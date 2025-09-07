„Magyar Péter a balhézáson kívül semmihez nem ért” – Németh Szilárd Kötcséről (VIDEÓ)

Németh Szilárd és csapata ahogyan a korábbi alkalmakkor, idén is magyaros jellegű étellel készül a kötcsei pikniken a vendégeinek: pásztortarhonyát készítenek. A Fidesz alelnökét természetesen nemcsak a mai receptről kérdezte a Mandiner stábja, hanem arról a másik „főzésről” is, amelynek eredményét, a „győzelmi tervet” délután ismerteti majd részletesen Orbán Viktor miniszterelnök.

Arra a kérdésre, milyen a jobboldali közösség mai helyzete, valóban „gatya” állapotban van-e, ahogyan azt Magyar Péter és holdudvara előszeretettel hangoztatja, Németh Szilárd úgy felelt, a kötcsei piknik világosan megmutatja,

hogy valójában Magyar Péter az, aki „a balhézáson kívül nem tud mást csinálni”.

„Jól látható, hogy a több mint két évtizedes hagyománnyal bíró polgári piknikkel ellentétben ők annyit tesznek, hogy idejönnek balhézni, agresszívan üvöltözni. Igaz, Magyar Péternek már van ebben tapasztalata, hiszen korábban ő is járt már néhányszor itt. Hogy elégedett volt-e például az én főztömmel, azt nem tudom, mert mindig csak kullogott a felesége mögött. Most végre kitört az árnyékából, és meg akarja mutatni nekünk, hogyan kell a kötcsei pikniket megszervezni” – mondta Németh Szilárd.

Hozzátette, legutóbb Gyurcsány Ferenc próbálkozott hasonlóval, aki telket vásárolt a szomszédban, és zenével próbálta megzavarni Orbán Viktor évadnyitó beszédét, ami ugyancsak nem jött össze.

„De még benne is volt annyi, hogy nem állt neki agresszívan balhézni. Ez a harcias kiskakas meg azt szeretné, ha minél nagyobb összecsapás lenne,

mert ez tartja őt életben: a balhé, a zavarkeltés, mert a zavarosban lehet halászni.”

A Fidesz alelnöke szerint ez a zavarosság a Tisza programjára is ugyanúgy igaz. Amit leginkább úgy lehetne összefoglalni, hogy a Tiszának nincs programja, nem véletlen, hogy a Tranziton se mert senki kiállni, hogy elmondja, mit terveznek.

„Mert talán nem is ők, hanem Brüsszel tervez, elmondják, mit kell csinálni, ők meg aszerint dolgoznak. Brüsszel célját meg nyilván tudjuk, ez nem más, mint a polgári magyar kormány és Orbán Viktor megbuktatása, és Magyar Péternek, illetve bábkormányának a helyébe ültetése" – fogalmazott Németh Szilárd.

Példának a Tisza adóreformterveit hozta fel, ami jól mutatja a Tiszában uralkodó fejetlenséget: Magyar Péter előbb azt állította, minden adónemet és az áfát is csökkentik, a szakértőjük viszont már a többkulcsos adózás bevezetéséről beszélt.

Ez többek között a tanárok egy részének bérét is biztosan hazavágná,

akik a Tisza kiszivárgott tervei szerint biztosan beletartoznának a harminchárom százalékos adózási sávba.

„Ez is jelzi, hogy Magyar Pétert nem lehet komolyan venni, ő mindig a hozzá hasonló sértődötteknek üzen, akik mindenáron azt akarják, hogy ne legyen Fidesz-kormány. Erre mindig megvoltak a Brüsszel által kitalált személyek is, érdekes módon az össze Péter volt” – fűzte hozzá Németh Szilárd.

A jobboldal által meghirdette a Harcosok Klubját és a polgári digitális köröket viszont nem ennek ellenében vagy Magyar Péter állítólagos sikerei miatt hozta létre a polgári kormány, hanem mert az online térben is „meg kell tudni védeni magunkat, azt, hogy 15 éve magyar Magyarországot építünk. És az aktuális baloldali ellenzéket is minél több felületen kell szembesíteni azzal, mit tesznek. Volt már rá példa bőven, hogy a baloldal elárulta az országot,

nekünk mindig világossá kell tenni, mi jön, ha érkeznek a komcsik.”

Most többek között a rezsicsökkentési program és a béke kerülne veszélybe az érkezésükkel és az Európai Bizottság hathatós segédletével. Ezért Németh Szilárd világosan kimondta,

a jövő évi választás tétje óriási, ám könnyen érthető: a rezsicsökkentés megmaradása vagy újabb „sárgacsekk-tartozások”, háború vagy béke.

„Brüsszel az összes intézkedését teljes csomagban adja. Ha bejött volna az ukrajnai EU-csatlakozás, nekünk kampec. Ha az emberek azt akarják, hogy egyáltalán legyen gáz, villany és üzemanyag, és hogy azokért ne kelljen vagyonokat fizetni, és hogy a magyar katonák ne kerüljenek akárhova, nem kérdés, hova kell szavazniuk. Ez a tét. Nincs kétség, Magyar Péterék Brüsszelben letették a hűségesküt, és végre fogják hajtani Brüsszel összes követelését” – szögezte le Németh Szilárd.

Élő adásunk Kötcséről: