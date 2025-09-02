Ft
Németország Magyarország migráció Ausztria Angela Merkel CEU

Kemény üzenetet küldtek a volt német kancellárnak: nem látjuk szívesen Magyarországon!

2025. szeptember 02. 13:35

Angela Merkel 2015-ben gyakorlatilag aláírta Európa halálos ítéletét, most könyvbemutatóra érkezik hazánkba.

2025. szeptember 02. 13:35
null

Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja október 1-jén Budapestre érkezik, hogy „Szabadság” című önéletrajzát népszerűsítse európai könyvbemutató turnéja részeként. Ez a látogatás azonban sokak számára nem csupán egy könyvbemutató, hanem mély sértés és provokáció – írja Deme Dániel a Hungary Today főszerkesztője. Merkel 2015-ös migrációs politikája, amely Európára szabadította a tömeges bevándorlás „szellemét”, Magyarországon és másutt is hosszú távú következményekkel járt, beleértve a szankciókat, politikai zsarolásokat és megbélyegzést, amelyektől a magyarok évtizedek óta szenvednek.

Deme szerint már az is sértő, hogy Merkel szabadon mozoghat Európában, miközben a kontinens békés múltja romokban hever, részben az ő döntései miatt. A szerző Nero Rómához hasonlítja Merkel viselkedését, aki a „lángoló romok felett énekel”, figyelmen kívül hagyva kudarcot vallott politikájának áldozatait.

A budapesti könyvbemutató helyszíne, a Soros György által finanszírozott Közép-európai Egyetem (CEU).

Deme szerint örvendetes, hogy egyetlen neves intézmény sem vállalta az esemény megrendezését, így Merkel a magyar közélet szélsőbaloldali peremére szorult. Különösen ironikusnak tartja Deme, hogy a CEU, amely korábban antiszemitizmussal vádolta a magyar kormányt, most egy olyan politikust ünnepel, akinek öröksége a német zsidó közösség hanyatlásához vezetett. Merkel migrációs politikája előtt Németországban évente 864 antiszemita bűncselekményt regisztráltak (2014), míg ma ez a szám 8627-re nőtt – tízszeres emelkedés, amit a Szövetségi Antiszemitizmus Kutató és Információs Pont (RIAS) adatai is alátámasztanak.

A szerző kiemeli, hogy Merkel nem mutatott megbánást, és továbbra is az európai szintű megoldásokat szorgalmazza a szigorúbb határellenőrzések helyett, amit legutóbbi vitája Friedrich Merz kancellárral is bizonyít.

Eközben Gerald Grosz osztrák szerző „Merkel műve: Bukásunk” című könyve éles kritikát fogalmaz meg, miszerint a migráció Ausztriának 8 milliárd euró többletköltséget okozott, Németországban pedig terrortámadások és erőszakos bűncselekmények sorozata köthető Merkel politikájához. Grosz szerint

a volt kancellár „gyakorlatilag aláírta Németország és Ausztria halálos ítéletét”,

miközben az integráció helyett párhuzamos társadalmak alakulnak ki.

Deme hangsúlyozza, hogy Merkel befolyása a német politikára továbbra is jelentős, amit a 2020-as türingiai választások manipulálása is mutat. Bár a magyar kormány gazdasági okokból – Németország mint legnagyobb kereskedelmi partner fontossága miatt – valószínűleg nem tiltakozik hivatalosan a CEU-n rendezett esemény ellen, a szerző szerint a magyar konzervatív szférának egyértelműen el kellene határolódnia Merkeltől, akit a Vasfüggöny leomlása óta a legnagyobb kárt okozó politikusnak tart.

Végül Deme szolidaritást vállal a Merkel politikája által sújtott német áldozatokkal – a szexuális erőszak, vallási intolerancia, terrorizmus és szervezett bűnözés károsultjaival –, és kijelenti

Angela Merkel, nem látjuk szívesen Magyarországon!”

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP

***

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kovsa2
2025. szeptember 02. 14:16
Rossz a cím. DIKTATÚRA lett volna a helyes.
Válasz erre
0
0
abcd2k
2025. szeptember 02. 14:13
A magyar kormány részéről én a fagyos távolságtartást tartom helyesnek, nem akadályozom, nem kommentálom.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 02. 14:12
Angela, ti ketten von der Pfeizerrel olyan végrehajtói vagytok a Bilderberg Gruppinak, hogy nálatok jobbat se talált volna ez a pénzügyi maffia!
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. szeptember 02. 14:08
Ez a némber Európa sírásója. Szolgai módon lemásolta és végrehajtotta a Soros tervet ezáltal a népességcsere megtörtént. Immáron a folyamat visszafordíthatatlanná vált. A hajdan világ vezető hatalma Európa eltűnik a világtérképről előbb mint nagyhatalom, aztán mint önálló arculattal kultúrával rendelkező kontinens. Mindez egy gyogyós milliárdos által megvett gazemberek miatt amelynek az élén ez a liba állt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!