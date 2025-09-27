Kiadták a figyelmeztetést: most a magyar emberek pénztárcája a tét

„Ki fizeti Brüsszel háborús számláját?” – tette fel a kérdést egyik szombati Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, majd előre tekintve arról írt, hogy napokon belül újabb nemzeti konzultáció indul, mert most a magyar emberek pénztárcája a tét.

A miniszterelnök politikai igazgatója azzal folytatta, hogy „Brüsszel adóemelést akar. Mi viszont következetesen az alacsony adók, a családtámogatás és a rezsicsökkentés politikáját képviseljük”.

A kormánypárti politikus a rövidesen postázásra kerülő konzultáció kérdéseit is ismertette:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Ezután Orbán Balázs leszögezte, hogy