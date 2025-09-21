Még a balos elemző szerint is kevesen vannak az influenszerek tüntetésén (FOTÓK)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap késő délutánra tüntetést szerveztek a baloldalhoz köthető influenszerek és művészek a Hősök terére.

Riporterünk, Móna Márk is a helyszínen tartózkodik. Beszámolójában felhívta arra a figyelmet, hogy a megmozdulás kezdetére, 18 órára csak nagyjából a háromnegyedéig telt meg a tér.

A HVG tudósításában pedig úgy fogalmazott, hogy az biztos, hogy jóval kevesebb a résztvevő, mint a 2024 februári influenszer tüntetésen. Bár az egyik oldalon a tömeg rálóg a Dózsa György útra, amit le is kellett zárni, de ugyanakkor a Liget felőli oldalon szellősen álltak a résztvevők.

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet: