Töltve volt a fegyver, amivel Ruszin-Szendi Romulusz az emberek közé ment? – fontos kérdéseket feszeget a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Félelmetes: szemrebbenés nélkül hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi miniszter buktatta le
„Ők akarnak kormányozni?” – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A mögöttünk hagyott nyár „eredményei” azt mutatják, hogy még mindig szoros a verseny a Fidesz és a Tisza között, ám korai lenne azt gondolnia bármelyik oldalnak, hogy a csata már eldőlt – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán.
Az alkotmányjogász úgy fogalmazott: Magyar Pétertől a nyár folyamán
politikai showműsort láthattunk, amelyben még nyomokban sem jelent meg a közjóért való munkálkodás.
Elsorolta, milyen tények utalnak arra, hogy
a Tisza Párt nem a saját hazájáért dolgozik az Európai Parlamentben.
Kifejtette azt is, miért lehet Magyar Péter rémálma a 106 – egyelőre nem létező – tiszás képviselőjelölt.
Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésre válaszolva megerősítette, hogy egy olyan személy esetében, mint amilyen a fenyegetőző, újságírókat lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz,
egy éles lőfegyvernek tűnő tárgy még a ruházat alatt is félelmet keltő lehet.
Az alkotmányjogász az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések közé sorolta, hogy valójában milyen jellegű fegyver rajzolódott ki a volt vezérkari főnök ruházata alatt, és az töltve volt-e.
A Lomnici Válaszol teljes epizódja itt megtekinthető:
