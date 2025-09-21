Ft
09. 21.
vasárnap
résztvevő tömeg Nagy Attila Tibor Hősök tere Fidesz gyűlölet influenszer Pottyondy Edina youtuber

Még a balos elemző szerint is kevesen vannak az influenszerek tüntetésén (FOTÓK)

2025. szeptember 21. 19:38

Gyűlölet elleni fellépésről beszélnek, közben „mocskos fideszt” skandálnak.

2025. szeptember 21. 19:38
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap késő délutánra tüntetést szerveztek a baloldalhoz köthető influenszerek és művészek a Hősök terére.

Riporterünk, Móna Márk is a helyszínen tartózkodik. Beszámolójában felhívta arra a figyelmet, hogy a megmozdulás kezdetére, 18 órára csak nagyjából a háromnegyedéig telt meg a tér. 

A HVG tudósításában pedig úgy fogalmazott, hogy az biztos, hogy jóval kevesebb a résztvevő, mint a 2024 februári influenszer tüntetésen. Bár az egyik oldalon a tömeg rálóg a Dózsa György útra, amit le is kellett zárni, de ugyanakkor a Liget felőli oldalon szellősen álltak a résztvevők. 

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet:

Akadnak szellős részek

Móna Márk arra is kitért, hogy a tömegben észrevette Horn Gábor és Nagy Attila politikai elemzőket is. Utóbbi közösségi oldalán külön posztban arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a Hősök terének nagy részén tüntetők vannak, de bizony vannak üres, szellős részek is”. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Zúgott a „mocskos Fidesz”

S bár a tüntetést a gyűlölet elleni fellépés gyanánt hívták össze, többször is azt lehetett hallani az élő közvetítés alatt – többek között Pottyondy Edina youtuber felszólalásakor – hogy zúgott a „mocskos Fidesz”.

Pottyondy Nagy Attila Tibor beszámolója szerint beszédében kormányváltásra szólította fel a jelenlévőket.

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

 

 

