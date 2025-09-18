„A színész a Telex Most jövök című műsorában szerepelt a napokban, ahol egy óvatlan pillanatban gyakorlatilag leleplezte az ellenzék örök toposzát, mi szerint a többség kormányváltást akar. Lengyel a következőket mondta:

»Azt érzem, hogy annyira burokban vagyunk Budapesten a közösségi média által, hogy nekem nincs kitekintésem az ország többi részére.«

Ez bizony így van.

A hangos kisebbség üvöltözik, felül Magyar Péter kamuvonatára, és úgy érzi, a virtuális világban, a Facebook-burokban lubickolva, hogy ők a többség. Pedig ez nagyon nincs így, a választást ugyanis hús-vér emberek fogják eldönteni, nem a kamuprofilok és ilyen-olyan emojik. Ők pedig nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek az árulásból és nem kérnek az erőszakból. Ezzel szemben kiszámíthatóságot és biztonságot akarnak.

Hasonló dolgot mondott korábban Hernádi Judit is egy interjúban, amikor elmesélte, hogy 1990-ben szinte pofon vágta az MDF győzelme, mert az ő buborékjában mindenki SZDSZ-es volt. A baloldali álomvilág kiépítéséhez a Magyar Péter szekerét toló közvélemény-kutatások mind-mind hozzájárulnak ma is.