09. 18.
csütörtök
Kunhalmi Ágnes jobboldal Magyar Péter Fidesz győzelem

Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát

2025. szeptember 18. 05:50

Foggal-körömmel küzd.

2025. szeptember 18. 05:50
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott egy interjút, amiben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás.

Nagy a pánik.

Megy a helyezkedés az ellenzéki térfélen, hiszen az, úgymond, régi ellenzék megválasztott egyéni képviselői szeretnének újból győzni a saját körzetükben. Azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyelőre elzárkózik mindenfajta egyeztetéstől és úgy gondolja, hogy a Tisza Párt eddig meg nem nevezett jelöltjei minden olyan körzetben is győzni tudnak majd, ahol a régi ellenzék jelöltjei is elindulnak. Tény és való, Kunhalminak van félnivalója, hiszen ha az ő körzetében a nyakába kap egy tiszás jelöltet, finoman szólva is bizonytalan a győzelme és akkor még a Fidesz jelöltjéről nem is beszéltünk.

Ennek tudatában Kunhalmi foggal-körömmel küzd azért, hogy egyedüli ellenzéki jelölt legyen a körzetében. A mostani Index-interjúban gyakorlatilag ráborította az asztalt Magyar Péterre, olyan nagy hévvel bizonygatta a rátermettségét:

»Ha Magyar Péter szerint nincs kollektív felelősség a jobboldalon, akkor az ellenzéki és a baloldali politikusokat sem lehet egy kalap alá venni. Ha bárki, aki most szembefordul a Fidesszel, alakíthatja a jövőt, akkor miért kellene azoknak lemondaniuk erről, akik régóta harcolnak a rendszerrel szemben, és egyéni eredményeket is elértek?«”

Nyitókép: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nekateal
2025. szeptember 18. 08:22
Ágnes tévedésben van. Amikor azt hiszi, hogy egyéniben azért nyert, mert ő milyen jó képviselő, meg a munkája, akkor elfeledkezik arról, hogy az emberek pártra vagy esetleg a nem kormányra szavaztak. Nála csak annyi történt, hogy az átlagos ellenzéki képviselőjelöltek közül ő "ismertebb" volt. A közvéleménykutatók eredményei manapság nagyon vitathatóak, de egy biztos, a tiszának sok szavazója lett. És ezt tette úgy, hogy nincs sehol se képviselőjelöltje. Erre Ágnes mit mond? A szavazók másképp működnek. Szegeden történt az elmúlt önkormányzati választáson, hogy néhány (volt) fideszes képviselő úgy gondolta, hogy egy új formációban indulnak. Na ott fehéren/feketén kiderült, hogy rájuk, mint személyre mennyien szavaznak. Kétségtelen, hogy 10-20 százalékokat vittek, de a mögöttük lévő párt nélkül esélytelenek voltak.
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 18. 06:24
tegnap belenéztem a Pöti fórumába nem csodálom, hogy már csak a fizetett agyhalottak hajlandóak meghallgatni azt az áradó demagógiát és tömény félrebeszélést amit előad, a világ legjobb MLM ügynökei és örökélet pirulát árusító szélhámosai se lennének képesek utána csinálni. Szerintem ha Orbán jelöltjei és ellenfelei, inkluzív Kunhalmi, veszítenek a tiszával szemben akkor az kizárólag azért lesz mert képtelenek leültetni az agyhalott szavazókat, 10 percre, hogy figyelmesen belehallgassanak a Pöti bűntársai dumájába.
2
0
Moslékzabáló
2025. szeptember 18. 06:18
Ez a végtelenül tehetségtelen és ostoba firkász semmit nem ért az őt körülvevő világból, komoly szövegértési problémákkal küzd: korábban Pottyondyról zengett ódákat, mikor az - Kirk halála kapcsán - egyenlőségjelet tett a jobboldal és a komcsi-libernyák csürhe közé, most meg Kunhalmi felkínálkozását látja támadásnak... (Mindenesetre pozitívum, hogy az unalomig csépelt "páros lábbal szállt bele" állandósult szókapcsolata után megjelent nála a "ráborította az asztalt". 1000 szavas szókincsét és primitív stílusát figyelembe véve, ez bravúros teljesítmény.)
0
1
belbuda
2025. szeptember 18. 06:04
Balázs,már a Kunhalmi is jó nektek annyira beszartatok?! 😂😂😂😂
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!