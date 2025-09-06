Kulcsfontosságú kérdésben álltak mellénk a románok

„Az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer a Facebookon.

„Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában. Új energiaminiszter van a szomszédban, Bogdan-Gruia Ivan, akivel első alkalommal telefonon tekintettük át az energiaegyüttműködés legfontosabb kérdéseit” – fűzte hozzá Szijjártó.

Majd hozzátette, hogy