

„Ön mentül többet ír, nekem annál többet kell olvasnom”

– fogalmazott, Jókainak pedig erre a megjegyzésre is volt egy finom válasza: „Felséged az irodalom pártolásában is első asszony nemzetünknek.” A továbbiakban a királyné Jókai termékeny irodalmi munkásságára utalva, nekiszegezte a kérdést, hogy mindig dolgozik e? Jókai tömören válaszolt: „Ez az élet rám nézve.” „Akkor ön boldog ember” – tette hozzá a királyné. „Ma valóban az” – válaszolt az író, utalva arra, hogy különleges nap az életében, hogy ismét találkozhatott vele.

Erzsébet királyné 1866-ban. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Jókai minden megjelent regényét díszkötésben küldte el Sisinek, de ha alkalma volt rá, személyesen adta át. Mint 1876-ban is, amikor a „haza bölcse”, Deák Ferenc halála után találkoztak. Az újságok szerint a királyné megköszönte a kötetet és Deákra emlékezve kijelentette: „lássa, minő szomorú napokba jutottunk”, majd hosszan és meleg szavakkal emlékezett a magyar politikusra,

akinek halálát pótolhatatlan veszteségnek nevezte.

Jókai az Élet komédiásai című regényét vitte Erzsébet királynénak, a háromkötetes művet Méhner Vilmos híres könyvkötő erre az alkalomra különleges, kék selyemborítóval látta el, és díszes tokot is kapott a regény. Jókai azzal, hogy elvállalta Rudolf trónörökös felkérését, és szerkesztőként dolgozott Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című díszes könyvsorozaton, szintén kivívta Erzsébet királyné elismerését. A sikeres vállalkozás kapcsán is járt a királyi udvarban, és Rudolf trónörökös tragikus halála után, 1889-ben is lerótta kegyeletét.

Aztán elérkeztünk 1898 szeptemberéhez, amikor is az olasz anarchista, Luigi Lucheni meggyilkolta Sisit. Az alattomos genfi merénylet után, ahol Lucheni egy reszelővel gyilkolta meg a királynét, a Nemzet című lap kérte meg Jókait, hogy öntse írásba a fájdalmát. „Megölték a királynénkat! Oly hihetetlen a rémhír, hogy nem bírjuk összeegyeztetni a gondviselésben vetett hitünkkel. Hogy egy országnak az őriző angyalát, egy szentet meg tudott ölni egy ördög, egy démon, kit az alvilág a történelem átkos megzavarására szült. Van e jajkiáltás elég nagy, mely a lesújtott milliók fájdalmát az égig felvigye?

Mivel érdemeltette e dicsőséges alak, ki életében oly fenséges türelemmel viselte martyrkoszorúját, ezt a vértanúi halált?

Mivel érdemeltette országainak minden népe ezt a sorscsapást, melyet elviselni több kell embererőnél? Ha ezt a fényes alakot, ki egész életén át, a trónon és a nép között csak jót tett, csak áldást osztott, nem védte meg az ég, kit hívjunk akkor, hogy adjon vigasztalást mélyen sújtott uralkodónknak, árván maradt nemzetünknek! Ez a kihullott szent vér csatoljon bennünket még szorosabban egymáshoz!” – írta a gyászoló író, aki a királyné temetésére is elment, és egy hatalmas, csodás koszorút tett sírva a sírra. Ennyi állt rajta arannyal hímzett betűkkel: „Magyarország imádott királynéjának”.

Nyitókép: Benczúr Gyula festménye Erzsébet királynéról (részlet). Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Következik: Jókai, az író