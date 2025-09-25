„Tekintsük jelképnek: 52 százalékos fölényes győzelmet aratott Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP önkormányzati jelöltje Budapesten a józsefvárosi időközi választáson. Második a kutyapárti induló lett 42 százalékkal, aki mögé beállt az egész baloldal, a lapító tiszásokat is beleértve. Ez jó arány. Mivel a fővárosban soha nem áll túl jól a jobboldal, megkockáztatható, hogy a Fidesz–KDNP képes lesz erre a teljesítményre jövő tavasszal országosan is. És akkor teljesen mindegy lesz, hogy a maradékon hányan és milyen arányban osztoznak. Az erő már a Fidesz–KDNP-vel van.

Ezt az erőt érezni lehetett a hétvégén az immár több mint 72 ezer tagot számláló digitális polgári körök első országos találkozóján is a Papp László Budapest Sportarénában, ahová a 72 ezerből csak 12 ezer fért be, frenetikus hangulatot teremtve a helyszínen. A nagyszerűen szervezett és rendezett, nagystílűen látványos rendezvény az ellenzéki károgók szerint sokba került. Igazuk van, de kit érdekel? Semmi sincs ingyen, és egy választási kampány a világ minden országában, ahol országgyűlési választásokat tartanak, nagyon sok pénzt emészt fel, amin persze a hidegagyú kritikusok egyvégtében jajonganak, hogy jaj, azt a pénzt mi minden másra el lehetett volna költeni, de nyugtassuk meg a szerencsétleneket, hogy igen, drága dolog a polgári demokrácia, költséges játék a választási kampány, de mégis ezerszer jobb, mintha nem volnának választások – bár isten látja lelkünket, mi boldogan tudnánk élni balliberálisok nélkül is.