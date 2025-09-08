Magyar Péter nem a KÁNAÁNT hozza el, csak az ADÓEMELÉST és Ukrajna EU-tagságát! – TEMPÓ

Itt van a Tempó! Kohán Mátyás ezúttal sem kímélte a tiszásokat és megálljt mutatott a hülyeségnek.

Kiszivárgott a Tisza Párt adóemelési terve.

Hogyha valakinek esetleg nem tetszik a progresszív adózás és az, hogy több pénzt kéne fizetnie, akkor azt Dálnoki Áron nemes egyszerűséggel héjának nevezi. Azonban ez még mind semmi.

Tarr Zoltán ugyanazon a lakossági fórumon azt nyilatkozta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Lehullt végleg az álca.

Kiderült, hogy mit is jelentene valójában a Tisza Párt az országnak.

