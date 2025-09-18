„Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott egy interjút, amiben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás.

Nagy a pánik.

Megy a helyezkedés az ellenzéki térfélen, hiszen az, úgymond, régi ellenzék megválasztott egyéni képviselői szeretnének újból győzni a saját körzetükben. Azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyelőre elzárkózik mindenfajta egyeztetéstől és úgy gondolja, hogy a Tisza Párt eddig meg nem nevezett jelöltjei minden olyan körzetben is győzni tudnak majd, ahol a régi ellenzék jelöltjei is elindulnak. Tény és való, Kunhalminak van félnivalója, hiszen ha az ő körzetében a nyakába kap egy tiszás jelöltet, finoman szólva is bizonytalan a győzelme és akkor még a Fidesz jelöltjéről nem is beszéltünk.

Ennek tudatában Kunhalmi foggal-körömmel küzd azért, hogy egyedüli ellenzéki jelölt legyen a körzetében. A mostani Index-interjúban gyakorlatilag ráborította az asztalt Magyar Péterre, olyan nagy hévvel bizonygatta a rátermettségét:

»Ha Magyar Péter szerint nincs kollektív felelősség a jobboldalon, akkor az ellenzéki és a baloldali politikusokat sem lehet egy kalap alá venni. Ha bárki, aki most szembefordul a Fidesszel, alakíthatja a jövőt, akkor miért kellene azoknak lemondaniuk erről, akik régóta harcolnak a rendszerrel szemben, és egyéni eredményeket is elértek?«”