„Felhévizy Félix vett egy új lemezjátszót. A régi masinája ugyanis felmondta a szolgálatot, eltört a hangszedője, és sajnos már nem lehetett pótolni. Nagyon szép az új lemezjátszó, csodásan szólnak rajta a régi bakelitek. Félix azonban úgy döntött, hogy megvásárolja a lemezjátszó mellé a frissen kiadott régi-új Hobo Blues Band-alkotást, a legendás Kopaszkutyát. A Szomjas György által 1981-ben rendezett kultikus magyar film zenéje először jelent meg bakeliten, és valljuk be, azért az ilyen típusú zenéket illik ezen a hanghordozón is meghallgatni.

Nem kellett csalatkoznia, szenzációsan szól a lemez, ráadásul Hobo javaslatára az eredeti piros hátterű filmplakáthoz igazították a dizájnt, így még autentikusabb lett a kiadvány. A hírlapíró nagy műgonddal lapozta át a lemezeit, és közben véletlenül kicsúszott egy régen divatos kislemez a sok közül, amely két dalt tartalmazott: Mészáros Márta Örökség című filmjének a zenéjét. Az egyik egy híres sláger volt Hernádi Judit előadásában, a Sohase mondd, amit Verebes István írt a színésznőnek. Azért érdekes kiemelni ezt a kis momentumot, mert pontosan Hernádi Juditról tervezte írni Felhévizy a szokásos vasárnapi jegyzetét. Az apropó pedig az volt, hogy hosszú csend után előkerült az egykori Heti hetes sztár. Gulyás Márton Partizán műsorának volt a vendége, ahol sok mindent érintettek a beszélgetés során, de természetesen a politika is szóba került.

A baloldali színésznő ezúttal is bizonyította, hogy nem kedveli a konzervatív kormányt, kőkeményen beleszállt Orbán Viktorba és a kormányába:

»[…] Volt egy nagy tanulság, mióta itt 'rendszerváltás' volt. […] Ennek valami értelme kell hogy legyen, de nem idevonatkozóan. Én abban hiszek, hogy Európát tekintve van értelme annak, hogy ez itt velünk történik. Az, hogy ez itt így van, az például Európának megmutatta, hogy mi az, amiben lépnie kell. Rossz, savanyú kovász. Sz…r benne lenni. […]«

Ezek szerint Hernádi művésznő is csak európai megoldásban, külföldi segítségben bízik, ha a kormány elmozdítására gondol. Jól látja a helyzetet, pontosan érzi, tudja, hogy ez az ellenzék nem ér egy lyukas garast sem. Zsinórban a negyedik választáson szenvedtek kétharmados vereséget, ami nem véletlen. Azonban a beszélgetésnek volt egy másik része is, ahol bizonyította, hogy csodák csodájára megvilágosodott, ha akaratlanul is, de rátapintott arra, hogy miért veszíti el sorozatban a választásokat csúfosan az ellenzék.

A következőket mondta a Partizánban:

»[…] Én SZDSZ-szavazó voltam. Nem az győzött. (Az 1990-es választásra utalt Hernádi – a szerk.) Nem tudtam elképzelni, hogy ki szavazott az MDF-re. Ki? Hát nem ismerek egyet sem. Rájöttem, hogy mi egy burokban élünk.«

Ez a helyzet.

A baloldali pártok mindig csak a saját Facebook-lájkjaikat számolgatják ahelyett, hogy valóban kimennének az emberek közé és a valós problémákkal foglalkoznának. A látszatszmájlik ugyanis nem öltenek testet szavazatokban. Virtuális térben, valóban burokban él a baloldal a szavazóival együtt. Ezért gondolják azt, hogy Magyarországon minden rossz, és csodálkoznak azon, hogy a választásokon rendre alulmaradnak.

– Hernádi Judit ezt a helyzetet nagyon jól látta meg, nagyon jól érzett rá, de hiába mondja ezt el, ha közben ő maga is rendre beleszáll a miniszterelnökbe, és rossz, savanyú kovásznak aposztrofálja azt, hogy bizony a nép jóvoltából a neki nem tetsző politikai oldal van hatalmon – gondolta magában Felhévizy, és miután visszatette Hernádi kislemezét a helyére, leült a kedvenc foteljába, és elindította az héten vásárolt Kopaszkutya-lemezt a vadonatúj, csillogó, lakkfekete lemezjátszóján.”

