Tarr Zoltán fenyegetés gyűlöletpropaganda Magyar Péter Bod Péter Ákos agresszió Surányi György

Magyar Péter győzelme esetén megtorlást helyezett kilátásba a bíróságokkal szemben

2025. szeptember 30. 06:18

Igazi demokrata, nem?

2025. szeptember 30. 06:18
Kötter Tamás
Kötter Tamás
„Tarr Zoltán, Bod Péter Ákos, Surányi György és a többiek önleleplező nyilatkozatai után ez nem is meglepő, ahogy sajnos az sem meglepő, hogy az ítéletet követően a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter fenyegetőzésbe kezdett: győzelme esetén megtorlást helyezett kilátásba a bíróságokkal szemben. Igazi demokrata, nem?”

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

pemahe
2025. szeptember 30. 06:44
Tisztelet a kivételeknek (a Handó Tündétől menteselnek), de ahogy régen is voltak vérbírók, most is vannak bérbírók.... azokkal szemben már most kellene lépni, viszont nem várhatjuk el ezt az őket kedvező ítéletükre rábíró Fidesztől. Mi ebben a meglepő egy tehetségtelen bici-bóca megélhetési Fidesznek trollkodó bérügyvéd számára?
Héja
2025. szeptember 30. 06:31
M. Péter a magyar (országi) politika eddigi legsilányabb figurája. Alulmúlja Gyurcsányt is. Komoly teljesítmény.
