09. 26.
péntek
Semjén Zsolt botrány média etikai Magyarország

Magyarország: itt kell élned, hogy elhidd

2025. szeptember 26. 17:12

Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?

2025. szeptember 26. 17:12
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Micsoda fordulat! Ma már az a portál szólít fel mértéktartásra Semjén-ügyben, akik minden újságírói etikai normát megtaposva szeptember 8-án útjára indították a bizonyítatlan pletykát a két magas rangú politikusnak szállított gyerekekről. 

»Az egyiknek a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat« – írták két hete. Most már azt írják, hogy nem szabad alaptalanul vádaskodni. 

Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad? 

Magyarország. Itt kell élned, hogy elhidd.”

Nyitókép: Facebook

Navigálás

