Kiadták a figyelmeztetést: most a magyar emberek pénztárcája a tét

Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában: bemutatták a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is (VIDEÓ)
„Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – mondta Hidvéghi Balázs.
Orbán Balázs szerint a tét világos: megőrizzük a magyar modellt alacsony adókkal, vagy Brüsszel parancsára jön az adóemelés, és a magyarok fizetnek.
„Ki fizeti Brüsszel háborús számláját?” – tette fel a kérdést egyik szombati Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, majd előre tekintve arról írt, hogy napokon belül újabb nemzeti konzultáció indul, mert most a magyar emberek pénztárcája a tét.
A miniszterelnök politikai igazgatója azzal folytatta, hogy „Brüsszel adóemelést akar. Mi viszont következetesen az alacsony adók, a családtámogatás és a rezsicsökkentés politikáját képviseljük”.
A kormánypárti politikus a rövidesen postázásra kerülő konzultáció kérdéseit is ismertette:
Ezután Orbán Balázs leszögezte, hogy
a tét világos: megőrizzük a magyar modellt alacsony adókkal, családtámogatással, rezsicsökkentéssel –, vagy Brüsszel parancsára adókat emelünk, és a magyarok fizetnek”.
„Mi a magyar emberek oldalán állunk. Mondjunk nemet Brüsszel háborús számlájára!” – szögezte Orbán Viktor politikai igazgatója.
