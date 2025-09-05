Kiderült, melyik magyar településeken kötötték eddig feltételekhez az odaköltözést

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján egyre több önkormányzat alkot időnként nagy vitákat is kiváltó helyi rendeleteket. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de

a jogszabály fontos, mivel megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok.

Júliustól a helyi önazonosság védelméről szóló törvény értelmében az önkormányzatok dönthetnek arról, milyen feltételeknek kell eleget tenniük azoknak, akik az adott településre akarnak költözni. Azóta a jogszabály alapján több településen alkottak helyben vitákat kavaró önkormányzati rendeleteket; a legutóbbi hír szerint

Rajkán 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ott kíván letelepedni.

Sátoraljaújhelyen magyar nyelvtudáshoz,

Újlengyelben legalább egyéves munkaviszonyhoz, vállalkozói státuszhoz vagy tanulói jogviszonyhoz,

Taktaharkányban pedig középfokú végzettséghez kötötték a betelepülést.

„Nem határoltuk be, hogy milyen típusú döntéseket várunk. Mi is kíváncsiak voltunk, hogy a helyi közösségek a választott képviselőik és elöljáróik révén milyen megoldásokat fognak keresni.” A jogszabály számos lehetőséget kínál a beköltözések révén fokozódó nyomás ellentételezése. Ezek között hangsúlyos

az önkormányzati elővásárlási jog alkalmazása,

a betelepülési hozzájárulás megkövetelése,

vagy épp a lakcímbejelentés feltételhez kötése.

A budapesti agglomerációban is az egyik legnagyobb problémát épp az jelenti, hogy a népesség növekedésével nem tart lépést a közszolgáltatási infrastruktúra – ivóvíz, szennyíz, közlekedés – korszerűsítése. Navracsics Tibor szerint az intézkedések azt mutatják, hogy

Magyarországon erős önkormányzatok vannak, ahol a helyi ügyeket meg tudják vitatni és döntéseket tudnak hozni.

A törvény célja az volt, hogy amikor egy helyi közösség úgy érzi, problémaként jelentkezik számára a betelepülők „sokasága”, akkor erre valamilyen jogállami választ tudjon adni. És bár az önkormányzatok is tapogatják a határait ennek a jogállamiságnak, hiszen született olyan rendelet, ami az alaptörvénybe ütközött, szép lassan kialakul a rendeletek gyakorlata.

Eddig a nagyjából 3200 önkormányzatból 29 alkotott valamelyen rendeletet.

Hogy melyek azok az intézkedések, amelyek ellentétesek az alaptörvénnyel, Navracsics Tibor elmondta: minden olyan, amely valamilyen fajta diszkriminációt tartalmaz.

A kormányhivatalok egyébként folyamatosan értékelik a rendeleteket, hiszen sok esetben egy nem diszkriminatívnak tűnő meghatározás is válhat diszkriminatívvá a részletes kifejtés során.

Különösen ügyelni kell arra, mint ahogy az alaptörvény is szabályozza, hogy senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés a származása, faja, felekezete, vallása, világnézete miatt, hogy ne szerepeljen ilyen egyetlen rendeletben sem, illetve ne is adjon okot ilyen megkülönböztetésre”

– emelte ki a miniszter, arra is felhívva a figyelmet, hogy jelentkezhetnek olyan problémák, ahol maga a gyakorlat válhat diszkriminatívvá, vagyis figyelni kell magát a jogalkalmazást is.