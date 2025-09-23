Ezt már nem tudja eltitkolni Magyar Péter: kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (VIDEÓ)
Egyértelmű választás elé állítják a magyarokat.
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága ma szavaz arról, hogy felfüggeszti-e öt képviselő, köztük Magyar Péter mentelmi jogát.
„Miért aktív az utóbbi napokban különösen Magyar Péter?
Magyar Péter az utóbbi napokban különösen aktív a közösségi médiában. Érthető, szokás szerint terelni akar:
Ha ez megtörténik, akkor Magyar ellen idehaza 4 ügyben indulhat bírósági eljárás:
1. Egy szórakozóhelyen összeszólalkozott egy őt telefonnal felvevő férfivel, akinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába.
2. A költségvetési csalással vádolt Simonka György rágalmazás miatt tett feljelentést, mert Magyar Péter bűnözőnek hívta őt.
3. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László tett feljelentést, rágalmazás miatt, miután a Tisza Párt elnöke a Fidesz szatellitpártjának nevezte az ő pártját.
4. A bennfentes kereskedelem – amely a magyar törvényekbe szintén beleütközik.
Magyar izgalma érthető, ha a felfüggesztésről beszél a sajtó, többen tudnak ezekről az »érdekes« ügyekről. Ezért terelni, terelni, terelni kell...”
