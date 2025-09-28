„Hazudjon ugyanúgy vízfolyásként a jövőben is, ahogy eddig tette többek között arról,

hogy nem lesz politikus,- hogy nem veszi fel az EP-mandátumot,

hogy csak a »családja védelmében« hallgatta le a feleségét,

hogy mikroadományokból volt pénze az elejétől fogva százmillió forintos rendezvényekre,

hogy nem javasolt Medgyessy nyaka köré kötelet,

hogy nem dobott részegen Dunába telefont,

hogy akkor megy el a Partizán, az ATV és az RTL EP-listavezetői vitájára, ha előbb a köztévén megvalósul a vita,

hogy nem írt alá olyan uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása,

hogy Rogán hamisította AI-jal azokat a hangfelvételeket, ahol büdös szájúzik, agyhalottazik

hogy Rogán hamisította a rendőrségi és mentőszolgálati jelentést is a balhéiról és a felesége előtt eljátszott öngyilkosságáról,

hogy idén áprilisban előrehozott választások lesznek, és már megvannak a jelöltjei,

hogy Ruszin-Szendi nem taszigálta és lökdöste, hanem csak simogatta a riportert,

hogy az általa felhergelt rajongói nem törték be a tatabányai Turul kávéző ablakát,

hogy nem könyörgött Mészáros Lőrincnél jól fizető állásokért,

hogy az önkormányzati választások után tömegével fognak átlépni fideszes polgármesterek a Tiszába,

hogy a haknijain »blokkolják az internetet« 2000 ügynök van ráállítva, hogy kémtollakkal figyelik,

hogy a legalább 3 hónapig a »rendszerváltó kártyára« előfizető szerencsétlenek előtt majd megnyitják a tagfelvételt a 25 tagú Tisza pártba.

Szeretném kérni, hogy tartsa a jövőben ugyanezt a lenyűgöző tempót a hazugságokban, ugyanis azok, akik a fentiek után még elhisznek egyetlen vak hangot abból, amit kiad a száján, azok pontosan ezt érdemlik tőle.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***