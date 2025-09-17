Töltve volt a fegyver, amivel Ruszin-Szendi Romulusz az emberek közé ment? – fontos kérdéseket feszeget a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésre válaszolva megerősítette, hogy egy olyan személy esetében, mint amilyen a fenyegetőző, újságírókat lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz,

egy éles lőfegyvernek tűnő tárgy még a ruházat alatt is félelmet keltő lehet.

Az alkotmányjogász az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések közé sorolta, hogy valójában milyen jellegű fegyver rajzolódott ki a volt vezérkari főnök ruházata alatt, és az töltve volt-e.