09. 06.
szombat
Magyarország Szijjártó Péter Románia

Kulcsfontosságú kérdésben álltak mellénk a románok

2025. szeptember 06. 16:49

„Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” – írja Szijjártó Péter.

2025. szeptember 06. 16:49
null

„Az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer a Facebookon.

„Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában. Új energiaminiszter van a szomszédban, Bogdan-Gruia Ivan, akivel első alkalommal telefonon tekintettük át az energiaegyüttműködés legfontosabb kérdéseit” – fűzte hozzá Szijjártó.

Majd hozzátette, hogy 

teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy a két ország nagy segítségére lehet egymásnak ebben a helyzetben, nagymértékben hozzá tudunk járulni egymás energiabiztonságának gara0ntálásához”.

„Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtunk abban, hogy mindig segíteni fogjuk egymás erőfeszítéseit, hogy a nukleáris energiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben. A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Azt is hozzátette, hogy „Románia és Magyarország közötti földgáz-összeköttetés kapacitását megnöveltük, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból”.

„A magyar–román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá. 

Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is”  – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 06. 17:33 Szerkesztve
Hogy finomítsam is a pikírtkedésemet, ez az együttműködés pár éve indult, még az ukrán mizéria előtt. Románia lényegében önellátó földgázból, és bár manapság már nem tud exportálni, de ellátja magát. Viszont a nagy gázlelőhelyek a Kárpátokon túl vannak, a fejlettebb, tehát nagyobb gázigénylő városok pedig a Kárpátokon innen. Órománia felől kicsi a vezetékek kapacitása, ezért mi bértárolást végzünk nekik, amikor nyáron alacsony a gázfogyasztás, a Kárpátokon átjövő gáz fölöslegét mi tároljuk, majd télen, amikor nem lenne elegendő az átjövő gáz, ki tudjuk pótolni, és ezért még tárolási díjat is kapunk. Ha a politika nem szarik bele, akkor ez egy nagyon korrekt, tisztességes, mindkét fél számára hasznot hozó üzlet.
survivor
2025. szeptember 06. 17:28
Ha az érdek közös...
grenki-2
2025. szeptember 06. 17:26
Köszönjük szépen az országrészünket bitorló patkányoknak...
Medici
•••
2025. szeptember 06. 17:25 Szerkesztve
De a természettudományok területén ajánlott a fokozott óvatosság. Mert majd megint leisszák a budapesti múzeumban a spirituszt a preparált bogarakról. Mint tették 1919-ben.
