09. 23.
kedd
09. 23.
kedd
Európai Parlament Jogi Bizottsága Magyar Péter Fidesz Toroczkai László

Magyar Péter az utóbbi napokban különösen aktív a közösségi médiában. Érthető, szokás szerint terelni akar

2025. szeptember 23. 10:46

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága ma szavaz arról, hogy felfüggeszti-e öt képviselő, köztük Magyar Péter mentelmi jogát.

2025. szeptember 23. 10:46
Jászberényi József
„Miért aktív az utóbbi napokban különösen Magyar Péter?

Magyar Péter az utóbbi napokban különösen aktív a közösségi médiában. Érthető, szokás szerint terelni akar:

Ezt is ajánljuk a témában

Ha ez megtörténik, akkor Magyar ellen idehaza 4 ügyben indulhat bírósági eljárás:

1.  Egy szórakozóhelyen összeszólalkozott egy őt telefonnal felvevő férfivel, akinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába.

2. A költségvetési csalással vádolt Simonka György rágalmazás miatt tett feljelentést, mert Magyar Péter bűnözőnek hívta őt.

3.  A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László tett feljelentést, rágalmazás miatt, miután a Tisza Párt elnöke a Fidesz szatellitpártjának nevezte az ő pártját.

4. A bennfentes kereskedelem – amely a magyar törvényekbe szintén beleütközik.

Magyar izgalma érthető, ha a felfüggesztésről beszél a sajtó, többen tudnak ezekről az »érdekes« ügyekről. Ezért terelni, terelni, terelni kell...”

Nyitókép: Facebook / Jászberényi József

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ravaszparasztnemparaszt
2025. szeptember 23. 12:14
honnan lehet tudni h a mandiner hazudik mint a vizfolyás? 1: Elvesztett sajtóperek tömkelege. 2: minden cikk szerint. "itt a vége magyar péternek" "most lebukott" "ez a vége" "magyar péter labukott" "magyar péter leszerepelt" "innen már nem áll fel magyar péter" "ez volt a végső döfés" stb stb. Magyar Péter és a Tisza köszöni él és virul. 3. Fidesz-re káros megitélést hordozó cikkek nem jelennek meg. 4. Minden kép magyar péterről előnytelen, Nagyra van nyitva a szája, csúnyán néz, mintha épp kiabálna. nyilván ezzel befolyásolják a fideszesek tudatát ösztönösen.. 5. Milyen érdekes amig mp fideszes volt ezred ennyi botrányt sem tárt fel a mandiner meg origo.. Milyen érdekes..
balatontihany-25
2025. szeptember 23. 12:12
Amint az könnyedén megjósolható volt: természetesen az EP jogi bizottsága nem javasolja a kis garázda és lopós pojáca mentelmi jogának a felfüggesztését. Ja és a bolgár Klárika Dobrevét sem ...
elfogulatlan
2025. szeptember 23. 11:45
A MélyÁllam mikor dobja Petit, a biztos vesztest?
