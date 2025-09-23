Ft
09. 23.
kedd
Globális Egészségügyi Kutatóintézet hőhullám Nature Medicine szaklap áldozat

Láthatatlan gyilkos végzett 62 ezer emberrel tavaly Európában

2025. szeptember 23. 06:22

Elsősorban Olaszországban szedte áldozatait, de Spanyolországban is rengetegen haltak meg miatta.

2025. szeptember 23. 06:22
null

Tavaly nyáron több mint 62 700 ember életét követelte a hőhullám Európában, ami csaknem 25 százalékos növekedés 2023-hoz képest – derül ki a barcelonai Globális Egészségügyi Kutatóintézet (ISGlobal) Nature Medicine című szaklapben frissen ismertetett tanulmányából. Az évek alatt ez a szám még durvábban néz ki. 

Több mint 181 ezer, a hőséghez köthető halálozás volt a kontinensen 2022 nyarától 2024 nyaráig

– mondta Joan Ballester Claramunt, a tanulmány fő szerzője.

Ahogy 2002-ben és 2023-ban, tavaly is Olaszország volt a leginkább érintett ország, ahol 2024. június 1. és szeptember 30. között becslések szerint 19 ezren haltak meg a hőhullámmal összefüggő okból. Spanyolország több mint 6700 halálesettel tavaly a második helyen állt, majd Németország következett, ahol mintegy 6300 halálesetet regisztráltak. Görögország 6000 halálozással, és Románia több mint 4900 halálesettel a negyedik és ötödik helyen állt.

A tanulmány szerint Magyarországon tavaly több mint 1400-an vesztették életüket hőhullámokban, a három év alatt összesen több mint háromezren. 

A rangsor módosul, amennyiben a hőhullámok okozta halálesetek becsült számát népességarányosan veszik figyelembe. A tanulmány szerint így már Görögország kerül az első helyre egymillió lakosra jutó 574 halálozással, mögötte Bulgária áll 530, majd Szerbia 379 halálesettel. A tanulmányban vizsgált 32 ország közül 15-ben a tavalyi nyár követelte a legtöbb ember életét az elmúlt években.

Ugyanakkor egyes országokban, mint például Németországban, Spanyolországban és Franciaországban, a 2022-es nyár volt rosszabb e tekintetben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco

 

Majdmegmondom
2025. szeptember 23. 08:50
Nálam a hőség is illegális migráns...
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 23. 06:50
akkor végre csökken az agyhalotti nyomás az egészségügyön mert ugrásszerűen csökken a rákban vagy más betegségben elhunytak száma imádom mikor azzal gyalázzák a magyar egészségügyet, hogy adott betegségben több a magyar halott de elhallgatják, hogy nyugaton mitől hullanak. Emiatt aztán pötiPeti örök élettel kampányolhat (jó még nem örök csak +5év, azért hogy tudjon hova fejlődni)
