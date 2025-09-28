Ft
hang tempó Tisza Párt hazugság Magyar Péter

Jól tette, hogy harmincnyolcadszorra is hazudott a rajongóinak

2025. szeptember 28. 10:13

Szeretném bátorítani, hogy legyen még legalább 38 újabb hazugsága a hátralévő hónapokban is.

2025. szeptember 28. 10:13
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Hazudjon ugyanúgy vízfolyásként a jövőben is, ahogy eddig tette többek között arról, 

  • hogy nem lesz politikus,- hogy nem veszi fel az EP-mandátumot,
  • hogy csak a »családja védelmében« hallgatta le a feleségét,
  • hogy mikroadományokból volt pénze az elejétől fogva százmillió forintos rendezvényekre,
  • hogy nem javasolt Medgyessy nyaka köré kötelet,
  • hogy nem dobott részegen Dunába telefont,
  • hogy akkor megy el a Partizán, az ATV és az RTL EP-listavezetői vitájára, ha előbb a köztévén megvalósul a vita,
  • hogy nem írt alá olyan uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása,
  • hogy Rogán hamisította AI-jal azokat a hangfelvételeket, ahol büdös szájúzik, agyhalottazik
  • hogy Rogán hamisította a rendőrségi és mentőszolgálati jelentést is a balhéiról és a felesége előtt eljátszott öngyilkosságáról,
  • hogy idén áprilisban előrehozott választások lesznek, és már megvannak a jelöltjei,
  • hogy Ruszin-Szendi nem taszigálta és lökdöste, hanem csak simogatta a riportert,
  • hogy az általa felhergelt rajongói nem törték be a tatabányai Turul kávéző ablakát,
  • hogy nem könyörgött Mészáros Lőrincnél jól fizető állásokért,
  • hogy az önkormányzati választások után tömegével fognak átlépni fideszes polgármesterek a Tiszába,
  • hogy a haknijain »blokkolják az internetet« 2000 ügynök van ráállítva, hogy kémtollakkal figyelik,
  • hogy a legalább 3 hónapig a »rendszerváltó kártyára« előfizető szerencsétlenek előtt majd megnyitják a tagfelvételt a 25 tagú Tisza pártba.

Szeretném kérni, hogy tartsa a jövőben ugyanezt a lenyűgöző tempót a hazugságokban, ugyanis azok, akik a fentiek után még elhisznek egyetlen vak hangot abból, amit kiad a száján, azok pontosan ezt érdemlik tőle.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

counter-revolution
2025. szeptember 28. 12:29
"2000 ügynök van ráállítva" 3000! :)
regi-nyarakon21
2025. szeptember 28. 12:28
10/10, úgy is, hogy a felsorolás korántsem teljes
hakapeszim
2025. szeptember 28. 12:09
Pszichopeti harcinyanyáit ez meg sem karcolja. Ez a gátlástalan szerencselovag a hívei frusztráltságából, gyűlöletéből tenyészik.
csulak
2025. szeptember 28. 12:06
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
