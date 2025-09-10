Az ilyen Bokros- és Surányi-félék szokták például az édesanyák adómentességét »világbajnok gonoszságnak« nevezni, a rezsicsökkentést pedig azonnal eltörlendőnek nyilvánítani...

Megdöbbentő, hogy a balos közgazdasági kreativitás kizárólag az adóemelésből, az örökös megszorításokból, a Kádár-érában gyökerező, kollektív nadrágszíj-meghúzásból és a kegyelemkenyérként osztogatható segélyekből áll. Kizárólag eddig terjed a fantáziájuk, ezt szokták meg, ebben hisznek, ezt szeretik. Egyszerűen se kiköpni, se lenyelni nem képesek azt, hogy bizony létezik más út is.

Pedig van ilyen. Például arra ösztönözni az embereket, hogy dolgozzanak minél többet, hogy alapítsanak családot, vállaljanak gyerekeket, az állam pedig alacsonyabb adókkal, családi adókedvezményekkel, soha nem látott otthonteremtési támogatásokkal, alacsony hitelkamatokkal, a 25 év alattiak és a többgyermekes édesanyák adómentességének bevezetéssel motiválja a törekvéseiket.