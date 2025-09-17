Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Ifj. Lomnici Zoltán Kontextus

Töltve volt a fegyver, amivel Ruszin-Szendi Romulusz az emberek közé ment? – fontos kérdéseket feszeget a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 16:47

A mögöttünk hagyott nyár „eredményei” azt mutatják, hogy még mindig szoros a verseny a Fidesz és a Tisza között, ám korai lenne azt gondolnia bármelyik oldalnak, hogy a csata már eldőlt – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán.

2025. szeptember 17. 16:47
null
Mandiner
Mandiner

Az alkotmányjogász úgy fogalmazott: Magyar Pétertől a nyár folyamán 

politikai showműsort láthattunk, amelyben még nyomokban sem jelent meg a közjóért való munkálkodás. 

Elsorolta, milyen tények utalnak arra, hogy 

a Tisza Párt nem a saját hazájáért dolgozik az Európai Parlamentben.

Kifejtette azt is, miért lehet Magyar Péter rémálma a 106 – egyelőre nem létező – tiszás képviselőjelölt.

Ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésre válaszolva megerősítette, hogy egy olyan személy esetében, mint amilyen a fenyegetőző, újságírókat lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz

egy éles lőfegyvernek tűnő tárgy még a ruházat alatt is félelmet keltő lehet.

Az alkotmányjogász az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések közé sorolta, hogy valójában milyen jellegű fegyver rajzolódott ki a volt vezérkari főnök ruházata alatt, és az töltve volt-e.

A Lomnici Válaszol teljes epizódja itt megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol

 

balatontihany-25
2025. szeptember 17. 18:30
Romulusz bácsi megmondta, hogy tele van gyűlölettel, viszket a tenyere, lökdösi az újságírókat, korábban már utcai harcokat is vizionált, fegyverrel jár lakossági fórumokra - kész téboly ez a tiszás bagázs a csupa pszichopata "vezetővel".
rasdi1
2025. szeptember 17. 18:13
Valószínűsítem, hogy töltve, de nem csőretöltve. Üresen csak felesleges súly, csőretöltve veszélyes.
Palatin
2025. szeptember 17. 17:53
A magyar zászló Magyar Péter kezénél méltatlanabb kézben nem tud kerülni.Ezt büntetni kellene, mint Amerikában a zászló meggyalázását. Érdekes,... még soha nem találkoztam olyan nyelvi kuriózummal, hogy ha egy szó elsö betüjét kisbetüröl nagybetüre váltom, akkor ugyanannak a szónak a jelentése pontosan az ellenkezöjére változik. Ha azt mondom, hogy "magyar" mindenki a hazájukat szeretö magyar emberekre gondol. Ha viszont azt mondom, hogy "Magyar", akkor mindenkinek összerándul a gyomra egy kicsit, mert arra a valakire gondolunk, aki a magyarság nyugalmát, identitását, rendjét éppen a feje tetejére akarja állítani.
Palatin
2025. szeptember 17. 17:52
Szendi Romulusz olyan mint a D-vitamin, zsírban oldódik.A milliós kezelések után is egy zsírpacni maradt. Vajon feltünt-e már valakinek, hogy Ruszin-Szendi Romolusz nevének betüiböl, - az ékezeteket némileg nagyvonalúan kezelve -, azt lehet kirakni, hogy: "Disznó orrú mínusz, élsz?" Tudom,tudom, csúnya dolog.... nevekkel nem játszunk, de némelyik "prominenssel", - odafigyelésem jeléül -, kivételt teszek. És az édekes anagrammák gyüjteményének gyarapítása sem lekicsinylendö Hogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter, Kéri László stb. kipenderültek a Fideszböl, az kitünöen bizonyítja, hogy a Fidesz egy öntisztuló párt, az ocsút kiveti magából.
