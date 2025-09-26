„Micsoda fordulat! Ma már az a portál szólít fel mértéktartásra Semjén-ügyben, akik minden újságírói etikai normát megtaposva szeptember 8-án útjára indították a bizonyítatlan pletykát a két magas rangú politikusnak szállított gyerekekről.

»Az egyiknek a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat« – írták két hete. Most már azt írják, hogy nem szabad alaptalanul vádaskodni.

Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?

Magyarország. Itt kell élned, hogy elhidd.”

Nyitókép: Facebook