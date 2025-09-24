Ft
Kocsis Máté Sváby András balhé Majka

Hiába magyarázkodott Majka, újabb pofonba szaladt bele (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 22:19

Kocsis Máté ezúttal sem titkolta véleményét a rapperről, aki a miniszterelnök megölését vitte színpadra.

2025. szeptember 24. 22:19
null

Nem hagyta szó nélkül Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy Majoros Péter Majka zenész Sváby András műsorában próbálta megmagyarázni az úgynevezett „Bindzsisztán-balhét”. A Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv műsorában úgy reagált,

Kifordul a gyomrom ettől az egésztől.

Szerinte a miniszterelnök megölését imitáló performansz egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövése, egy nem létező fegyverrel. Arra a kérdésre, hogy Sváby miért nem kérdezett bele abba, hogy Majka komolyan gondolta-e, hogy senki nem fog párhuzamot vonni Orbán Viktor miniszterelnökkel, a fideszes politikus úgy fogalmazott, 

Sváby András a nemzetközi hírű propagandistája kis hazánknak. 

Hozzátette: „Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni (...) ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

***

Összesen 1 komment

gullwing
2025. szeptember 24. 22:31
Sváby egy szardarab. DE ki nem az ott?!
