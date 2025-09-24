Hiába magyarázkodott Majka, újabb pofonba szaladt bele (VIDEÓ)

„Kénytelen vagyok magyarázkodni” – Majka végre beismerte azt, amit mindvégig tagadott (VIDEÓ)
Nem hitte volna, hogy a fél ország felháborodik a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jeleneten.
Kocsis Máté ezúttal sem titkolta véleményét a rapperről, aki a miniszterelnök megölését vitte színpadra.
Nem hagyta szó nélkül Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy Majoros Péter Majka zenész Sváby András műsorában próbálta megmagyarázni az úgynevezett „Bindzsisztán-balhét”. A Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv műsorában úgy reagált,
Kifordul a gyomrom ettől az egésztől.
Szerinte a miniszterelnök megölését imitáló performansz egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövése, egy nem létező fegyverrel. Arra a kérdésre, hogy Sváby miért nem kérdezett bele abba, hogy Majka komolyan gondolta-e, hogy senki nem fog párhuzamot vonni Orbán Viktor miniszterelnökkel, a fideszes politikus úgy fogalmazott,
Sváby András a nemzetközi hírű propagandistája kis hazánknak.
Hozzátette: „Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni (...) ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat.”
