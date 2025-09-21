Még a balos elemző szerint is kevesen vannak az influenszerek tüntetésén (FOTÓK)

Tisza-pólósok és politikai elemzők a „tömegben” – így zajlik noÁr és Pottyondy Edina tüntetése
Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.
Gyűlölet elleni fellépésről beszélnek, közben „mocskos fideszt” skandálnak.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap késő délutánra tüntetést szerveztek a baloldalhoz köthető influenszerek és művészek a Hősök terére.
Riporterünk, Móna Márk is a helyszínen tartózkodik. Beszámolójában felhívta arra a figyelmet, hogy a megmozdulás kezdetére, 18 órára csak nagyjából a háromnegyedéig telt meg a tér.
A HVG tudósításában pedig úgy fogalmazott, hogy az biztos, hogy jóval kevesebb a résztvevő, mint a 2024 februári influenszer tüntetésen. Bár az egyik oldalon a tömeg rálóg a Dózsa György útra, amit le is kellett zárni, de ugyanakkor a Liget felőli oldalon szellősen álltak a résztvevők.
Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet:
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy hangsúlyt kap az adománygyűjtés a demonstráción, Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu két standdal is jelen van.
Móna Márk arra is kitért, hogy a tömegben észrevette Horn Gábor és Nagy Attila politikai elemzőket is. Utóbbi közösségi oldalán külön posztban arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Hősök terének nagy részén tüntetők vannak, de bizony vannak üres, szellős részek is”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
S bár a tüntetést a gyűlölet elleni fellépés gyanánt hívták össze, többször is azt lehetett hallani az élő közvetítés alatt – többek között Pottyondy Edina youtuber felszólalásakor – hogy zúgott a „mocskos Fidesz”.
Pottyondy Nagy Attila Tibor beszámolója szerint beszédében kormányváltásra szólította fel a jelenlévőket.
Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.