Kulcsfontosságú kérdésben álltak mellénk a románok

„Zelenszkij elnök megint magából indult ki” – Szijjártó Péter villámgyorsan helyretette az ukrán elnököt
Nem késlekedett a válasszal a tárcavezető.
„Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” – írja Szijjártó Péter.
„Az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer a Facebookon.
„Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában. Új energiaminiszter van a szomszédban, Bogdan-Gruia Ivan, akivel első alkalommal telefonon tekintettük át az energiaegyüttműködés legfontosabb kérdéseit” – fűzte hozzá Szijjártó.
Majd hozzátette, hogy
teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy a két ország nagy segítségére lehet egymásnak ebben a helyzetben, nagymértékben hozzá tudunk járulni egymás energiabiztonságának gara0ntálásához”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem késlekedett a válasszal a tárcavezető.
„Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtunk abban, hogy mindig segíteni fogjuk egymás erőfeszítéseit, hogy a nukleáris energiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben. A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.
Azt is hozzátette, hogy „Románia és Magyarország közötti földgáz-összeköttetés kapacitását megnöveltük, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból”.
„A magyar–román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá.
Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala