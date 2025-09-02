Ft
09. 03.
szerda
Brüsszel Ukrajna Tompos Márton Európai Unió

Kijevig ment a momentumos képviselő, hogy Magyarországot gyalázza

2025. szeptember 02. 22:55

Zsarolással vádolta meg saját hazáját.

2025. szeptember 02. 22:55
null

A magyarok zsarolással szereznének pénzt Brüsszeltől, ezzel a céllal blokkolják Ukrajna Európai Unióba való integrációját – fogalmazott Tompos Márton magyar ellenzéki politikus a LIGA.net ukrán lapnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A Momentum Mozgalom volt elnöke megjegyezte, hogy Magyarország az egyetlen uniós ország, amely 3 és fél éve nem kapott forrásokat a blokktól – Brüsszel 18 milliárd eurót fagyasztott be Magyarországnak a demokrácia és a jogállamiság megsértése miatt–, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kormánya ezt az időt szerinte „tekintélyelvűség kiépítésére használta fel”.

Tompos nem kevesebbet állított, mint hogy Magyarország Ukrajna európai integrációjának blokkolásával kapcsolatos céljai között szerepel Brüsszel megzsarolása anélkül, hogy a jogállamiság helyreállítására lenne szükség.

A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy az uniós források alkualappá válhatnak, de jelenleg szinte semmi esély nincs arra, hogy Orbán Viktor támogassa Ukrajna tagságát a blokkban.

Emlékezetes, hogy augusztusban a magyar kormány megtiltotta Robert Brovdy, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erői parancsnokának a belépést a schengeni övezetbe, miután Ukrajna sikeresen támadta a Barátság kőolajvezetéket. A hatóságok intézkedéseire válaszul Tompos kijelentette, hogy hősnek tekinti Brovdyt, és toborzást indított a „Magyar Madarai” egységhez.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

tapir32
2025. szeptember 02. 23:54
"Mihajlo Dubinjanszkij sajátos ukrán nézőpontból mutatja be, hogy miért lehetetlen országa európai integrációja: korrupció, szovjet mentalitás, geopolitikai realitás." "Európában a törvényesség és a jogállamiság kérdései kiemelt szerepet játszanak, addig Kijev igencsak rugalmasan kezelte és kezeli a jogszabályokat, az alkotmányt és úgy általában az alapvető emberi jogokat." "Ukrajnát oligarchák uralják és a világ egyik legkorruptabb állama és vegyük fel így őket az Európai Unióba." "Európában az állam létezik a polgárokért, addig Ukrajnában fennmaradt az a szovjet időkből származó elképzelés, hogy a polgárok az államért léteznek, az államhoz tartoznak és szolgálniuk kell azt." Ukrajinszka Pravda 2025.08.23. Mandiner 2025. aug. 26.
tapir32
2025. szeptember 02. 23:52
Zselenszkij és rezsimje valamint az EU vezetése a probléma és a béke gátja. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Ki hiszi el, hogy Zselenszkij és az EU békét akar? Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Szerintem
2025. szeptember 02. 23:50
Ez lehet a futár, a pénzes bőrönddel. A Tseber nem jön, a tiszafostos se akar kimenni a tartótisztjéhez, hátha akkor feledésbe merül a beszervezettsége. Ezt a nyomorultat küldték ki, hogy intézze a piszkos ügyeiket.
gullwing
2025. szeptember 02. 23:49
Szaros kis patkány. A bele megérett a kerítésre.
