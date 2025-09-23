Láthatatlan gyilkos végzett 62 ezer emberrel tavaly Európában

A számok nem hazudnak: Franciaországot migránsbűnbandák uralják (VIDEÓ)
Az összes erőszakos bűncselekmény csaknem kétharmadát(!) ők követik el, és ez még nem minden – mutatjuk a számokat!
Elsősorban Olaszországban szedte áldozatait, de Spanyolországban is rengetegen haltak meg miatta.
Tavaly nyáron több mint 62 700 ember életét követelte a hőhullám Európában, ami csaknem 25 százalékos növekedés 2023-hoz képest – derül ki a barcelonai Globális Egészségügyi Kutatóintézet (ISGlobal) Nature Medicine című szaklapben frissen ismertetett tanulmányából. Az évek alatt ez a szám még durvábban néz ki.
Több mint 181 ezer, a hőséghez köthető halálozás volt a kontinensen 2022 nyarától 2024 nyaráig
– mondta Joan Ballester Claramunt, a tanulmány fő szerzője.
Ahogy 2002-ben és 2023-ban, tavaly is Olaszország volt a leginkább érintett ország, ahol 2024. június 1. és szeptember 30. között becslések szerint 19 ezren haltak meg a hőhullámmal összefüggő okból. Spanyolország több mint 6700 halálesettel tavaly a második helyen állt, majd Németország következett, ahol mintegy 6300 halálesetet regisztráltak. Görögország 6000 halálozással, és Románia több mint 4900 halálesettel a negyedik és ötödik helyen állt.
A tanulmány szerint Magyarországon tavaly több mint 1400-an vesztették életüket hőhullámokban, a három év alatt összesen több mint háromezren.
A rangsor módosul, amennyiben a hőhullámok okozta halálesetek becsült számát népességarányosan veszik figyelembe. A tanulmány szerint így már Görögország kerül az első helyre egymillió lakosra jutó 574 halálozással, mögötte Bulgária áll 530, majd Szerbia 379 halálesettel. A tanulmányban vizsgált 32 ország közül 15-ben a tavalyi nyár követelte a legtöbb ember életét az elmúlt években.
Ugyanakkor egyes országokban, mint például Németországban, Spanyolországban és Franciaországban, a 2022-es nyár volt rosszabb e tekintetben.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco