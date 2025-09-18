Rászabadult Zelenszkij a magyar sajtóra – megszólalt az első blokkolt portál főszerkesztője

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek „orosz propagandát terjesztettek”. Erről Uablocklist honlapja számolt be, melynek cikkéből kiderült, hogy a magyar portálok közül az Origo, a Demokrata, a Vdtablog, a Szilaj Csikó, a Pravda Magyarország, a News Front, a Bal-Rad és a Hirlistazó vált elérhetetlenné keleti szomszédunknál.

A történtek kapcsán megkerestük Bencsik Andrást, a Demokrata főszerkesztőjét, aki lapunknak elmondta, hogy szerencsére a patrióta sajtónak még mindig széles a nyilvánossága. „Még van mit betiltani,

de szánalmas és komikus ez a döntés.

Megértem, hogy fáj nekik, hogy nem az ő szemszögükből és a nem az ő forgatókönyvük szerint publikálunk. De ilyen a világ, mindenki a saját álláspontját képviseli” – szögezte le.

Bencsik azzal folytatta, hogy korábban nem gondolta volna, hogy eddig fajul a dolog, hogy magyarországi és a régióból egy „seregnyi” sajtóorgánumot letiltanak az ukránok.