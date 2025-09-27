Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Tisza Párt Brüsszel számla pénztárca kérdés adóemelés konzultáció

Kiadták a figyelmeztetést: most a magyar emberek pénztárcája a tét

2025. szeptember 27. 16:42

Orbán Balázs szerint a tét világos: megőrizzük a magyar modellt alacsony adókkal, vagy Brüsszel parancsára jön az adóemelés, és a magyarok fizetnek.

2025. szeptember 27. 16:42
null

„Ki fizeti Brüsszel háborús számláját?” – tette fel a kérdést egyik szombati Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, majd előre tekintve arról írt, hogy napokon belül újabb nemzeti konzultáció indul, mert most a magyar emberek pénztárcája a tét.

A miniszterelnök politikai igazgatója azzal folytatta, hogy „Brüsszel adóemelést akar. Mi viszont következetesen az alacsony adók, a családtámogatás és a rezsicsökkentés politikáját képviseljük”.

A kormánypárti politikus a rövidesen postázásra kerülő konzultáció kérdéseit is ismertette:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Ezután Orbán Balázs leszögezte, hogy 

a tét világos: megőrizzük a magyar modellt  alacsony adókkal, családtámogatással, rezsicsökkentéssel –, vagy Brüsszel parancsára adókat emelünk, és a magyarok fizetnek”.

„Mi a magyar emberek oldalán állunk. Mondjunk nemet Brüsszel háborús számlájára!” – szögezte Orbán Viktor politikai igazgatója.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 27. 17:08
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!