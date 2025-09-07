Ft
09. 07.
vasárnap
Kocsis Máté kijelentés szekta Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor brüsszelita Kötcse

Kíméletlen üzenetet küldött Kocsis Máté Magyar Péternek (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 19:36

„Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk” – így értékelte a Fidesz frakcióvezetője a Tisza-vezér kötcsei kijelentéseit.

2025. szeptember 07. 19:36
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap este Facebook-oldalán értékelte Magyar Péter beszédét. Mint fogalmazott, „mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait.

Azzal folytatta – „szegénykémnek” nevezve a Tisza-vezért – hogy Magyar „bértapsolóknak” titulálta Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben „kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig. Ez van” – idézte fel.

A frakcióvezető hozzáfűzte, hogy Magyar Péter a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni, 

de már csak kint jutott neki hely, „néhány tucat szektás” gyűrűjében.

Kocsis arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter ma mindössze annyit tudott felszippantani a miniszterelnök beszédéből, hogy – szerinte – „ez a vég kezdete”, meg „lázálom”, amit hallott. Ezenkívül csak döbbent arcokat vélt az ellenzéki politikus felfedezni a sátorban.

„Tiszta fejjel senki nem jutott ma ilyen következtetésre rajta kívül a miniszterelnöki beszéd végén, tehát vagy megsütötte a nap (ez egy jóindulatú megközelítés), vagy már tényleg csak a szekta legbelsőbb magja felé kommunikál a kis megbízhatatlan brüsszelita” – írta a fideszes honatya.

Kocsis Máté bejegyzését azzal zárta,

Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk. 217 nap, és felkenődsz a falra!”

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

