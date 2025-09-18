Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lap patrióta bencsik andrás tiltás Volodimir Zelenszkij nyilatkozat Demokrata sajtó főszerkesztő

Rászabadult Zelenszkij a magyar sajtóra – megszólalt az első blokkolt portál főszerkesztője

2025. szeptember 18. 17:21

Bencsik András a Mandinernek kijelentette, hogy azért sem lepődött meg a Demokrata letiltásán, mert Ukrajnában már hasonló sorsra jutottak az ellenzéki pátokat és sajtótermékek is.

2025. szeptember 18. 17:21
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek „orosz propagandát terjesztettek”. Erről Uablocklist honlapja számolt be, melynek cikkéből kiderült, hogy a magyar portálok közül az Origo, a Demokrata, a Vdtablog, a Szilaj Csikó, a Pravda Magyarország, a News Front, a Bal-Rad és a Hirlistazó vált elérhetetlenné keleti szomszédunknál.

A történtek kapcsán megkerestük Bencsik Andrást, a Demokrata főszerkesztőjét, aki lapunknak elmondta, hogy szerencsére a patrióta sajtónak még mindig széles a nyilvánossága. „Még van mit betiltani, 

de szánalmas és komikus ez a döntés.

 Megértem, hogy fáj nekik, hogy nem az ő szemszögükből és a nem az ő forgatókönyvük szerint publikálunk. De ilyen a világ, mindenki a saját álláspontját képviseli” – szögezte le.

Bencsik azzal folytatta, hogy korábban nem gondolta volna, hogy eddig fajul a dolog, hogy magyarországi és a régióból egy „seregnyi” sajtóorgánumot letiltanak az ukránok.

Ezt is ajánljuk a témában

„Zelenszkij elvesztette a kontrollt”

Az iránti érdeklődésünkre, hogy ez a tiltási hullám a jövőben más magyarországi portálokat is elérhet-e, a Demokrata főszerkesztője azt felelte, hogy nem lepné meg, mert „csak el kellett indítani”. „Azért sem lepődtem meg a történteken, mert 

Ukrajnában korábban betiltották az ellenzéki pátokat és az ellenzéki sajtótermékeket is.

 Talán a thai és indiai portálokat nem éri el ez a hullám, de a Föld kerek, még körbe érhetnek” – jegyezte meg Bencsik. Az újságíró azt is hozzáfűzte, hogy azon sem csodálkozna, ha a mandiner.hu-t vagy több hazai, patrióta hangvételű lapra is hasonló sors várna.

„Ez egy végvonaglása az ottani rezsimnek,: Zelenszkij elvesztette a kontrollt. Azt látjuk, hogy minden eszközt megragad, hogy próbálja irányítani a folyamatokat. Pedig az ukrán elnöknek már letelt a mandátuma, nem is tudjuk már ki ő, hiszen Ukrajnában egy illegitim rendszer áll fenn” – tette hozzá a főszerkesztő.

Bencsik András gondolatait azzal zárta, hogyha ez a háború egyszer véget ér, és béke lesz, akkor az első lépésnek a törvényesség és az alkotmányosság helyreállítása kell, hogy legyen az országban. „A jelenlegi állapot nem könnyen fog megváltozni, de 

remélem, hogy egy nap Ukrajnának is sikerül belépnie a civilizált országok sorába. 

De ettől még nagyon messze van” – hangsúlyozta a Demokrata főszerkesztője.

Nyitókép: Bencsik András Facebook-oldala


 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2025. szeptember 18. 18:45
Bencsik nyíltan, felvállaltan moszkovita, oroszpárti. Min kellene meglepődnie? A meglepő az, hogy csak most.
Válasz erre
0
2
nyúlgerinc
2025. szeptember 18. 18:42
Nem baj András, de ennél nagyobb baj, hogy a volt kollégáid egyike sem nagyon védett meg amikor negligáltak a kedvelt tévé műsorból. Fontosabb volt a sportújságíróból lett kormány szóvívő megvédése egy kifejezetten jó írásod megjelenése után. Remélem ha a Fidesz győz, akkor nem azt fogják seggbe rúgni, aki a visszásságokat közzéteszi, netán kritizálja valamilyen módon, hanem inkább megbecsül az objektív kritikát, és reparálja a helytelen döntést. És következményét. Mert ha ez eddig is így lett volna akkor most nem kellene ezzel a trágya Tisza bandával vitatkozni és az operett tábornoktól elkobozni a fegyverét.
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. szeptember 18. 18:40
“remélem, hogy egy nap Ukrajnának is sikerül belépnie a civilizált országok sorába. De ettől még nagyon messze van” – hangsúlyozta a Demokrata főszerkesztője.” Hát ezt nagyon sokan remélik, köztük jómagam, de jelen pillanatban homlokegyenest az ellenkező irányba haladnak… Ami nem is lenne gond: HA az EU korrupt globalista vezetése nem tapsikolna nekik ezerrel hogy “ez az!” “hajrá!” Én az egészet a globális nyugat számlájára írnám. Annyit megengedtek, meg annyiszor néztek félre a latorállamnak hogy egy igazi szargólem szakadt a nyakukba. Szó szerint.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. szeptember 18. 18:29
az egy veres, korrupt, naci diktatura. A civilizalt orszagoktol fenyevekre, es egyre tavolabb kerul.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!