Jujuj, mi lesz ebből: a 444 hangosan kiröhögte és lekreténezte a pisztollyal császkáló Ruszin-Szendi Romuluszt (VIDEÓ)

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres balhéjának kirobbanásakor a 444 (egész pontosan Szily László) azt próbálta beadni az olvasóknak, hogy csak „hullámot vetett” a tiszás politikus dzsekije, és semmiféle fegyver nem volt nála. Minden bizonnyal kellemetlen lehetett az újságíró kollegának, mikor kisvártatva maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte, hogy az bizony nem ruha-redő volt, hanem bizony valódi lőfegyver. Érdekesség: Szily írása azóta is változatlanul állítja, hogy nem volt fegyver az ex-vezérkari főnöknél, és azóta sem érkezett Szilytől semmiféle helyreigazítás.

Mindez annak fényében válik különösen pikánssá, hogy most tulajdon kollégái röhögték ki Ruszin-Szendi Romuluszt, immár abszurditásként kezelve a tényt, hogy fegyverrel megy valaki lakossági fórumra beszédet mondani.

Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni egy lakossági fórumot tartani. Tehát hogy tényleg ijesztő. Tehát hogy mi a francnak visz magával maroklőfegyvert valaki egy lakossági fórumra? Értem, hogy van neki önvédelmi fegyvere, de tényleg egy elképesztő baromságnak tűnik fegyverrel császkálni emberek között.

Csak Magyar Péter meg ne lássa ezt a videót...