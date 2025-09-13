Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
charlie kirk Wellor Magyarország Krúbi merénylet Donald Trump ellenzék Majka Egyesült Államok baloldal

Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma

2025. szeptember 13. 06:19

Gyakorlatilag a saját pályájukon mattolták a gyűlölködő rappereket.

2025. szeptember 13. 06:19
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ez már nem tréfa! Döbbenetes és egyben félelmetes dolgok történnek körülöttünk. Rálőttek Trumpra, megtámadták Ficót és Babist. Most pedig gyakorlatilag kivégezték Amerikában a nagy népszerűségnek örvendő jobboldali véleményvezért, a konzervatív mozgalom jeles alakját. Charlie Kirk két gyermeket hagyott árván.

Mindeközben hazánkban Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik.

Nem érzik a mondataiknak, színpadi performanszaiknak a súlyát, hiába lett botrány a gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító viselkedésükből. Wellor nem nézhette tétlenül tovább ezeket a fenyegető eseményeket. A népszerű netzenész az asztalra csapott, kőkeményen kiosztotta Krúbit, de kapott Majka is. Gyakorlatilag a saját pályájukon mattolta a gyűlölködő rappereket Wellor, A beszari hóhér (Tényi remix) című új dalával.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 13. 07:42
A dal megvan... " Megjöttek a fehérvári huszárok..."
Válasz erre
2
0
hallgató
2025. szeptember 13. 07:41
Hol van ez a két műmájer Majka és Krúbi pl Nick Cave igazi elszántságához képest? Ha ezeknek a ripacsoknak egy éjszakát el kéne tölteniük a siralomházban Kirk gyilkosával együtt, reggelre mind a kettő megőszülne. Nick Cave The Mercy Seat
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 13. 07:37 Szerkesztve
Kalamajka ? Kurbli? ==================✓ Ajsa Luna az éjjel felsikoltott
Válasz erre
2
0
satrafa-2
2025. szeptember 13. 07:21
Miután én nem tudom eldönteni a mai világban, hogy ki énekel, szeretném tudni, hogy valami gép, vagy Ember? Ha ember, érdekelne a hang tulajdonosa.. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!