Magyar Péter nem a KÁNAÁNT hozza el, csak az ADÓEMELÉST és Ukrajna EU-tagságát! – TEMPÓ

2025. szeptember 08. 07:12

Kohán Mátyás keményen helyretette a Tisza Pártot. Nem segített rajtuk sem a titkolózás, sem a kiszivárgott adóemelési tervük.

2025. szeptember 08. 07:12
null

Itt van a Tempó! Kohán Mátyás ezúttal sem kímélte a tiszásokat és megálljt mutatott a hülyeségnek.

  Kiszivárgott a Tisza Párt adóemelési terve.

 Hogyha valakinek esetleg nem tetszik a progresszív adózás és az, hogy több pénzt kéne fizetnie, akkor azt Dálnoki Áron nemes egyszerűséggel héjának nevezi. Azonban ez még mind semmi.

 Tarr Zoltán ugyanazon a lakossági fórumon azt nyilatkozta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Lehullt végleg az álca.

 Kiderült, hogy mit is jelentene valójában a Tisza Párt az országnak. 
 

Nézze meg teljes videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

pipa89
2025. szeptember 08. 08:16
Magyar Péter = vörös pajzsos pénzügyi maffia = internacionalista hálózat = ORSZÁGKIFOSZTÁS!!!!
Szerintem
2025. szeptember 08. 07:44
Az a balfasz mentalitás, hogy nem bánja ha belerokkan is az ország, feláldozná a saját sorsát, boldogulását is, csak ne Orbán, hát akár diplomás valaki, akár sem, ott súlyosan hiányzik az értelmes, de az önmagáért felelős gondolkodás is. Még az állatok is képesek felismerni a saját érdekeiket és az szerint viselkedni, de akkor az ilyen balfaszok mik?
herden100
2025. szeptember 08. 07:29
BUKTA PÉTER NEM HOZ EL SEMMIT. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
kimirszen
2025. szeptember 08. 07:27
Kiszivárgott a Tisza Párt adóemelési terve. Sikerült már az indexnek bebizonyítania hogy az a két lap valóban a TISZÁtól származik és nem a Rogán művekből? nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A fidesz 2010es választási programjában benne volt a MANYUP beszántása?
