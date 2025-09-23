1. Egy szórakozóhelyen összeszólalkozott egy őt telefonnal felvevő férfivel, akinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába.

2. A költségvetési csalással vádolt Simonka György rágalmazás miatt tett feljelentést, mert Magyar Péter bűnözőnek hívta őt.

3. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László tett feljelentést, rágalmazás miatt, miután a Tisza Párt elnöke a Fidesz szatellitpártjának nevezte az ő pártját.

4. A bennfentes kereskedelem – amely a magyar törvényekbe szintén beleütközik.

Magyar izgalma érthető, ha a felfüggesztésről beszél a sajtó, többen tudnak ezekről az »érdekes« ügyekről. Ezért terelni, terelni, terelni kell...”