Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz fegyver 444

Jujuj, mi lesz ebből: a 444 hangosan kiröhögte és lekreténezte a pisztollyal császkáló Ruszin-Szendi Romuluszt (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 15:39

Miközben az oldalukon még mindig ott virít a cikk, miszerint nem is volt nála fegyver. Ki érti ezt?

2025. szeptember 22. 15:39
null

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres balhéjának kirobbanásakor a 444 (egész pontosan Szily László) azt próbálta beadni az olvasóknak, hogy csak „hullámot vetett” a tiszás politikus dzsekije, és semmiféle fegyver nem volt nála. Minden bizonnyal kellemetlen lehetett az újságíró kollegának, mikor kisvártatva maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte, hogy az bizony nem ruha-redő volt, hanem bizony valódi lőfegyver. Érdekesség: Szily írása azóta is változatlanul állítja, hogy nem volt fegyver az ex-vezérkari főnöknél, és azóta sem érkezett Szilytől semmiféle helyreigazítás.

Mindez annak fényében válik különösen pikánssá, hogy most tulajdon kollégái röhögték ki Ruszin-Szendi Romuluszt, immár abszurditásként kezelve a tényt, hogy fegyverrel megy valaki lakossági fórumra beszédet mondani.

Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni egy lakossági fórumot tartani. Tehát hogy tényleg ijesztő. Tehát hogy mi a francnak visz magával maroklőfegyvert valaki egy lakossági fórumra? Értem, hogy van neki önvédelmi fegyvere, de tényleg egy elképesztő baromságnak tűnik fegyverrel császkálni emberek között.

Csak Magyar Péter meg ne lássa ezt a videót...

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/444

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. szeptember 22. 17:13
Kezdik egyesével "leszedni" a libsi sajtók Poloskás embereit? Milyen meggondolásból, utasításból? Már megvan Poloskás utódja? Vagy próbálják Poloskás környezetét szalonképessé tenni? Csakhogy maga Poloskás nem szalonképes.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 22. 16:38
Kinek, kiknek az érdeke ez a fegyverellenes hisztéria? Állítólag már készül a törvény arra is, hogy a magyar családoktól a sodrófát is begyűjtsék, mivel úgyis kész-tésztát fogyasztanak... A háború után, még voltak kardos, szó szerint karddal felszerelt rendőreink, és sokáig a hadsereg tisztjeinek katonás megjelenéséhez hozzátartozott a szolgálati fegyver... -és csak megjegyzem, Amerikában a lakosságnál lévő fegyver, fegyverzet, az utolsó biztosíték a birkává minősítésük kivédésére... A félreértések elkerülése végett, épp elégszer írtam le, hogy Magyar Péterék kísérlete a magyarság végzetes megosztására, és szembe-fordítására irányul... -és szilárd, ismételt véleményem, hogy ebben a kritikus bel- és külpolitikai helyzetben, a magyarság nem tehet mást, minthogy a "Mocskos Fideszre" szavazunk... A magyarellenesség nagy divat lett, az állítólagosan magyar Magyarországon... -a múltban is...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 22. 16:28
Az agyhalottaknak még gerince sincs... Ugyanarról rövid időn belül sikerül ellentétes állításokat megfogalmazni...
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 22. 16:22
kretén-kreténebb-legkreténebb-RSzR-Sily-TSz szavazó
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!