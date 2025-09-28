Luxuséletmód és fedőállások vezettek Juhász Péter Pál lebukásához

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán milyen körülmények keltették fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben.

Rétvári bejegyzése szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kifogástalan életvitel ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy az igazgató és társa jóval nagyobb lábon éltek, mint amit hivatalos jövedelmeik indokoltak volna.

Feltűnést keltett például, hogy egy Lexus luxusautóval közlekedtek.

Rétvári kitért arra is, hogy a vizsgálat során több fiatal lány alkalmazott nem tudta megmondani, mi a munkaköre, miközben feltűnően drága autóval, egy Ford Ranger Raptorral jártak. A nyomozás végül feltárta, hogy a lányokat valójában futtatták, a hivatalos munkakörük csak fedőállás volt.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy az ellenzék folyamatosan támadta a kifogástalan életvitel ellenőrzés intézményét, amelyet több civil szervezet, köztük a TASZ és a Demokratikus Jogállamért Egyesület is élesen bírált. Rétvári szerint azonban éppen ezek az ellenőrzési jogosítványok tették lehetővé, hogy a gyermekvédelem területén hatékonyabb legyen a felderítés.