Kíméletlen üzenetet küldött Kocsis Máté Magyar Péternek (VIDEÓ)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap este Facebook-oldalán értékelte Magyar Péter beszédét. Mint fogalmazott, „mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait”.

Azzal folytatta – „szegénykémnek” nevezve a Tisza-vezért – hogy Magyar „bértapsolóknak” titulálta Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben „kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig. Ez van” – idézte fel.

A frakcióvezető hozzáfűzte, hogy Magyar Péter a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni,