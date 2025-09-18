Ft
09. 18.
csütörtök
Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

2025. szeptember 18. 06:02

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

2025. szeptember 18. 06:02
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A színész a Telex Most jövök című műsorában szerepelt a napokban, ahol egy óvatlan pillanatban gyakorlatilag leleplezte az ellenzék örök toposzát, mi szerint a többség kormányváltást akar. Lengyel a következőket mondta:

»Azt érzem, hogy annyira burokban vagyunk Budapesten a közösségi média által, hogy nekem nincs kitekintésem az ország többi részére.«

Ez bizony így van.

A hangos kisebbség üvöltözik, felül Magyar Péter kamuvonatára, és úgy érzi, a virtuális világban, a Facebook-burokban lubickolva, hogy ők a többség. Pedig ez nagyon nincs így, a választást ugyanis hús-vér emberek fogják eldönteni, nem a kamuprofilok és ilyen-olyan emojik. Ők pedig nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek az árulásból és nem kérnek az erőszakból. Ezzel szemben kiszámíthatóságot és biztonságot akarnak.

Hasonló dolgot mondott korábban Hernádi Judit is egy interjúban, amikor elmesélte, hogy 1990-ben szinte pofon vágta az MDF győzelme, mert az ő buborékjában mindenki SZDSZ-es volt. A baloldali álomvilág kiépítéséhez a Magyar Péter szekerét toló közvélemény-kutatások mind-mind hozzájárulnak ma is.

Kapcsolódó vélemény

Felhévizy Félix

Magyar Nemzet

Idézőjel

Izzott a levegő a Partizánban: Hernádi Judit beleszállt Orbánba, majd megvilágosodott

Hernádi Judit maga is rendre beleszáll a miniszterelnökbe, és rossz, savanyú kovásznak aposztrofálja azt.

Azonban könnyen előfordulhat, hogy nagyon fájdalmas lesz az ébredés 2026-ban. Ismét szembejön majd a valóság, és csúfos vereség fogja visszarántani a földre a ma nagyképűen posztolgató Magyar Péter-rajongókat.”

Nyitókép: Facebook / Lengyel Tamás

CirmoS
2025. szeptember 18. 08:43
Így - így!! Pontosan! A szutykos atv beltenyésztett idiótáinak ( ideértve a valóságról szintén semmit nem tudó, okoskodó műsorvezetőiket IS ) fogalma sincs, hogy mennyit ÁRTANAK az ellenzéki csürhének! Persze jól van ez így! Jövőre az egész mocskos magyarellenes bagázst el kell söpörni! Ellenség ( ellenzék ), szutyok atv és a cselédmédiájukkal együtt! Hajrá Fidesz 3/4!
XTRO
2025. szeptember 18. 07:50
EL KELL MENNI SZAVAZNI ! Ne dőljünk hátra, hogy csak buborék…
nebulo15
2025. szeptember 18. 07:37
A komcsi és hasonlók fontos tulajdonsága az ÖNÁMÍTÁS !!! Így tudtak hinni a kommunizmus eszméiben is, aztán, hogy a libsi világ a világok legtökéletesebbje....a belpesti buborék is hasonló módon müködik, magukat hiszik a világ megváltójának....
Sróf
2025. szeptember 18. 07:25
Gratulálok a szerkesztőségnek. Már nem érik be napi egy Csépányi-szemlével, most már egyszerre egymás alatt kettőt nyomnak: 1. Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert 2. Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre
