„Tarr Zoltán, Bod Péter Ákos, Surányi György és a többiek önleleplező nyilatkozatai után ez nem is meglepő, ahogy sajnos az sem meglepő, hogy az ítéletet követően a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter fenyegetőzésbe kezdett: győzelme esetén megtorlást helyezett kilátásba a bíróságokkal szemben. Igazi demokrata, nem?”