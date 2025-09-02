A Momentum Mozgalom volt elnöke megjegyezte, hogy Magyarország az egyetlen uniós ország, amely 3 és fél éve nem kapott forrásokat a blokktól – Brüsszel 18 milliárd eurót fagyasztott be Magyarországnak a demokrácia és a jogállamiság megsértése miatt–, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kormánya ezt az időt szerinte „tekintélyelvűség kiépítésére használta fel”.

Tompos nem kevesebbet állított, mint hogy Magyarország Ukrajna európai integrációjának blokkolásával kapcsolatos céljai között szerepel Brüsszel megzsarolása anélkül, hogy a jogállamiság helyreállítására lenne szükség.

A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy az uniós források alkualappá válhatnak, de jelenleg szinte semmi esély nincs arra, hogy Orbán Viktor támogassa Ukrajna tagságát a blokkban.

Emlékezetes, hogy augusztusban a magyar kormány megtiltotta Robert Brovdy, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erői parancsnokának a belépést a schengeni övezetbe, miután Ukrajna sikeresen támadta a Barátság kőolajvezetéket. A hatóságok intézkedéseire válaszul Tompos kijelentette, hogy hősnek tekinti Brovdyt, és toborzást indított a „Magyar Madarai” egységhez.

