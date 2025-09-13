„Ez már nem tréfa! Döbbenetes és egyben félelmetes dolgok történnek körülöttünk. Rálőttek Trumpra, megtámadták Ficót és Babist. Most pedig gyakorlatilag kivégezték Amerikában a nagy népszerűségnek örvendő jobboldali véleményvezért, a konzervatív mozgalom jeles alakját. Charlie Kirk két gyermeket hagyott árván.

Mindeközben hazánkban Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik.

Nem érzik a mondataiknak, színpadi performanszaiknak a súlyát, hiába lett botrány a gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító viselkedésükből. Wellor nem nézhette tétlenül tovább ezeket a fenyegető eseményeket. A népszerű netzenész az asztalra csapott, kőkeményen kiosztotta Krúbit, de kapott Majka is. Gyakorlatilag a saját pályájukon mattolta a gyűlölködő rappereket Wellor, A beszari hóhér (Tényi remix) című új dalával.”