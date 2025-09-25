Ft
09. 25.
csütörtök
09. 25.
csütörtök
békemenet bencsik andrás Fidesz-KDNP vélemény választás

Legyen tehát 52 százalék

2025. szeptember 25. 13:20

Legyen békemenet! Készüljünk föl rá testben és lélekben is, legyünk ismét több százezren, adjunk erőt magunknak és egymásnak!

2025. szeptember 25. 13:20
Bencsik András
Bencsik András
Demokrata

„Tekintsük jelképnek: 52 százalékos fölényes győzelmet aratott Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP önkormányzati jelöltje Budapesten a józsefvárosi időközi választáson. Második a kutyapárti induló lett 42 százalékkal, aki mögé beállt az egész baloldal, a lapító tiszásokat is beleértve. Ez jó arány. Mivel a fővárosban soha nem áll túl jól a jobboldal, megkockáztatható, hogy a Fidesz–KDNP képes lesz erre a teljesítményre jövő tavasszal országosan is. És akkor teljesen mindegy lesz, hogy a maradékon hányan és milyen arányban osztoznak. Az erő már a Fidesz–KDNP-vel van.

Ezt az erőt érezni lehetett a hétvégén az immár több mint 72 ezer tagot számláló digitális polgári körök első országos találkozóján is a Papp László Budapest Sportarénában, ahová a 72 ezerből csak 12 ezer fért be, frenetikus hangulatot teremtve a helyszínen. A nagyszerűen szervezett és rendezett, nagystílűen látványos rendezvény az ellenzéki károgók szerint sokba került. Igazuk van, de kit érdekel? Semmi sincs ingyen, és egy választási kampány a világ minden országában, ahol országgyűlési választásokat tartanak, nagyon sok pénzt emészt fel, amin persze a hidegagyú kritikusok egyvégtében jajonganak, hogy jaj, azt a pénzt mi minden másra el lehetett volna költeni, de nyugtassuk meg a szerencsétleneket, hogy igen, drága dolog a polgári demokrácia, költséges játék a választási kampány, de mégis ezerszer jobb, mintha nem volnának választások – bár isten látja lelkünket, mi boldogan tudnánk élni balliberálisok nélkül is.

Ennyit a demagógiáról.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ügyvéd
2025. szeptember 25. 14:50
A Jóisten mindannyiunk felett! Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!
llnnhegyi
2025. szeptember 25. 14:27 Szerkesztve
Egymillió ember simán elfér Budapest utcáin terein! Megmozdul az autóbuszállomány Is. A Budapesti buszok nem kellenek, azok kigyulladnak.
llnnhegyi
2025. szeptember 25. 14:23
A nyugodt erőt a kormány képviseli. Hajrá Magyarország! /MJK ® többmilliós tábora/
pipa89
2025. szeptember 25. 14:15
Lassan tűzbe jövünk 👍
