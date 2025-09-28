Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
életvitel Juhász Péter Pál Nemzeti Védelmi Szolgálat Rétvári Bence bilincs gyanú

Luxuséletmód és fedőállások vezettek Juhász Péter Pál lebukásához

2025. szeptember 28. 13:41

A Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata szerint Juhász Péter Pál és társa jóval nagyobb lábon éltek, mint azt a jövedelmük indokolta volna.

2025. szeptember 28. 13:41
null

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán milyen körülmények keltették fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben.

Rétvári bejegyzése szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kifogástalan életvitel ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy az igazgató és társa jóval nagyobb lábon éltek, mint amit hivatalos jövedelmeik indokoltak volna.

Feltűnést keltett például, hogy egy Lexus luxusautóval közlekedtek.

Rétvári kitért arra is, hogy a vizsgálat során több fiatal lány alkalmazott nem tudta megmondani, mi a munkaköre, miközben feltűnően drága autóval, egy Ford Ranger Raptorral jártak. A nyomozás végül feltárta, hogy a lányokat valójában futtatták, a hivatalos munkakörük csak fedőállás volt.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy az ellenzék folyamatosan támadta a kifogástalan életvitel ellenőrzés intézményét, amelyet több civil szervezet, köztük a TASZ és a Demokratikus Jogállamért Egyesület is élesen bírált. Rétvári szerint azonban éppen ezek az ellenőrzési jogosítványok tették lehetővé, hogy a gyermekvédelem területén hatékonyabb legyen a felderítés.

Jól látható, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat széles körű jogosítványainak köszönhetően eredményesebbé vált a nyomozás, és végül Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs

 – hangsúlyozta Rétvári.

Nyitókép forrása: Rétvári Bence Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
snfbvksan
2025. szeptember 28. 14:53
A segélyből élő, Mercedes vagy BMW luxusautókkal (jogosítvány nélkül) közlekedő, c-luxuséletmódot folytatók nem keltik fel a hatóságok gyanúját, pedig nagyobb lábon élnek, mint azt a jövedelmük indokolná.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. szeptember 28. 14:26
A DK csapatának szállították a fiatal lányokat? Volt már erre. vizsgálat? Greczy Zsolt telefonos, aberált kujonnak?
Válasz erre
3
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 28. 13:49
hmmm... nem ártana az összes libsi majmot átvilágítani... végülis nekik a mantrájuk a lopás meg a korrupció
Válasz erre
3
0
oberennsinnen49
2025. szeptember 28. 13:46
Azok aljaskodtak a Zsolti bácsizással, akik a legaljasabb módon támadták az életvitel vizsgálati törvény megszavazását.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!