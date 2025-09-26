Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?
„Micsoda fordulat! Ma már az a portál szólít fel mértéktartásra Semjén-ügyben, akik minden újságírói etikai normát megtaposva szeptember 8-án útjára indították a bizonyítatlan pletykát a két magas rangú politikusnak szállított gyerekekről.
»Az egyiknek a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat« – írták két hete. Most már azt írják, hogy nem szabad alaptalanul vádaskodni.
Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?
Magyarország. Itt kell élned, hogy elhidd.”
