„Hazudjon ugyanúgy vízfolyásként a jövőben is, ahogy eddig tette többek között arról,
- hogy nem lesz politikus,- hogy nem veszi fel az EP-mandátumot,
- hogy csak a »családja védelmében« hallgatta le a feleségét,
- hogy mikroadományokból volt pénze az elejétől fogva százmillió forintos rendezvényekre,
- hogy nem javasolt Medgyessy nyaka köré kötelet,
- hogy nem dobott részegen Dunába telefont,
- hogy akkor megy el a Partizán, az ATV és az RTL EP-listavezetői vitájára, ha előbb a köztévén megvalósul a vita,
- hogy nem írt alá olyan uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása,
- hogy Rogán hamisította AI-jal azokat a hangfelvételeket, ahol büdös szájúzik, agyhalottazik
- hogy Rogán hamisította a rendőrségi és mentőszolgálati jelentést is a balhéiról és a felesége előtt eljátszott öngyilkosságáról,
- hogy idén áprilisban előrehozott választások lesznek, és már megvannak a jelöltjei,
- hogy Ruszin-Szendi nem taszigálta és lökdöste, hanem csak simogatta a riportert,
- hogy az általa felhergelt rajongói nem törték be a tatabányai Turul kávéző ablakát,
- hogy nem könyörgött Mészáros Lőrincnél jól fizető állásokért,
- hogy az önkormányzati választások után tömegével fognak átlépni fideszes polgármesterek a Tiszába,
- hogy a haknijain »blokkolják az internetet« 2000 ügynök van ráállítva, hogy kémtollakkal figyelik,
- hogy a legalább 3 hónapig a »rendszerváltó kártyára« előfizető szerencsétlenek előtt majd megnyitják a tagfelvételt a 25 tagú Tisza pártba.
Szeretném kérni, hogy tartsa a jövőben ugyanezt a lenyűgöző tempót a hazugságokban, ugyanis azok, akik a fentiek után még elhisznek egyetlen vak hangot abból, amit kiad a száján, azok pontosan ezt érdemlik tőle.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
